На полигоне в Астраханской области упала и взорвалась ракета комплекса С-300. Соответствующее видео опубликовал портал Avia.Pro.

В Астраханской области взорвалась и упала ракета С-300

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