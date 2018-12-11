Источники расходятся во мнениях о типе неудачно запущенной ракеты. По одним данным, речь идет о зенитной ракетной системе С-300, по другим, об оперативно-тактическом ракетном комплексе "Искандер". "Интерфакс" не располагает официальными комментариями военных структур по поводу этой информации.

с чего всё началось

На полигоне в Астраханской области упала и взорвалась ракета комплекса С-300. Соответствующее видео опубликовал портал Avia.Pro.

В Астраханской области взорвалась и упала ракета С-300

Происшествия Происшествия СК Петербурга начал проверку отравления школьников в бассейне

Происшествия Происшествия В Бразилии неизвестный застрелил четырёх человек в соборе Неизвестный мужчина застрелил четырёх человек в соборе в бразильском штате Сан-Паулу.

Происшествия Происшествия Агента Глушакова спросили про угрозы игрока в адрес жены Агент капитана "Спартака" Дениса Глушакова Павел Андреев ответил на вопрос об угрозах футболиста в адрес жены Дарьи.

Происшествия Происшествия При пожаре на фабрике в Щелково пострадали два человека В результате пожара в здании мебельной фабрики в подмосковном Щелково пострадали два человека, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС Московской области.

Происшествия Происшествия На Дону задержали двоих подростков по подозрению в убийстве женщины В городе Миллерово Ростовской области задержаны двое подростков, подозреваемых в убийстве молодой женщины, тело которой было обнаружено 8 декабря.

Происшествия Происшествия Мэра города Питкяранта в Карелии сбила машина Машина сбила мэра карельского города Питкяранта Татьяну Юрченко.

Происшествия Происшествия Сотрудник Минтруда РФ пострадал из-за неисправного лифта Лифт вышел из строя в здании Минтруда России на улице Ильинка в Москве, пострадал сотрудник ведомства, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минтруда.

Происшествия Происшествия В Саратовской области задержали трех наркополицейских

Происшествия Происшествия В Махачкале прохожие поймали выпавшего с пятого этажа ребенка Чудесное спасение пятилетней девочки, выпавшей из окна пятого этажа, зафиксировали камеры видеонаблюдения, установленные в Махачкале.

Происшествия Происшествия В антимонопольной службе изъяли документы и допросили сотрудников В антимонопольной службе изъяли документы и допросили сотрудников Выемки документов и допросы ряда руководителей Федеральной антимонопольной службы (ФАС) провели во вторник следователи столичной полиции совместно с оперативниками ФСБ.

Происшествия Происшествия Российский военный задержан в Армении по подозрению в убийстве женщины Военнослужащий российской военной базы в Гюмри задержан по подозрению в убийстве местной жительницы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Генеральной прокуратуры Армении.

Происшествия Происшествия Неизвестные обокрали дом главного тренера сборной России по фехтованию Главный тренер сборной России по фехтованию Ильгар Мамедов рассказал, что неизвестные похитили часы и ювелирные изделия из его частного дома.

Происшествия Происшествия В Москве в мусорном контейнере нашли задушенную женщину

Происшествия Происшествия Голкипер скончался после полученной в матче травмы в возрасте 14 лет