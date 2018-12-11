Происшествия

В Астраханской области взорвалась и упала ракета С-300
Lenta.ru
08:05

На полигоне в Астраханской области упала и взорвалась ракета комплекса С-300. Соответствующее видео опубликовал портал Avia.Pro.
Lenta.ru08:05
с чего всё началось

Неудачный пуск ракеты произошел в выходные на военном полигоне Капустин Яр

Источники расходятся во мнениях о типе неудачно запущенной ракеты. По одним данным, речь идет о зенитной ракетной системе С-300, по другим, об оперативно-тактическом ракетном комплексе "Искандер". "Интерфакс" не располагает официальными комментариями военных структур по поводу этой информации.
Интерфакс09:23

Подробнее о событии

Появилось видео падения ракеты на полигоне в Астраханской области

Интерфакс13:23

ТАСС: ракета ЗРК «Витязь» самоуничтожилась во время испытаний в Астраханской области

Коммерсантъ12:22

Появилось видео взрыва ракеты на полигоне в Астраханской области

Газета.Ru12:46

Источник: ракета ЗРК «Витязь» самоуничтожилась в ходе испытаний на Капустином Яре

ТАСС11:07

«Интерфакс» сообщил о нештатном пуске ракеты в Астраханской области

РБК09:45

Раскрыты подробности взрыва ракеты в Астраханской области

Lenta.ru10:14

Взрыв ракеты С-300 под Астраханью произошёл из-за «неполадок»

Avia.pro11:48
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