Происшествия
В Астраханской области мужчина открыл стрельбу по полицейскимREGNUM 10:11
Неизвестный мужчина открыл стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов в Астраханской области. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по региону. По данным следствия, ЧП произошло в воскресенье, 24 февраля, в селе Бахтемир.
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с чего всё началось
В селе Бахтемир Астраханской области мужчина выстрелил в полицейских из ружья, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета (СКР).Коммерсантъ10:29
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Шоу-бизнес
Актриса Федосеева-Шукшина госпитализирована с инфарктом
Обновлено в 20:28
Происшествия
Устроившего самосуд над школьником жителя Приморья оставили на свободе
Суд в Приморье отказался помещать под домашний арест жителя края, задержанного по делу о самосуде над пятиклассником в школе в Большом Камне, о другой мере пресечения следователи ходатайствовать не будут, сообщил РИА Новости представитель регионального СУСК РФ.
Обновлено в 21:10
Кино
Альфонсо Куарон получил «Оскар» как лучший оператор за фильм «Рома»
Режиссер из Мексики Альфонсо Куарон получил "Оскар" за операторскую работу в фильме "Рома" во время церемонии вручения награды киноакадемии США.
Обновлено в 21:15
Политика
В ГИБДД назвали сроки введения электронных прав в России
Начальник ГИБДД России Михаил Черников заявил, что ведомство рассчитывает на введение в России электронных водительских прав с 2020 года, передает РИА "Новости".
Обновлено в 20:36
Политика
Трамп отсрочит повышение пошлин на китайские товары
Президент США Дональд Трамп в своем твиттере заявил, что откладывает введение торговых пошлин на товары из Китая, которое было запланировано на 1 марта.
Обновлено в 18:06
Политика
Адвокат Шнурова пожаловался на Милонова в Госдуму
По словам адвоката, опасность поведения Виталия Милонова в отношении группы «Ленинград» состоит в подрыве авторитета депутатов Госдумы как профессионалов, которые строго соблюдают требования законодательства и служат примером для граждан страны в вопросе соблюдения норм этики и права.
Обновлено в 16:30
Происшествия
Суд прервал слушания по делу бывшего губернатора Сахалина Хорошавина
В понедельник, 25 февраля, суд Сахалинской области прервал рассмотрение апелляции на приговор, который был вынесен в отношении бывшего губернатора региона Александра Хорошавина и его экс-подчиненных, из-за состояния здоровья главного фигуранта дела.
Обновлено в 21:10
Культура
Актер Билли Портер появился на красной дорожке «Оскара» в платье
Билли Портер появился на красной дорожке перед фотографами в платье, которое стилизованно под смокинг.
Обновлено в 18:58
Происшествия
Загадочная смерть кита посреди бразильского леса озадачила ученых
В бразильском лесу обнаружили мертвого горбатого кита. Об этом сообщает портал LiveLeak.
Обновлено в 11:38
Армия и оружие
Опубликовано видео боя БТР с беспилотником
На учениях в Воронежской области мотострелковые подразделения при поддержке бронетранспортеров противостояли боевым беспилотникам условного противника, сообщили в пресс-службе Западного военного округа; в Сети опубликовано видео боя.
Обновлено в 06:20
Политика
Жители японской Окинавы проголосовали против сохранения базы ВВС США
В префектуре Окинава на юге Японии большинство жителей, принимавших участие в референдуме 24 февраля, проголосовали против планов правительства по сохранению авиабазы американской морской пехоты Футэмма в пределах региона.
Обновлено в 07:00
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю
В течение недели разведывательную деятельность вдоль границ России вели 15 летательных аппаратов.
Обновлено в 18:25
Происшествия
Отсидевшему в тюрьме 39 лет невиновному американцу выплатят $21 млн
Власти Калифорнии выплатят $21 млн американцу, который по ошибке отсидел в тюрьме 39 лет, передает АВС News.
Обновлено в 14:21
Авто
Названы пять самых «мужских» автомобилей
Эксперты портала carsweek.ru составили рейтинг автомобилей, которые больше всего подходят мужчинам.
Обновлено в 10:18
Политика
Колумбийские дипломаты покинули Венесуэлу пешком
Четыре колумбийских консула покинули территорию Венесуэлы. Об этом 24 февраля сообщила миграционная служба Колумбии.
Обновлено в 19:27
Политика
Верховный шаман России осудил сожжение верблюдов
Жертвоприношение верблюдов в Иркутской области не было санкционировано верховным шаманом России, об этом заявил сам Кара-оол Допчун-оол.
Обновлено в 07:53
Происшествия
Бортпроводник рассказал о кодовых словах экипажа самолета во время ЧП
Все члены экипажей самолетов имеют специальный набор слов, которые применяют при чрезвычайных ситуациях.
Обновлено в 15:42
Происшествия
Украинцы взяли штурмом магазин с секонд-хендом в Днепре
Жители украинского Днепра (бывший Днепропетровск) устроили штурм магазина с подержанной одеждой, пишет газета «Днепр вечерний».
Обновлено в 20:54
Политика
Голикова рассказала, как рассчитывала пенсии с Путиным «в столбик»
Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что перед посланием к Федеральному собранию рассчитывала с президентом России Владимиром Путиным пенсии "в столбик".
Обновлено в 09:54
Театры
Театр Вахтангова заменил спектакль из-за плохого самочувствия Ланового
Театр Вахтангова 24 февраля заменил спектакль "Посвящение Еве" из-за плохого самочувствия народного артиста СССР Василия Ланового, передает телеканал Москва 24.
Обновлено в 14:58
Общество
Во Франции на аукционе продадут ручку и автограф Гагарина
Обновлено в 19:06
Происшествия
В Красноярске искали упавшего с Коммунального моста в Енисей человека
Спасатели эвакуировали пострадавшую, после чего передали её медикам. На на реке Енисей спасателям пришлось искать в воде упавшего мужчину.
Обновлено в 08:48
Происшествия
В США разбился Boeing 767, выживших нет
Авиакатастрофа Boeing 767, принадлежавшего перевозчику «Atlas Air», произошла в то время как самолёт находился на высоте порядка 1800 метров и заходил на посадку.
Обновлено в 05:37
Музыка
Дима Билан готовится к серьезной операции
Артист сломал ногу и теперь находится в одной из клиник Москвы. Известный российский певец Дима Билан готовится к сложной операции.
Обновлено в 19:24
Экономика
«Ъ»: власти обнулят НДС почти на все услуги аэропортов для зарубежных рейсов
Власти с 1 июля обнулят НДС практически на все услуги аэропортов для зарубежных рейсов, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на проект соответствующего постановления правительства.
Обновлено в 18:32
Общество
Названы регионы, жители которых чаще всего платят банковскими картами
По заказу РИА Новости эксперты агентства РИА Рейтинг подготовили "Рейтинг регионов по популярности платежей банковскими картами – 2019".
Обновлено в 16:14
Гаджеты
Huawei представила складной смартфон за $2600
В ходе торжественной презентации в Барселоне Huawei представила флагманский смартфон, который сможет поддерживать работу в сетях 5G, сообщает корреспондент РБК.
Обновлено в 10:26