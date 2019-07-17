Происшествия
Сразу 17 уголовных дел возбудили в Астрахани против чиновниковГазета.Ru 06:29
В Астраханской области возбуждено 17 уголовных дел в отношении и.о. министра строительства и ЖКХ Олега Гужвинского, других чиновников, а также двух предпринимателей из строительного бизнеса. Гужвинского и двух экс-министров ЖКХ подозревают в мошенничестве на сумму в 47 млн рублей.
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с чего всё началось
Следственный комитет по Астраханской области возбудил 17 уголовных дел о мошенничестве и превышении полномочий при переселении жильцов аварийных домов, сообщается на сайте СК.Дождь03:48
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