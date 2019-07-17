с чего всё началось

В Астраханской области возбуждено 17 уголовных дел в отношении и.о. министра строительства и ЖКХ Олега Гужвинского, других чиновников, а также двух предпринимателей из строительного бизнеса. Гужвинского и двух экс-министров ЖКХ подозревают в мошенничестве на сумму в 47 млн рублей.

Сразу 17 уголовных дел возбудили в Астрахани против чиновников

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Происшествия СК впервые возбудил дело о халатности из-за детей в однополой семье Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности в отношении работников органов соцзащиты столичного района Марьино из-за того, что они не защитили интересы двух несовершеннолетних, проживающих с однополой парой.

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Кино Умер актер и режиссер Юрий Прохоров На 80-м году жизни умер актер и режиссер Юрий Прохоров, сообщается на сайте Союза кинематографистов России.