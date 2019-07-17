Происшествия

В Астрахани возбудили 17 уголовных дел против чиновников и бизнесменовРИА Новости 03:53

Следственный комитет расследует 17 уголовных дел в отношении астраханских чиновников и бизнесменов, сообщается на сайте СК.
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с чего всё началось
Следственный комитет по Астраханской области возбудил 17 уголовных дел о мошенничестве и превышении полномочий при переселении жильцов аварийных домов, сообщается
 на сайте СК.
Дождь03:48

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В Астрахани задержали ряд чиновников регионального и муниципального уровней

ГТРК Лотос04:19

В чем обвиняют массово арестованных астраханских чиновников

Арбуз04:32

Возбуждено 17 уголовных дел в отношении группы астраханских чиновников и предпринимателей

Волга04:22

В отношении астраханских чиновников и коммерсантов возбуждена серия уголовных дел

Астраханские новости04:53

В Астрахани возбудили 17 уголовных дел против чиновников и бизнесменов

РИА Новости03:53

На чиновников в Астраханской области завели 17 уголовных дел

Астрахань 2403:51

Визит замгенпрокурора в Астрахань закончился возбуждением 17 уголовных дел на областных и муниципальных чиновников

Пункт А03:40
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Футбол

Де Лаурентис: «Почему «Реал» отдавал Хамеса в аренду «Баварии», а от «Наполи» хочет 42 млн евро?!»

От неаполитанцев «Реал» хочет полноценного трансфера с отступными в размере 42 млн евро.
Обновлено в 02:10
Происшествия

СКР выясняет причины массового отравления детей в Крыму

Почти все попавшие в больницу дети приехали в Крым на отдых из Республики Татарстан.
Обновлено в 01:53
Армия и оружие

«Новая газета» узнала о продаже следователям улики по крушению MH17

Чтобы получить фрагменты зенитного комплекса «Бук», из которого, по версии Объединенной следственной группы (JIT), над Донбассом в 2014 году был сбит пассажирский Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, международные следователи заплатили «неизвестным посредникам» в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) гонорар.
Обновлено в 03:24
Армия и оружие

Россия завершит поставки С-400 Турции в этом году

Ожидается, что в Вашингтоне уже на этой неделе объявят о санкциях против Турции, которая станет первой страной НАТО, получившей зенитно-ракетные комплексы С-400.
Обновлено в 02:32
Политика

Служащим по контракту рядовым и сержантам существенно повысят зарплату

Издание сообщает, что уже с первого сентября существенно увеличится денежное довольствие военнослужащих, замещающих первичные воинские должности рядового состава, в том числе должностных окладов с первого по четвертый тарифный разряд.
Обновлено вчера в 21:03
Политика

NYT: Россия не дала визы 30 учителям Англо-американской школы в Москве

Власти РФ не дали визы на въезд 30 преподавателям Англо-американской школы в Москве, где обучают, в частности, детей иностранных дипломатов и бизнесменов.
Обновлено вчера в 19:32
Армия и оружие

Жириновский прокомментировал заявление Турчинова о Крымском мосте

Обновлено вчера в 23:02
Происшествия

В Екатеринбурге работник «Мегамарта» погиб из-за собачьей будки

Водитель автомобиля привез товар, во время парковки у магазина он задел собачью будку. Это заметил слесарь «Мегамарта».
Обновлено в 02:32
Гаджеты

Телевизоры Huawei и Honor получат ОС Hongmeng

О перспективной ОС Huawei – Hongmeng, которая создавалась как замена Android, пока довольно мало информации, Hi-Tech Mail.ru.
Обновлено в 03:59
Происшествия

Найдены доказательства наличия тайной украинской тюрьмы в Мариуполе

Обнаружены документальные свидетельства существования тайной украинской тюрьмы в аэропорту Мариуполя, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 02:17
Происшествия

Опубликовано новое видео пыток осужденных в ярославской колонии

В сети появилось новое видео с пытками осужденных из ярославской исправительной колонии №1 (ИК-1).
Обновлено в 04:54
Музыка

Дочь Бейонсе Блю Айви снялась в новом клипе своей матери

В клипе на несколько секунд появляется семилетняя дочь Бейонсе и JAY-Z, Блю Айви, которая идет по пустыне в розовом платье, чтобы взять свою мать за руку.
Обновлено в 04:16
Общество

Минтруд проанализирует предложения регионов по реестрам бедных семей

Минтруд проанализирует предложения регионов по ведению региональных реестров граждан с доходами ниже прожиточного минимума и созданию системы мониторинга самозанятого населения, сообщили РИА Новости в министерстве.
Обновлено в 05:00
Происшествия

В Астрахани задержан и.о. министра строительства и ЖКХ Олег Гужвинский

Сотрудники силовых структур задержали и.о. министра ЖКХ и строительства Астраханской области Олега Гужвинского, сообщает "Интерфакс".
Обновлено в 03:02
Политика

Порошенко не явился на допрос в Госбюро расследований Украины

Бывший президент Украины Пётр Порошенко не пришёл на допрос в Государственное бюро расследований.
Обновлено в 05:00
Армия и оружие

В НАТО случайно раскрыли места размещения ядерного оружия США

Обновлено в 03:50
Политика

Спикер Госдумы предложил изменения в Конституцию

Усилить роль парламента Володин предлагает за счет участия Госдумы в формировании правительства, в том числе процедуры обсуждения кандидатов в министры.
Обновлено в 03:59
Кино

Четвертого «Тора» поставит Тайка Вайтити

Решив, что от добра добра не ищут, Disney и Marvel поручили режиссуру четвертого «Тора» Тайке Вайтити, поставившему третью часть франшизы.
Обновлено вчера в 15:12
Шоу-бизнес

Мадонна оказалась в центре расистского скандала из-за забавных фото дочерей

Обновлено в 03:38
Наука

В Израиле создали «машину Рамануджана»

Группа исследователей из Израильского технологического института (Технион) создала так называемую «машину Рамануджана» — устройство, которое автоматически генерирует математические гипотезы для фундаментальных констант.
Обновлено вчера в 07:34
Культура

В Петербурге госпитализировали актера Юрия Кузнецова, сообщили СМИ

Обновлено в 03:25
Экономика

Крупные банки начали заменять рубли на бонусы при кешбэке

Почта Банк, наоборот, добавил к бонусам начисление рублей: в начале 2019 года он выпустил карту «Вездедоход» с рублевым кешбэком, ранее банк начислял только баллы.
Обновлено вчера в 23:00
Шоу-бизнес

Бывший король Малайзии развелся с «Мисс Москва»

Экс-король Малайзии Мухаммад V развелся с российской моделью, обладательницей титула "Мисс Москва-2015" Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 03:41
Политика

Путин тепло поздравил Меркель с юбилеем

Обновлено в 04:41
Общество

В Москве и области объявили «желтый» уровень погодной опасности

Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности из-за грозы и дождя в Москве и области, следует из данных прогностической карты, размещенной на сайте Гидрометцентра.
Обновлено в 04:34
Культура

Власти Чечни запретили артистам петь на Youtube без разрешения

Обновлено вчера в 10:23
Политика

Причины крушения Boeing-777 под Донецком до сих пор остаются загадкой

Совет по безопасности Нидерландов в октябре 2015 года обнародовал окончательную версию причин трагедии, согласно которой лайнер сбили «Буком», доставленным на территорию Донецкой области из России.
Обновлено вчера в 17:01
Общество

Китайские туристы стали угрозой уникальному пляжу во Владивостоке

Обновлено в 02:17
Общество

В России предложили заменить смартфоны в школах на «шкулфоны»

По мнению Чернышова, «шкулфон» сможет стать альтернативой возможному полному запрету на использование детьми обычных мобильных телефонов в школах.
Обновлено вчера в 23:00
Экономика

Турецкие отели снизили цены для россиян

Отели, которые увеличили стоимость отдыха, не досчитались туристов. В итоге бизнес Турции возвращается к первоначальным ценам.
Обновлено вчера в 12:48
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