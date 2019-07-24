Футбол

В «Арсенале» рассказали о будущем ОбамеянгаBookmaker-ratings.ru 03:05

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Наставник «Арсенала» Унаи Эмери дал свой комментарий относительно будущего в команде нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга. В услугах 30-летнего игрока сборной Габона заинтересованы несколько топ-клубов. В стане «канониров» четко дали понять, что не намерены расставаться с форвардом.
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Эмери ответил на вопрос о будущем Обамейанга в «Арсенале»

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Испанский футболист и тренер. В настоящее время возглавляет английский футбольный клуб «Арсенал». Будучи главным тренером «Валенсии», трижды подряд занимал третье место в чемпионате Испании. С мая по ноябрь 2012 года возглавлял московский «Спартак». С 2013 года по 2016 тренировал «Севилью», с которой трижды подряд выиграл Лигу Европы.
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