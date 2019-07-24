Футбол
В «Арсенале» рассказали о будущем ОбамеянгаBookmaker-ratings.ru 03:05
Наставник «Арсенала» Унаи Эмери дал свой комментарий относительно будущего в команде нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга. В услугах 30-летнего игрока сборной Габона заинтересованы несколько топ-клубов. В стане «канониров» четко дали понять, что не намерены расставаться с форвардом.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 04:18, Вашингтон
Общество
В РПЦ задействуют современное искусство на благо Святой Екатерины
В РПЦ обсудили с деятелями современного искусства, как внедрить в Екатеринбург образы и символы Святой Екатерины.
Обновлено в 02:34
Происшествия
Навальный сообщил о своем задержании
Блогер Алексей Навальный в среду, 24 июля, на странице в соцсети Instagram рассказал о своем задержании во время утренней пробежки.
Обновлено в 03:58
Единоборства
Усик посвятил стихотворение погибшему Дадашеву
Обновлено вчера в 22:18
Происшествия
На Урале кортежу Путина подбросили муляж бомбы
В Екатеринбурге двое местных жителей подбросили кортежу президента России Владимира Путина муляж бомбы.
Обновлено вчера в 22:47
Политика
Боровой попросил политического убежища в США
Бывший председатель «Партии экономической свободы» Константин Боровой попросил политического убежища в Соединенных Штатах.
Обновлено вчера в 09:16
Здоровье
У 37-летней петербурженки родилась четверня
Как сообщают СМИ, счастливой мамой троих сыновей и одной дочери стала 37-летняя жительница северной столицы по имени Оксана.
Обновлено вчера в 08:17
Общество
Росприроднадзор: России грозит «экологический Чернобыль»
Обновлено в 00:23
Космос
Связка Starship-Super Heavy получит больше двигателей, чем предполагалось
Обновлено вчера в 12:56
Музыка
Сын Цоя оценил исполнение «Группы крови» группой Metallica
Сын лидера "Кино" Александр Цой оценил исполнение песни отца "Группа крови" группой Metallica на концерте в Москве.
Обновлено вчера в 19:47
Хоккей
Хоккеист Бобровский поддержал Панарина после слов о Путине
Обновлено вчера в 16:48
Происшествия
Северная Корея захватила российское судно
«По словам представителей МИД КНДР, судно задержано за "нарушение правил въезда и пребывания на территории КНДР"», — сообщило диппредставительство.
Обновлено в 01:57
Политика
Борис Джонсон станет премьером Великобритании
Со среды, с 24 июля, Джонсон сменит Терезу Мэй на посту премьер-министра Великобритании.
Обновлено вчера в 07:17
Политика
В команде Зеленского рассказали о размене Крыма на Донбасс
Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что новая власть может признать Крым российским в обмен на разрешение ситуации в Донецке и Луганске.
Обновлено в 03:20
Происшествия
Сотрудника МЧС задержали после пожара в лагере «Холдоми»
В рамках расследования ЧП в палаточном лагере "Холдоми", где в огне погибли четыре ребенка, задержан сотрудник МЧС, который, как полагают следователи, знал о нарушении противопожарных норм, но не принял мер для их устранения, сообщает СКР.
Обновлено в 03:29
Армия и оружие
ВВС Израиля атаковали Сирию – SANA
Как ранее сообщало ИА REGNUM, очередная ракетная атака на Сирию была проведена 1 июля. Удары были нанесены по окрестностям Хомса и Дамаска.
Обновлено вчера в 20:36
Экономика
Экс-глава Антипинского НПЗ потребовал от завода $12 млн
В феврале 2008 года совет директоров завода поставил задачу перед Геннадием Лисовиченко - до второго квартала 2014 года вывести предприятие на переработку 7,5 млн тонн нефти в год, к январю 2015 года — 9 млн тонн, а к третьему кварталу 2018 года достроить еще несколько установок.
Обновлено в 02:22
Происшествия
Жительницу Ленобласти заподозрили в избиении ребенка кухонным молотком
По данным следствия, мать оставила девочку на попечение этой женщины, а та 22 июля, будучи в состоянии алкогольного опьянения, избила ребенка предположительно молотком для отбивания мяса, в том числе по голове.
Обновлено в 03:42
Гаджеты
Каталог Kanex пополнили концентраторы USB для Apple MacBook
Компания Kanex объявила о выпуске трех моделей концентраторов USB для компьютеров Apple MacBook (2016 года и более поздние версии) и MacBook Air (2018 года).
Обновлено в 03:38
Наука
Глобальное потепление пробудило опасную грибковую инфекцию
"Глобальное потепление может привести к новым грибковым заболеваниям, о которых мы даже не знаем сейчас", – считают исследователи.
Обновлено в 03:59
Экономика
Минфин предложил повысить таможенный сбор за ввоз товаров из-за рубежа
Минфин предложил со следующего года вдвое увеличить таможенный сбор при ввозе товаров из-за рубежа для личного пользования, следует из текста проекта постановления правительства.
Обновлено в 03:10
Общество
В Госдуме предложили сделать курилки в аэропортах платными
Первый зампред комитета по охране здоровья Госдумы Федот Тумусов рассказал «Известиям», что депутаты планируют внести поправки в законопроект о курилках в аэропортах, чтобы сделать их платными.
Обновлено вчера в 23:36
Здоровье
Отказ от завтрака приводит к ожирению
Обновлено вчера в 16:20
Экономика
Росстат назвал зарплату, которую получают большинство россиян
Большинство граждан России получают 23,5 тысячи рублей в месяц. Об этом говорится в предварительных данных Росстата за апрель 2019 года.
Обновлено вчера в 04:53
Происшествия
ФСБ проводит обыски в нескольких бизнес-центрах Петербурга
Во вторник, 23 июля, сотрудники ФСБ и управления экономической безопасности ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти проводят оперативные мероприятия в нескольких бизнес-центрах в разных районах города.
Обновлено вчера в 10:14
Гаджеты
Honor планирует занять 2 место в Китае и 4 во всем мире
Honor планирует занять второе место на китайском рынке и стать четвертой в мировом масштабе.
Обновлено в 03:55
Политика
МВД Украины перебросило спецназ в Донецкую область из-за беспорядков
МВД Украины перебросило спецназ в город Покровск Донецкой области в связи с протестами у окружной избирательной комиссии.
Обновлено вчера в 18:32
Наука
Ученые получили новую форму соединения гелия и воды
Ученые из Китая и Великобритании обнаружили ранее неизвестные фазы соединения воды с гелием.
Обновлено в 01:49
Политика
ЕС пригрозил США ответными пошлинами на €35 млрд
Комиссар по торговле Сесилия Мальмстрем заявила, что в этом случае дополнительными пошлинами будут облагаться различные американские товары на общую сумму в €35 млрд ($39,1 млрд), сообщает агентство Reuters.
Обновлено вчера в 20:38
Армия и оружие
Фрегат «Адмирал Горшков» прибыл в Кронштадт из кругосветного плавания
Новейший фрегат Северного флота "Адмирал Горшков" прибыл в Кронштадт из кругосветного похода, первого в новейшей истории.
Обновлено в 02:23