Политика
В Армении завершилось голосование на внеочередных выборах в парламент
В Армении завершилось голосование на внеочередных выборах в парламентРИА Новости11:06
Голосование на внеочередных выборах в Национальное собрание завершилось в Армении, в 20.00 (19.00 мск) закрылись все 2010 избирательных участков. Окончательные данные по явке избирателей будут обнародованы через час.
РИА Новости11:06
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