Культура

В Армении закрывается последний русскоязычный телевизионный проект
ТАСС
13:33

Источник в продюсерском центре, производящем проект, подтвердил корреспонденту ТАСС слова Арутюняна. Тем самым в Армении закрывается последняя телевизионная программа, выходящая на русском языке.
ТАСС13:33

Подробнее о событии

Армения отказалась от «Что? Где? Когда?» на русском

Рамблер15:10

Проект «Что? Где? Когда?» в Армении закрывается

Экспресс газета14:52

Армения закрывает последний ТВ-проект на русском языке

News.ru14:41

Армения отказалась от русского «Что? Где? Когда?»

Lenta.ru13:53

Армения закрывает последнюю русскоязычную ТВ-программу

Вестник Кавказа13:49

В Армении закрывается последний русскоязычный телевизионный проект

ТАСС13:33

В Армении закрывается последний телевизионный проект на русском языке

Говорит Москва13:28
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Музыка

Сергей Шнуров раскритиковал «дружбу» рэперов с депутатами Госдумы

Обновлено в 13:19
Культура

Выставка антикварного оружия открылась в Государственном музее спорта

Новая экспозиция с антикварным оружием и редкими книгами по искусству фехтования открылась в Государственном музее спорта 14 декабря.
Обновлено в 09:07
Кино

Джон Сноу из «Игры престолов» приручил дракона Беззубика

В сети появилось шуточное видео, на котором Кит Харрингтон, исполняющий роль Джона Сноу в сериале «Игра престолов», якобы проходит кастинг для участия в новом проекте.
Обновлено в 07:49
Музыка

На 82-м году жизни скончалась джазовая певица Нэнси Уилсон

Обновлено в 07:15
Кино

В России смотрят больше сериалов, чем в США

Обновлено в 15:27
Кино

Вышел трейлер фильма про декабристов «Союз спасения»

Вышел трейлер фильма «Союз спасения», посвященный истории первого тайного политического общества декабристов, которое было создано группой молодых гвардейских офицеров.
Обновлено в 05:02
Музыка

Концерт группы IC3PEAK сорвали в Минске

Ранее News.ru писал о том, что в Минске отменён концерт группы IC3PEAK, запланированный на 13 декабря.
Обновлено в 08:54
Кино

В сети появился трейлер фильма «Балканский рубеж» от Андрея Волгина

В пятницу, 14 декабря, в сети появился трейлер фильма "Балканский рубеж" от Андрея Волгина.
Обновлено в 13:45
Музыка

Дарья Шигина вышла в полуфинал шоу «Голос»

Обновлено в 13:55
Кино

«Богемская рапсодия» стала самым кассовым музыкальным байопиком

Ранее «Богемская рапсодия» получила две номинации на «Золотой глобус», «Лучший фильм – драма» и «Лучший актёр в драматическом фильме» (Рами Малек), а также была номинирована на премию Гильдии киноактёров в двух категориях – «Лучшая мужская роль» (Рами Малек) и «Лучший актёрский состав в игровом кино».
Обновлено в 12:37
Театры

За сравнившего с быдлом зрителей актера «Универа» заступились

Обновлено в 00:06
Культура

«Союзмультфильм» объяснил отмену новогоднего шоу

Новогоднее шоу «Союзмультфильма», которое должно было проходить в «Лужниках», отменилось, поскольку лицензиат студии, агентство ASAP, по своей инициативе отказался от мероприятия.
Обновлено в 04:47
Культура

CBS выплатила заявившей о домогательствах актрисе Элизе Душку $9,5 млн

Американская телекомпания CBS выплатила актрисе Элизе Душку компенсацию в размере $9,5 млн во избежание огласки информации о домогательствах, произошедших с женщиной на съемочной площадке.
Обновлено в 11:02
Кино

Роднянский выпустит документальный фильм о еврейских беженцах

Студия AR Content Александра Роднянского выпустит документальный фильм о судьбе еврейских беженцев перед Второй мировой войной, сообщила компания.
Обновлено в 09:46
Театры

В Перми состоялась премьера канонической версии балета «Баядерка» Мариуса Петипа

Главный балетмейстер Пермского театра оперы и балета Алексей Мирошниченко и команда постановщиков воссоздали каноническую версию балета Мариуса Петипа "Баядерка".
Обновлено в 13:50
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Араик Владимирович Арутюнян
Армянский политик
Премьер-министр НКР с сентября 2007 по сентябрь 2017 года. С 25 сентября 2017 года - Государственный министр НКР.
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Армения
Государство в Закавказье. Расположена на севере Передней Азии, на северо-востоке Армянского нагорья. Выхода к морю не имеет.
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