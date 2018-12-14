Источник в продюсерском центре, производящем проект, подтвердил корреспонденту ТАСС слова Арутюняна. Тем самым в Армении закрывается последняя телевизионная программа, выходящая на русском языке.

Музыка Музыка Сергей Шнуров раскритиковал «дружбу» рэперов с депутатами Госдумы

Культура Культура Выставка антикварного оружия открылась в Государственном музее спорта Новая экспозиция с антикварным оружием и редкими книгами по искусству фехтования открылась в Государственном музее спорта 14 декабря.

Кино Кино Джон Сноу из «Игры престолов» приручил дракона Беззубика В сети появилось шуточное видео, на котором Кит Харрингтон, исполняющий роль Джона Сноу в сериале «Игра престолов», якобы проходит кастинг для участия в новом проекте.

Музыка Музыка На 82-м году жизни скончалась джазовая певица Нэнси Уилсон

Кино Кино В России смотрят больше сериалов, чем в США

Кино Кино Вышел трейлер фильма про декабристов «Союз спасения» Вышел трейлер фильма «Союз спасения», посвященный истории первого тайного политического общества декабристов, которое было создано группой молодых гвардейских офицеров.

Музыка Музыка Концерт группы IC3PEAK сорвали в Минске Ранее News.ru писал о том, что в Минске отменён концерт группы IC3PEAK, запланированный на 13 декабря.

Кино Кино В сети появился трейлер фильма «Балканский рубеж» от Андрея Волгина В пятницу, 14 декабря, в сети появился трейлер фильма "Балканский рубеж" от Андрея Волгина.

Музыка Музыка Дарья Шигина вышла в полуфинал шоу «Голос»

Кино Кино «Богемская рапсодия» стала самым кассовым музыкальным байопиком Ранее «Богемская рапсодия» получила две номинации на «Золотой глобус», «Лучший фильм – драма» и «Лучший актёр в драматическом фильме» (Рами Малек), а также была номинирована на премию Гильдии киноактёров в двух категориях – «Лучшая мужская роль» (Рами Малек) и «Лучший актёрский состав в игровом кино».

Театры Театры За сравнившего с быдлом зрителей актера «Универа» заступились

Культура Культура «Союзмультфильм» объяснил отмену новогоднего шоу Новогоднее шоу «Союзмультфильма», которое должно было проходить в «Лужниках», отменилось, поскольку лицензиат студии, агентство ASAP, по своей инициативе отказался от мероприятия.

Культура Культура CBS выплатила заявившей о домогательствах актрисе Элизе Душку $9,5 млн Американская телекомпания CBS выплатила актрисе Элизе Душку компенсацию в размере $9,5 млн во избежание огласки информации о домогательствах, произошедших с женщиной на съемочной площадке.

Кино Кино Роднянский выпустит документальный фильм о еврейских беженцах Студия AR Content Александра Роднянского выпустит документальный фильм о судьбе еврейских беженцев перед Второй мировой войной, сообщила компания.