Культура
В Армении закрывается последний русскоязычный телевизионный проект
В Армении закрывается последний русскоязычный телевизионный проектТАСС13:33
Источник в продюсерском центре, производящем проект, подтвердил корреспонденту ТАСС слова Арутюняна. Тем самым в Армении закрывается последняя телевизионная программа, выходящая на русском языке.
ТАСС13:33
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Сергей Шнуров раскритиковал «дружбу» рэперов с депутатами Госдумы
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Культура
Выставка антикварного оружия открылась в Государственном музее спорта
Новая экспозиция с антикварным оружием и редкими книгами по искусству фехтования открылась в Государственном музее спорта 14 декабря.
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Кино
Джон Сноу из «Игры престолов» приручил дракона Беззубика
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Музыка
На 82-м году жизни скончалась джазовая певица Нэнси Уилсон
Обновлено в 07:15
Кино
В России смотрят больше сериалов, чем в США
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Кино
Вышел трейлер фильма про декабристов «Союз спасения»
Вышел трейлер фильма «Союз спасения», посвященный истории первого тайного политического общества декабристов, которое было создано группой молодых гвардейских офицеров.
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Музыка
Концерт группы IC3PEAK сорвали в Минске
Ранее News.ru писал о том, что в Минске отменён концерт группы IC3PEAK, запланированный на 13 декабря.
Обновлено в 08:54
Кино
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Музыка
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Кино
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Ранее «Богемская рапсодия» получила две номинации на «Золотой глобус», «Лучший фильм – драма» и «Лучший актёр в драматическом фильме» (Рами Малек), а также была номинирована на премию Гильдии киноактёров в двух категориях – «Лучшая мужская роль» (Рами Малек) и «Лучший актёрский состав в игровом кино».
Обновлено в 12:37
Театры
За сравнившего с быдлом зрителей актера «Универа» заступились
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Культура
CBS выплатила заявившей о домогательствах актрисе Элизе Душку $9,5 млн
Американская телекомпания CBS выплатила актрисе Элизе Душку компенсацию в размере $9,5 млн во избежание огласки информации о домогательствах, произошедших с женщиной на съемочной площадке.
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Кино
Роднянский выпустит документальный фильм о еврейских беженцах
Студия AR Content Александра Роднянского выпустит документальный фильм о судьбе еврейских беженцев перед Второй мировой войной, сообщила компания.
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Театры
В Перми состоялась премьера канонической версии балета «Баядерка» Мариуса Петипа
Главный балетмейстер Пермского театра оперы и балета Алексей Мирошниченко и команда постановщиков воссоздали каноническую версию балета Мариуса Петипа "Баядерка".
Обновлено в 13:50