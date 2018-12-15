Культура

В Армении закрывается последний русскоязычный телевизионный проект
ТАСС
13:33

Источник в продюсерском центре, производящем проект, подтвердил корреспонденту ТАСС слова Арутюняна. Тем самым в Армении закрывается последняя телевизионная программа, выходящая на русском языке.
ТАСС13:33

Подробнее о событии

Армения отказалась от «Что? Где? Когда?» на русском языке

ФАН16:30

Армения отказалась от «Что? Где? Когда?» на русском

Рамблер15:10

Армения закрывает последний ТВ-проект на русском языке

News.ru14:41

Армения отказалась от русского «Что? Где? Когда?»

Lenta.ru13:53

Армения закрывает последнюю русскоязычную ТВ-программу

Вестник Кавказа13:49

В Армении закрывается последний русскоязычный телевизионный проект

ТАСС13:33

В Армении закрывается последний телевизионный проект на русском языке

Говорит Москва13:28
Показать все источники
Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 17:46, Ашберн
Музыка

Шнуров стихами ответил на идею Госдумы провести рэп-конкурс

Обновлено в 06:09
Культура

Выставка антикварного оружия открылась в Государственном музее спорта

Новая экспозиция с антикварным оружием и редкими книгами по искусству фехтования открылась в Государственном музее спорта 14 декабря.
Обновлено в 09:07
Кино

Кит Харингтон снялся в шуточном видео с драконом Беззубиком

Кит Харингтон из «Игры престолов» поучаствовал в шуточном видео, в котором якобы проходит кастинг к новой части анимационного фильма «Как приручить дракона».
Обновлено в 12:48
Кино

Вышел трейлер фильма про декабристов «Союз спасения»

Вышел трейлер фильма «Союз спасения», посвященный истории первого тайного политического общества декабристов, которое было создано группой молодых гвардейских офицеров.
Обновлено в 05:02
Кино

В России смотрят больше сериалов, чем в США

Обновлено в 15:27
Музыка

На 82-м году жизни скончалась джазовая певица Нэнси Уилсон

Обновлено в 07:15
Кино

Вышел официальный трейлер фильма «Балканский рубеж»

Обновлено в 17:21
Кино

Киноверсия «Полицейского с Рублевки» выходит в прокат

Первым — 20 декабря — на экраны выйдет «Полицейский с Рублевки: Новогодний беспредел», киноверсия успешного телесериала, который выходит на ТНТ.
Обновлено в 06:41
Музыка

Концерт группы IC3PEAK сорвали в Минске

Ранее News.ru писал о том, что в Минске отменён концерт группы IC3PEAK, запланированный на 13 декабря.
Обновлено в 08:54
Музыка

Дарья Шигина вышла в полуфинал шоу «Голос»

Обновлено в 13:55
Кино

В сети появился первый тизер-трейлер фильма «Аббатство Даунтон»

Кинокомпания Focus Features выложила на своем официальном ютьюб-канале первый тизер-трейлер полнометражного фильма «Аббатство Даунтон».
Обновлено в 13:43
Кино

«Богемская рапсодия» стала самым кассовым музыкальным байопиком

Ранее «Богемская рапсодия» получила две номинации на «Золотой глобус», «Лучший фильм – драма» и «Лучший актёр в драматическом фильме» (Рами Малек), а также была номинирована на премию Гильдии киноактёров в двух категориях – «Лучшая мужская роль» (Рами Малек) и «Лучший актёрский состав в игровом кино».
Обновлено в 12:37
Кино

Аквамен не сможет догнать Трансформеров в Китае

За неделю проката "Аквамен" собрал в Китае 135 миллионов долларов. В Северной Америке картина стартует 21 декабря 2018 года.
Обновлено в 10:48
Кино

Роднянский выпустит документальный фильм о еврейских беженцах

Студия AR Content Александра Роднянского выпустит документальный фильм о судьбе еврейских беженцев перед Второй мировой войной, сообщила компания.
Обновлено в 09:46
Театры

В Перми состоялась премьера канонической версии балета «Баядерка» Мариуса Петипа

Главный балетмейстер Пермского театра оперы и балета Алексей Мирошниченко и команда постановщиков воссоздали каноническую версию балета Мариуса Петипа "Баядерка".
Обновлено в 13:50
Главное