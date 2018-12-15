Культура
В Армении закрывается последний русскоязычный телевизионный проект
В Армении закрывается последний русскоязычный телевизионный проектТАСС13:33
Источник в продюсерском центре, производящем проект, подтвердил корреспонденту ТАСС слова Арутюняна. Тем самым в Армении закрывается последняя телевизионная программа, выходящая на русском языке.
ТАСС13:33
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 17:46, Ашберн
Музыка
Шнуров стихами ответил на идею Госдумы провести рэп-конкурс
Обновлено в 06:09
Культура
Выставка антикварного оружия открылась в Государственном музее спорта
Новая экспозиция с антикварным оружием и редкими книгами по искусству фехтования открылась в Государственном музее спорта 14 декабря.
Обновлено в 09:07
Кино
Кит Харингтон снялся в шуточном видео с драконом Беззубиком
Кит Харингтон из «Игры престолов» поучаствовал в шуточном видео, в котором якобы проходит кастинг к новой части анимационного фильма «Как приручить дракона».
Обновлено в 12:48
Кино
Вышел трейлер фильма про декабристов «Союз спасения»
Вышел трейлер фильма «Союз спасения», посвященный истории первого тайного политического общества декабристов, которое было создано группой молодых гвардейских офицеров.
Обновлено в 05:02
Кино
В России смотрят больше сериалов, чем в США
Обновлено в 15:27
Музыка
На 82-м году жизни скончалась джазовая певица Нэнси Уилсон
Обновлено в 07:15
Кино
Вышел официальный трейлер фильма «Балканский рубеж»
Обновлено в 17:21
Кино
Киноверсия «Полицейского с Рублевки» выходит в прокат
Первым — 20 декабря — на экраны выйдет «Полицейский с Рублевки: Новогодний беспредел», киноверсия успешного телесериала, который выходит на ТНТ.
Обновлено в 06:41
Музыка
Концерт группы IC3PEAK сорвали в Минске
Ранее News.ru писал о том, что в Минске отменён концерт группы IC3PEAK, запланированный на 13 декабря.
Обновлено в 08:54
Музыка
Дарья Шигина вышла в полуфинал шоу «Голос»
Обновлено в 13:55
Кино
В сети появился первый тизер-трейлер фильма «Аббатство Даунтон»
Кинокомпания Focus Features выложила на своем официальном ютьюб-канале первый тизер-трейлер полнометражного фильма «Аббатство Даунтон».
Обновлено в 13:43
Кино
«Богемская рапсодия» стала самым кассовым музыкальным байопиком
Ранее «Богемская рапсодия» получила две номинации на «Золотой глобус», «Лучший фильм – драма» и «Лучший актёр в драматическом фильме» (Рами Малек), а также была номинирована на премию Гильдии киноактёров в двух категориях – «Лучшая мужская роль» (Рами Малек) и «Лучший актёрский состав в игровом кино».
Обновлено в 12:37
Кино
Аквамен не сможет догнать Трансформеров в Китае
За неделю проката "Аквамен" собрал в Китае 135 миллионов долларов. В Северной Америке картина стартует 21 декабря 2018 года.
Обновлено в 10:48
Кино
Роднянский выпустит документальный фильм о еврейских беженцах
Студия AR Content Александра Роднянского выпустит документальный фильм о судьбе еврейских беженцев перед Второй мировой войной, сообщила компания.
Обновлено в 09:46
Театры
В Перми состоялась премьера канонической версии балета «Баядерка» Мариуса Петипа
Главный балетмейстер Пермского театра оперы и балета Алексей Мирошниченко и команда постановщиков воссоздали каноническую версию балета Мариуса Петипа "Баядерка".
Обновлено в 13:50