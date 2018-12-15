Культура
Источник ТАСС в продюсерском центре, выпускающем передачу, подтвердил слова чиновника.
Говорит Москвавчера в 13:28
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Культура
Выставка антикварного оружия открылась в Государственном музее спорта
Новая экспозиция с антикварным оружием и редкими книгами по искусству фехтования открылась в Государственном музее спорта 14 декабря.
Обновлено вчера в 09:07
Кино
Россияне в среднем тратят на просмотр фильмов 13 часов в месяц
В среднем жители России тратят 13 часов в месяц на просмотр фильмов и сериалов.
Обновлено вчера в 12:46
Кино
Джон Сноу из «Игры престолов» приручил дракона Беззубика
В сети появилось шуточное видео, на котором Кит Харрингтон, исполняющий роль Джона Сноу в сериале «Игра престолов», якобы проходит кастинг для участия в новом проекте.
Обновлено вчера в 07:49
Музыка
Дегтярев стихами ответил Шнурову на критику рэп-конкурса в Госдуме
Обновлено вчера в 07:54
Кино
В сети появился первый тизер-трейлер фильма «Аббатство Даунтон»
Кинокомпания Focus Features выложила на своем официальном ютьюб-канале первый тизер-трейлер полнометражного фильма «Аббатство Даунтон».
Обновлено вчера в 13:43
Кино
Данила Козловский снимет фильм на основе исторических событий
Актер и режиссер Данила Козловский рассказал о том, что планирует снимать новую картину на основе реальных исторических событий, сейчас начинается кастинг актеров.
Обновлено вчера в 21:57
Кино
Появился трейлер фильма «Союз спасения» о восстании декабристов
Обновлено вчера в 07:05
Кино
Вышел официальный трейлер фильма «Балканский рубеж»
Обновлено вчера в 17:21
Музыка
Дарья Шигина вышла в полуфинал шоу «Голос»
Обновлено вчера в 13:55
Культура
Путин поприветствовал участников фестиваля «Площадь Искусств»
Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям XIX Международного зимнего фестиваля "Площадь Искусств".
Обновлено вчера в 12:24
Кино
Роднянский выпустит документальный фильм о еврейских беженцах
Студия AR Content Александра Роднянского выпустит документальный фильм о судьбе еврейских беженцев перед Второй мировой войной, сообщила компания.
Обновлено вчера в 09:46
Музыка
«ЧайФ» даст «Квартирник» на НТВ
Екатеринбургские музыканты исполнят свои хиты "Рок-н-ролл этой ночи", "Аргентина-Ямайка 5:0" и другие, а также поговорят с ведущим Евгением Маргулисом о силе рок-музыки и многом другом.
Обновлено вчера в 14:42
Кино
Внутренний бокс-офис США пересек отметку в $11 млрд
В четверг суммарные внутренние сборы США перешагнули отметку в $11 млрд, что может гарантировать новый рекорд - прошлый был зафиксирован в 2016 году и составлял $11,4 млрд.
Обновлено вчера в 06:52
Музыка
Группа IC3PEAK не смогла подпольно выступить в Минске
Обновлено вчера в 08:22
Кино
Прокуратура Петербурга проверит сценарий фильма «Праздник» о блокаде Ленинграда
Ведомство запросило текст и видеоматериалы у режиссера Алексея Красовского, - передает ТАСС.
Обновлено вчера в 12:30