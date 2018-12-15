Культура

В Армении закрывается последний телевизионный проект на русском языке
Говорит Москва
вчера в 13:28

Источник ТАСС в продюсерском центре, выпускающем передачу, подтвердил слова чиновника.
Говорит Москвавчера в 13:28

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Армения закрыла последнее телешоу на русском языке

Телеканал 360°вчера в 20:08

В Армении окончательно отказались переводить "Что? Где? Когда?" на русский

Царьградвчера в 17:48

Армения отказалась от «Что? Где? Когда?» на русском

Рамблервчера в 15:10

Армения закрывает последний ТВ-проект на русском языке

News.ruвчера в 14:41

Армения отказалась от русского «Что? Где? Когда?»

Lenta.ruвчера в 13:53

В Армении закрывается последний русскоязычный телевизионный проект

ТАССвчера в 13:33

В Армении закрывается последний телевизионный проект на русском языке

Говорит Москвавчера в 13:28
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Культура

Выставка антикварного оружия открылась в Государственном музее спорта

Новая экспозиция с антикварным оружием и редкими книгами по искусству фехтования открылась в Государственном музее спорта 14 декабря.
Обновлено вчера в 09:07
Кино

Россияне в среднем тратят на просмотр фильмов 13 часов в месяц

В среднем жители России тратят 13 часов в месяц на просмотр фильмов и сериалов.
Обновлено вчера в 12:46
Кино

Джон Сноу из «Игры престолов» приручил дракона Беззубика

В сети появилось шуточное видео, на котором Кит Харрингтон, исполняющий роль Джона Сноу в сериале «Игра престолов», якобы проходит кастинг для участия в новом проекте.
Обновлено вчера в 07:49
Музыка

Дегтярев стихами ответил Шнурову на критику рэп-конкурса в Госдуме

Обновлено вчера в 07:54
Кино

В сети появился первый тизер-трейлер фильма «Аббатство Даунтон»

Кинокомпания Focus Features выложила на своем официальном ютьюб-канале первый тизер-трейлер полнометражного фильма «Аббатство Даунтон».
Обновлено вчера в 13:43
Кино

Данила Козловский снимет фильм на основе исторических событий

Актер и режиссер Данила Козловский рассказал о том, что планирует снимать новую картину на основе реальных исторических событий, сейчас начинается кастинг актеров.
Обновлено вчера в 21:57
Кино

Появился трейлер фильма «Союз спасения» о восстании декабристов

Обновлено вчера в 07:05
Кино

Вышел официальный трейлер фильма «Балканский рубеж»

Обновлено вчера в 17:21
Музыка

Дарья Шигина вышла в полуфинал шоу «Голос»

Обновлено вчера в 13:55
Культура

Путин поприветствовал участников фестиваля «Площадь Искусств»

Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям XIX Международного зимнего фестиваля "Площадь Искусств".
Обновлено вчера в 12:24
Кино

Роднянский выпустит документальный фильм о еврейских беженцах

Студия AR Content Александра Роднянского выпустит документальный фильм о судьбе еврейских беженцев перед Второй мировой войной, сообщила компания.
Обновлено вчера в 09:46
Музыка

«ЧайФ» даст «Квартирник» на НТВ

Екатеринбургские музыканты исполнят свои хиты "Рок-н-ролл этой ночи", "Аргентина-Ямайка 5:0" и другие, а также поговорят с ведущим Евгением Маргулисом о силе рок-музыки и многом другом.
Обновлено вчера в 14:42
Кино

Внутренний бокс-офис США пересек отметку в $11 млрд

В четверг суммарные внутренние сборы США перешагнули отметку в $11 млрд, что может гарантировать новый рекорд - прошлый был зафиксирован в 2016 году и составлял $11,4 млрд.
Обновлено вчера в 06:52
Музыка

Группа IC3PEAK не смогла подпольно выступить в Минске

Обновлено вчера в 08:22
Кино

Прокуратура Петербурга проверит сценарий фильма «Праздник» о блокаде Ленинграда

Ведомство запросило текст и видеоматериалы у режиссера Алексея Красовского, - передает ТАСС.
Обновлено вчера в 12:30
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