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В Армении закрывается последний телевизионный проект на русском языке

Культура Культура Выставка антикварного оружия открылась в Государственном музее спорта Новая экспозиция с антикварным оружием и редкими книгами по искусству фехтования открылась в Государственном музее спорта 14 декабря.

Кино Кино Россияне в среднем тратят на просмотр фильмов 13 часов в месяц В среднем жители России тратят 13 часов в месяц на просмотр фильмов и сериалов.

Кино Кино Джон Сноу из «Игры престолов» приручил дракона Беззубика В сети появилось шуточное видео, на котором Кит Харрингтон, исполняющий роль Джона Сноу в сериале «Игра престолов», якобы проходит кастинг для участия в новом проекте.

Музыка Музыка Дегтярев стихами ответил Шнурову на критику рэп-конкурса в Госдуме

Кино Кино В сети появился первый тизер-трейлер фильма «Аббатство Даунтон» Кинокомпания Focus Features выложила на своем официальном ютьюб-канале первый тизер-трейлер полнометражного фильма «Аббатство Даунтон».

Кино Кино Данила Козловский снимет фильм на основе исторических событий Актер и режиссер Данила Козловский рассказал о том, что планирует снимать новую картину на основе реальных исторических событий, сейчас начинается кастинг актеров.

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Культура Культура Путин поприветствовал участников фестиваля «Площадь Искусств» Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям XIX Международного зимнего фестиваля "Площадь Искусств".

Кино Кино Роднянский выпустит документальный фильм о еврейских беженцах Студия AR Content Александра Роднянского выпустит документальный фильм о судьбе еврейских беженцев перед Второй мировой войной, сообщила компания.

Музыка Музыка «ЧайФ» даст «Квартирник» на НТВ Екатеринбургские музыканты исполнят свои хиты "Рок-н-ролл этой ночи", "Аргентина-Ямайка 5:0" и другие, а также поговорят с ведущим Евгением Маргулисом о силе рок-музыки и многом другом.

Кино Кино Внутренний бокс-офис США пересек отметку в $11 млрд В четверг суммарные внутренние сборы США перешагнули отметку в $11 млрд, что может гарантировать новый рекорд - прошлый был зафиксирован в 2016 году и составлял $11,4 млрд.

Музыка Музыка Группа IC3PEAK не смогла подпольно выступить в Минске