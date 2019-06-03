В Армении выпустили почтовую марку с изображением футболиста МхитарянаRT на русском 15:35

Изображение полузащитника лондонского «Арсенала» и сборной Армении Генриха Мхитаряна появилось на почтовых марках в Армении. Презентация марки с изображением Генриха Мхитаряна состоялась 4 июня в Ереване. Тираж марки составит 40 тыс. экземпляров.

В Армении выпустили почтовую марку с изображением футболиста Мхитаряна

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