Футбол

В Армении выпустили почтовую марку с изображением футболиста МхитарянаRT на русском 15:35

Изображение полузащитника лондонского «Арсенала» и сборной Армении Генриха Мхитаряна появилось на почтовых марках в Армении. Презентация марки с изображением Генриха Мхитаряна состоялась 4 июня в Ереване. Тираж марки составит 40 тыс. экземпляров.
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В Армении выпустили марку с изображением Мхитаряна

Матч ТВ16:27

В честь Мхитаряна выпустили марку. Фото

Спорт-Экспресс16:03

Марка с портретом Генриха Мхитаряна послужит популяризации Армении - Союз филателистов

Sputnik Армения08:40

В Армении выпустили почтовую марку с изображением футболиста Мхитаряна

RT на русском15:35

«Такой нет ни у Месси, ни у Роналду». В Армении выпустили марку с изображением Мхитаряна

Sport24.ru15:12

В Армении выпустили марку с изображением Мхитаряна

Чемпионат15:57

В Армении выпустили почтовую марку имени Мхитаряна Фото

Rusarminfo.ruвчера в 08:07
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Генрих Мхитарян
Армянский футболист
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