Футбол
В Армении выпустили почтовую марку с изображением футболиста МхитарянаRT на русском 15:35
Изображение полузащитника лондонского «Арсенала» и сборной Армении Генриха Мхитаряна появилось на почтовых марках в Армении. Презентация марки с изображением Генриха Мхитаряна состоялась 4 июня в Ереване. Тираж марки составит 40 тыс. экземпляров.
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