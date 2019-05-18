Политика
В Армении суд освободил из-под стражи экс-президента КочарянаРИА Новости 08:24
Суд в Ереване освободил из-под ареста бывшего президента страны Роберта Кочаряна под поручительство лидеров непризнанной Нагорно-Карабахской республики. "Суд решил изменить меру пресечения Кочаряну, применив личное поручительство", — сказал, оглашая решение, судья Давид Григорян.
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Сторонники Роберта Кочаряна после суда провели шествие по улицам Еревана - видео
Sputnik Армения10:40
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Здоровье
Кузнецова предложила создать единую службу помощи семьям в трудной ситуации
Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова считает, что в России нужна служба помощи семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, которая работала бы по принципу "одного окна".
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Шоу-бизнес
Бузова разочаровалась в очередном возлюбленном
Певица и телеведущая Ольга Бузова рассказала о разочаровании в очередном возлюбленном.
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Общество
Прах Доренко захоронили на Троекуровском кладбище
Прах журналиста Сергея Доренко захоронили на Троекуровском кладбище. Об этом сообщает "Говорит Москва".
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Общество
Мэр Екатеринбурга согласился на референдум о храме в центре города
В результате мэр Екатеринбурга Александр Высокинский пообещал передать информацию о результатах обсуждения в городскую думу и обратиться к депутатам с предложением провести референдум.
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Хоккей
Сборная России победила команду Латвии на ЧМ-2019
Мужская хоккейная сборная команда России обыграла команду Латвии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, проходящего в Словакии.
Обновлено в 08:48
Футбол
Рашид Рахимов: «Ожидаем активной игры от ЦСКА»
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Политика
В Ливии опасаются сокращения добычи нефти на 95%
Глава ливийской Национальной нефтяной корпорации (NOC) Мустафа Саналла заявил, в стране может почти прекратиться добыча нефти.
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Религия
Епархия прокомментировала заявление губернатора Куйвашева
Представители православного сообщества будут отстаивать позицию строительства храма в сквере Настоятель Храма-на-Крови протоиерей Максим Миняйло озвучил позицию Екатеринбургской епархии по поводу заявления губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.
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Спутавшийся с россиянкой вице-канцлер Австрии прояснил ситуацию
Вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе заявил, что девушка, с которой он встречался в 2017 году на Ибице, является гражданкой Латвии, а не России.
Обновлено в 09:38
Политика
Пушков заявил, что Кучма не там ищет корни проблем Украины
Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на недавнее заявление экс-президента Украины Леонида Кучмы, связавшего нынешние проблемы страны с тем, что ее история «была написана в Москве».
Обновлено в 00:17
Общество
Из-за заморозков в Татарстане объявили штормовое предупреждение
В воскресенье, 19 мая, в Татарстане ожидается сильная облачность с прояснениями.
Обновлено в 09:06
Экономика
Илон Маск будет лично проверять траты сотрудников Tesla
Корпоративные траты сотрудников Tesla будут проверяться лично главой компании Илоном Маском и ее новым финансовым директором Заком Киркхорном.
Обновлено вчера в 20:48
Шоу-бизнес
Екатерина Варнава с трудом зачитала рэп на песню Лободы
Сегодня Екатерина Варнава опубликовала ролик, где попыталась зачитать рэп на песню Светланы Лободы «Пуля-дура».
Обновлено в 07:16
Политика
СМИ узнали о подозрениях ФРГ в адрес австрийской разведки из-за России
Глава Федеральной службы защиты конституции Германии (ведомство осуществляет в ФРГ контрразведывательную деятельность) Томас Хальденванг, выступая на этой неделе в немецком парламентском контролирующем органе PKGr в бундестаге, заявил, что видит значительные риски для германской разведки в сотрудничестве с Австрией.
Обновлено в 10:36
Армия и оружие
Опытный образец ракеты «Монолит» появится в России в 2021—2022 годах
Заместитель генерального директора концерна «Техмаш» (входит в «Ростех») Александр Кочкин в беседе с РИА Новости рассказал, что опытный образец авиационной управляемой ракеты нового поколения «Монолит» появится в России в 2021—2022 годах.
Обновлено в 09:33
Шоу-бизнес
Жену Диброва осудили за жалобы на роскошную жизнь
О своей нелегкой жизни Полина рассказала в Instagram. По словам девушки, впервые за 10 лет она осталась дома без посторонних людей.
Обновлено в 05:29
Армия и оружие
В ДНР сбили ударный беспилотник ВСУ
Обновлено в 08:26
Спорт
Одом: перед ОИ-2004 прошел допинг-тест с помощью поддельных гениталий
Двукратный чемпион НБА американский баскетболист Ламар Одом признался, что перед Олимпийскими играми 2004 года в Афинах обманул допинг-инспектора с помощью накладных гениталий.
Обновлено в 01:12
Политика
Визит на инаугурацию Зеленского подтвердили пять президентов
Главы пяти государств приедут на инаугурацию избранного президента Украины Владимира Зеленского, сообщила пресс-секретарь МИД страны Екатерина Зеленко.
Обновлено вчера в 11:44
Музыка
Финалист «Голос. Дети» высмеял итоги шоу в рекламе
Обновлено в 09:41
Происшествия
Москвича осудили на два года за расплату фальшивой купюрой
Мужчину в Москве осудили на два года колонии и один месяц колонии особого режима за расплату фальшивой пятитысячной купюрой в магазине.
Обновлено в 07:56
Происшествия
«Ленту» в Рыбацком эвакуировали из-за пожара на автостоянке
Днём в субботу, 18 мая, были эвакуированы сотрудники и посетители гипермаркета «Лента» на проспекте Обуховской обороны.
Обновлено в 07:32
Происшествия
Бастрыкин допустил наличие помогавших керченскому стрелку
Студенту Керченского политехнического колледжа Владиславу Рослякову, открывшему стрельбу в учебном заведении, вероятно, помогли войти в здание через запасной вход, заявил глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин в интервью «Петербургскому юристу», проекту студентов юрфака СПбГУ.
Обновлено вчера в 20:12
Спорт
Мелисса Маккарти спародировала Билли Айлиш
Пока что Билли никак не отреагировала на ролик, но Мелисса успела наговорить еще больше лестных слов, заметив, что девушка — одна из лучших представительниц своего поколения.
Обновлено в 04:00
Политика
Порошенко предложил крымским татарам автономию
Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил о необходимости предоставить крымским татарам национальную территориальную автономию в составе страны.
Обновлено в 09:42
Армия и оружие
Страны Персидского залива согласились на размещение американских войск
Страны Залива, основываясь на двухсторонних соглашениях с Соединенными Штатами, дали свое согласие на размещение американских войск на своей территории.
Обновлено в 10:36
Общество
Бизнес-тренера Тони Роббинса обвинили в сексуальных домогательствах
Несколько бывших помощниц и поклонниц известного американского гуру «самопомощи» Тони Роббинса обвинили его в сексуальных домогательствах.
Обновлено вчера в 12:58