Политика

В Армении суд освободил из-под стражи экс-президента КочарянаРИА Новости 08:24

Суд в Ереване освободил из-под ареста бывшего президента страны Роберта Кочаряна под поручительство лидеров непризнанной Нагорно-Карабахской республики. "Суд решил изменить меру пресечения Кочаряну, применив личное поручительство", — сказал, оглашая решение, судья Давид Григорян.
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Прокуратура Армении обжалует решение суда освободить Кочаряна

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Суд в Ереване освободил экс-президента Кочаряна из-под стражи

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Адвокат Кочаряна заявил, что решение об освобождении политика нельзя обжаловать

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В Армении суд освободил из-под стражи экс-президента Кочаряна

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ТАСС10:02

Прокуратура Армении будет обжаловать решение суда об освобождении из-под ареста бывшего президента страны Кочаряна

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Сторонники Роберта Кочаряна после суда провели шествие по улицам Еревана - видео

Sputnik Армения10:40
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Роберт Кочарян
Второй президент Республики Армения с 30 марта 1998 года по 9 апреля 2008 года. Первый президент непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.
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