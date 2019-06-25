Политика

В Армении суд арестовал экс-президента КочарянаRT на русском 08:11

Кочарян был президентом Армении с 1998 по 2008 год. Ему были предъявлены обвинения в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. В 2018 году Кочаряна дважды арестовывали.
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В Армении суд арестовал экс-президента Роберта Кочаряна

Апелляционный суд Армении отменил решение об изменении меры пресечения экс-президенту Роберту Кочаряну и вновь арестовал его, передает корреспондент РИА Новости. Защита может обжаловать это решение в 15-дневный срок.
РИА Новости08:05

Подробнее о событии

Прокуратура считает, что суд Еревана должен отозвать заявление по Кочаряну из КС

ТАСС09:30

Апелляционный суд Армении арестовал бывшего президента Кочаряна

Коммерсантъ08:25

Дело Кочаряна до Конституционного суда не дойдет — решение судьи Даниеляна

Sputnik Армения08:38

В Армении суд арестовал экс-президента Роберта Кочаряна

РИА Новости08:05

Второго президента Армении арестуют повторно

Rusarminfo.ru09:02

Апелляционный суд Армении постановил вернуть под стражу бывшего президента Роберта Кочаряна

Эхо Москвы08:31

В Армении суд арестовал экс-президента Кочаряна

RT на русском08:11
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 09:34, Вашингтон
Происшествия

Число погибших от взрывов в Казахстане выросло

Обновлено в 00:00
Экономика

Ростовский завод «Ростсельмаш» может приостановить свою работу

Владелец завода «Ростсельмаш» Константин Бабкин рассказал, что завод в ближайшем будущем может приостановить производство и сократить штат сотрудников.
Обновлено в 02:25
Общество

Генерал ФСБ Дорофеев засекретил свою недвижимость в Росреестре

Как отмечает издание, изменения в Росреестре совпали по времени с выходом совместного расследования «Новой газеты», «Трансперенси Интернешнл» и Baza о недвижимости Дорофеева и семьи его помощника, подполковника ФСБ Марата Медоева.
Обновлено в 06:43
Политика

В Совфеде ответили на ультиматум генсека НАТО по ДРСМД

НАТО придется ответить конкретными решениями и мерами, если Россия не вернется к выполнению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) до 2 августа, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
Обновлено в 06:43
Политика

Раскрыт размер зарплаты Зеленского на посту президента

«Зеленскому в мае 2019 года с момента вступления на пост начислено в размере должностного оклада 12 727 гривен», — цитирует сообщение RT.
Обновлено в 09:27
Шоу-бизнес

Умерла актриса Алла Покровская, мать Михаила Ефремова

"Алла Борисовна Покровская скончалась сегодня", - сказал представитель театра. Причина смерти артистки не названа.
Обновлено в 07:50
Общество

Медведев повысил пособия на детей с 50 до 10 тысяч рублей

Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что пособия на детей с полутора до трех лет будут повышены с 50 до 10 тысяч рублей.
Обновлено в 08:59
Шоу-бизнес

Дана Борисова: «Марину Хлебникову нужно спасать»

В своем Instagram Борисова выложила несколько кадров с передачи с призывом: «Марину Хлебникову нужно спасать».
Обновлено в 09:07
Театры

В Кремле не видели обращение актеров МХАТа к Путину

Президент России не занимается назначением худруков театров, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:50
Общество

Совфед предложил списывать просроченные долги за ЖКХ как безнадежные

В законопроекте предлагается автоматически признавать долг безнадежным после вступления в силу первого решения суда о взыскании задолженности, в котором ее часть отнесена к истекшему сроку давности, говорится в заметке.
Обновлено в 07:39
Авто

Как могла бы выглядеть альтернатива седану Aurus Senat от ЗИС

Российский дизайнер Сергей Баринов опубликовал новый проект, в котором продемонстрировал премиальный седан, который во многом оказался похож на классические автомобили ЗИС, возившие партийную верхушку.
Обновлено в 09:07
Авто

Lightyear выпустила крутой электрокар

У большинства современных электромобилей есть одна общая проблема — они не могут обеспечить вас достаточным запасом хода, чтобы вы с удовольствием ездили хотя бы пару дней, не говоря уже о длительных поездках между городами.
Обновлено в 05:43
Экономика

Сбербанк запустил переводы с кредитных карт на дебетовые

Клиентам Сбербанка разрешили переводить деньги с кредитных карт на дебетовые, сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу банка.
Обновлено в 02:11
Транспорт

Верховный суд объяснил автомобилистам новые правила лишения прав

Верховный суд разработал новую инструкцию, которая разъясняет нижестоящим судам, в каком случае водителей следует лишать прав управления транспортным средством.
Обновлено вчера в 09:05
Политика

В РПЦ назвали безбожниками погибших в годы войны красноармейцев

В начале Великой Отечественной войны погибали некрещеные солдаты Красной армии за то, что были безбожниками.
Обновлено в 06:27
Интернет

Firefox будет получать обновления по-новому

Компания Mozilla внедряет технологию Microsoft для улучшения работы браузера Firefox при установке обновлений.
Обновлено в 08:54
Происшествия

Дети отравились в поезде по дороге из Анапы в Екатеринбург

Обновлено в 06:24
Футбол

«Барселона» оформит трансфер Гризманна после 1 июля

"Барселона" оформит трансфер нападающего "Атлетико" Антуана Гризманна после 1 июля, информирует The Telegraph.
Обновлено в 08:15
Политика

Украина отзывает посла при Совете Европы после решения ПАСЕ по России

Глава украинского МИД Павел Климкин сообщил на своей странице в Facebook, что Украина отзывает посла при Совете Европы после резолюции, которая даёт возможность возвращения российской делегации в организацию.
Обновлено в 09:26
Шоу-бизнес

Елена Дробышева заявила, что ее брак с Козновым «разбился о быт»

Обновлено в 07:52
Политика

В Белгороде почтили память воинов-освободителей

Обновлено вчера в 08:30
Происшествия

Убивший пациентку в Воронеже лучевой аппарат работал нелегально 14 лет

Выяснилось, что чешский гамма-терапевтический аппарат Teragam K-01 работал нелегально на протяжении 14 лет.
Обновлено в 09:23
Театры

Культурные нормативы в школах появятся с 1 сентября

Секретариат вице-премьера Татьяны Голиковой сообщил, что культурные нормативы появятся в учебных программах школ с 1 сентября.
Обновлено в 05:22
Происшествия

Кличко с семьей спасли с горящей яхты в Средиземном море

На борту загоревшейся в Средиземном море яхты находились девять человек, никто не пострадал.
Обновлено в 04:27
Политика

Армянский депутат объяснил свой голос против возвращения России в ПАСЕ

Глава комиссии по внешним связям Национального собрания Армении, член правящей фракции «Мой шаг» Рубен Рубинян объяснил, что голосовал «за» возвращение России в ПАСЕ, однако голос засчитали «против» в связи с технической ошибкой.
Обновлено в 07:49
Происшествия

Топ-менеджеры «Аэрофлота» лишились премий из-за сгоревшего SSJ100

Топ-менеджеры «Аэрофлота» не получат премии из-за аварии SSJ100, которая произошла в начале мая в Шереметьево.
Обновлено в 07:24
Происшествия

Депутат из Кировской области бросил в полицейского муляж гранаты

21-летний депутат Слободской городской думы в Кировской области кинул под ноги полицейскому муляж гранаты РГД-5.
Обновлено в 08:39
Авто

Кроссовер Geely Boyue Pro показал, каким станет новый Atlas

Geely Atlas, который известен в Поднебесной под именем Boyue, претерпел в прошлом году небольшой рестайлинг, а скоро на рынок выйдет еще раз обновленная модель, при этом вторая модернизация оказалась масштабнее, а в названии появилась приставка Pro.
Обновлено в 06:05
Общество

В России выбрали регионы для внедрения стандарта развития территорий

Оренбургская и Воронежская области станут в России пилотными регионами для внедрения стандарта комплексного развития территорий.
Обновлено в 09:14
Наука

Обнаружен огромный запас пресной воды под Атлантическим океаном

Обновлено вчера в 22:17
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Роберт Кочарян
Второй президент Республики Армения с 30 марта 1998 года по 9 апреля 2008 года. Первый президент непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.
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