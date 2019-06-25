В Армении суд арестовал экс-президента КочарянаRT на русском 08:11

Апелляционный суд Армении отменил решение об изменении меры пресечения экс-президенту Роберту Кочаряну и вновь арестовал его, передает корреспондент РИА Новости. Защита может обжаловать это решение в 15-дневный срок.

с чего всё началось

Кочарян был президентом Армении с 1998 по 2008 год. Ему были предъявлены обвинения в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. В 2018 году Кочаряна дважды арестовывали.

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