Происшествия
В Армении арестовали фигуранта дела об убийстве экс-спецназовца ГРУRT на русском 04:58
Фигурант дела об убийстве в Подмосковье бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина арестован в Армении, сообщила глава отдела по связям с общественностью Генпрокуратуры республики Аревик Хачатрян. Как отмечается, срок содержания под стражей составляет 40 дней.
Читать в источнике
Оценить14
с чего всё началось
В Армении арестовали находящегося в международном розыске фигуранта дела об убийстве бывшего российского спецназовца Никиты Белянкина. Об этом РИА Новости сообщила руководитель отдела по связям с общественностью Генпрокуратуры республики Аревик Хачатрян.РИА Новости04:24
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 08:02, Вашингтон
Политика
Россия ответила на обвинения ФБР
Россия отвергает все обвинения во вмешательстве в выборы в США, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Обновлено в 07:35
Политика
Зеленский потребовал уволить Кличко
Обновлено в 06:25
Экономика
Госдума повысила до 20% НДС на пальмовое масло
Принят в окончательном чтении закон о повышении НДС на пальмовое масло с 10 до 20%.
Обновлено в 06:30
Происшествия
СК возбудил уголовное дело после митингов у Мосгоризбиркома
Главное следственное управление СК по столице возбудило уголовное дело о воспрепятствовании деятельности избирательных комиссий.
Обновлено в 06:52
Происшествия
Стало известно о стрельбе в доме Кадырова из-за слов о его отце
Глава Чечни Рамзан Кадыров в январе 2017 года открыл беспорядочную стрельбу в своей резиденции после того, как его спровоцировал Имран Дасаев — житель города Шали, предполагаемый участник незаконного вооруженного формирования (НВФ).
Обновлено вчера в 11:08
Экономика
«Трезвая Россия» подсчитала ущерб от теневой торговли алкоголем
Общие экономические потери России от теневого оборота заведений по розливу алкоголя ежегодно составляют свыше 3 трлн рублей, об этом сообщили в федеральном проекте «Трезвая Россия».
Обновлено в 02:42
Происшествия
Четыре ребенка погибли в результате пожара в палаточном лагере
Обновлено вчера в 08:26
Шоу-бизнес
Прах Сергея Доренко развеяли на горе Митридат в Керчи
Обновлено в 07:53
Авто
Audi представила новый кроссовер Q3 Sportback
Компания Audi рассекретила новый компактный кроссовер под названием Q3 Sportback.
Обновлено в 03:54
Общество
Росприроднадзор: Приангарью грозит «экологический Чернобыль»
Глава Росприроднадзора Светлана Радионова рассказала об угрозе появления в Приангарье «экологического Чернобыля».
Обновлено в 02:10
Политика
Советник Зеленского отверг возможность разменять Крым на Донбасс
Президент Украины Владимир Зеленский никогда не пойдет на уступки в вопросе Крыма в обмен на урегулирование ситуации в Донбассе, заявил советник главы государства по политическим вопросам Никита Потураев.
Обновлено в 05:22
Армия и оружие
Южная Корея обвинила Россию в нарушении воздушных границ
Самолеты Военно-воздушных сил России дважды нарушили воздушное пространство Южной Кореи, утверждает агентство Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов вооруженных сил республики 23 июля.
Обновлено 22 июля в 22:39
Футбол
«Реал» подтвердил серьезность травм Асенсио
Мадридский "Реал" подтвердил серьезность травм, полученных полузащитником "сливочных" Марко Асенсио, сообщает Marca.
Обновлено в 07:52
Политика
Ляшко назвал Зеленского пародией на диктатора
Лидер украинской «Радикальной партии» Олег Ляшко назвал прошедшие выборы в Верховную раду «позорнейшими».
Обновлено в 04:54
Политика
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» и ЕК консультации по транзиту газа
«Нафтогаз Украины» обратился к «Газпрому» и Еврокомиссии (ЕК) с предложением провести технические консультации до министерской встречи России, Украины и ЕК по будущему транзиту газа.
Обновлено в 07:30
Политика
УКРОП притворился «Слугой народа» и пробрался в Верховную Раду
В Ивано-Франковской области, где местным отделением УКРОПа руководит бизнес-партнер Коломойского Александр Шевченко, от «Слуги народа» в Раду прошли два члена этой партии.
Обновлено в 07:46
Игры
В PlayStation Store стартовала масштабная летняя распродажа
Sony продолжает активно баловать своих пользователей чередой крупных предложений: под завершение сразу четырёх акций в PS Store компания решила начать летнюю распродажу со множеством скидок на различные проекты.
Обновлено в 03:57
Здоровье
У 37-летней петербурженки родилась четверня
Обновлено в 01:40
Политика
Госбюро расследований Украины повторно вызвало Порошенко на допрос
Ранее директор Госбюро расследований Роман Труба анонсировал вызов бывшего лидера страны на допрос по делу об отмывании денег при продаже завода "Кузница на Рыбальском".
Обновлено 22 июля в 10:42
Энергетика
«Транснефть» утвердила размер выплат за грязную нефть в «Дружбе»
На заседании совета директоров «Транснефть» утвердила порядок выплат грузоотправителям из-за ситуации с загрязненной нефти в трубопроводе «Дружба», говорится в сообщении компании.
Обновлено в 05:43
Общество
Госдума приняла закон о выплате детских пособий до трех лет
С 1 января 2020 года ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка смогут получать куда больше семейных россиян, чем сейчас.
Обновлено в 07:30
Единоборства
В США умер российский боксер Максим Дадашев
Обновлено вчера в 12:01
Музыка
Гитарист «Кино» сыграл композицию группы Metallica
Гитарист группы «Кино» Юрий Каспарян исполнил композицию Enter Sandman американской группы Metallica на концерте оркестра «Симфоническое КИНО».
Обновлено в 05:13
Общество
Россияне назвали самые популярные иностранные сериалы
Почти две трети россиян (62%) смотрели, по крайней мере, один из современных зарубежных сериалов, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".
Обновлено вчера в 23:03
Политика
От президента Грузии потребовали публично извиниться перед Россией
Володин заявил, что грузинское руководство должно принести извинения российского народу за высказывания об агрессии со стороны РФ и оккупации территорий страны.
Обновлено вчера в 20:44
Транспорт
Госдума приняла закон о платных дорогах на севере России
Госдума в третьем чтении приняла закон о платных дорогах в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, то есть примерно на 60% территории России, передает корреспондент ИА REGNUM 24 июля.
Обновлено в 06:37
Экономика
Минтруд рассчитал величину прожиточного минимума за первый квартал
"Установить по согласованию с Министерством экономического развития РФ и Министерством финансов РФ величину прожиточного минимума в целом по РФ за I квартал 2019 года на душу населения 10753 рубля, для трудоспособного населения – 11653 рубля, пенсионеров – 8894 рубля, детей – 10585 рублей", – говорится в документе.
Обновлено вчера в 14:26