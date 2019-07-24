В Армении арестовали находящегося в международном розыске фигуранта дела об убийстве бывшего российского спецназовца Никиты Белянкина. Об этом РИА Новости сообщила руководитель отдела по связям с общественностью Генпрокуратуры республики Аревик Хачатрян.

с чего всё началось

Фигурант дела об убийстве в Подмосковье бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина арестован в Армении, сообщила глава отдела по связям с общественностью Генпрокуратуры республики Аревик Хачатрян. Как отмечается, срок содержания под стражей составляет 40 дней.

В Армении арестовали фигуранта дела об убийстве экс-спецназовца ГРУ

Политика Россия ответила на обвинения ФБР Россия отвергает все обвинения во вмешательстве в выборы в США, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Экономика Госдума повысила до 20% НДС на пальмовое масло Принят в окончательном чтении закон о повышении НДС на пальмовое масло с 10 до 20%.

Происшествия СК возбудил уголовное дело после митингов у Мосгоризбиркома Главное следственное управление СК по столице возбудило уголовное дело о воспрепятствовании деятельности избирательных комиссий.

Происшествия Стало известно о стрельбе в доме Кадырова из-за слов о его отце Глава Чечни Рамзан Кадыров в январе 2017 года открыл беспорядочную стрельбу в своей резиденции после того, как его спровоцировал Имран Дасаев — житель города Шали, предполагаемый участник незаконного вооруженного формирования (НВФ).

Экономика «Трезвая Россия» подсчитала ущерб от теневой торговли алкоголем Общие экономические потери России от теневого оборота заведений по розливу алкоголя ежегодно составляют свыше 3 трлн рублей, об этом сообщили в федеральном проекте «Трезвая Россия».

Авто Audi представила новый кроссовер Q3 Sportback Компания Audi рассекретила новый компактный кроссовер под названием Q3 Sportback.

Общество Росприроднадзор: Приангарью грозит «экологический Чернобыль» Глава Росприроднадзора Светлана Радионова рассказала об угрозе появления в Приангарье «экологического Чернобыля».

Политика Советник Зеленского отверг возможность разменять Крым на Донбасс Президент Украины Владимир Зеленский никогда не пойдет на уступки в вопросе Крыма в обмен на урегулирование ситуации в Донбассе, заявил советник главы государства по политическим вопросам Никита Потураев.

Армия и оружие Южная Корея обвинила Россию в нарушении воздушных границ Самолеты Военно-воздушных сил России дважды нарушили воздушное пространство Южной Кореи, утверждает агентство Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов вооруженных сил республики 23 июля.

Футбол «Реал» подтвердил серьезность травм Асенсио Мадридский "Реал" подтвердил серьезность травм, полученных полузащитником "сливочных" Марко Асенсио, сообщает Marca.

Политика Ляшко назвал Зеленского пародией на диктатора Лидер украинской «Радикальной партии» Олег Ляшко назвал прошедшие выборы в Верховную раду «позорнейшими».

Политика «Нафтогаз» предложил «Газпрому» и ЕК консультации по транзиту газа «Нафтогаз Украины» обратился к «Газпрому» и Еврокомиссии (ЕК) с предложением провести технические консультации до министерской встречи России, Украины и ЕК по будущему транзиту газа.

Политика УКРОП притворился «Слугой народа» и пробрался в Верховную Раду В Ивано-Франковской области, где местным отделением УКРОПа руководит бизнес-партнер Коломойского Александр Шевченко, от «Слуги народа» в Раду прошли два члена этой партии.

Игры В PlayStation Store стартовала масштабная летняя распродажа Sony продолжает активно баловать своих пользователей чередой крупных предложений: под завершение сразу четырёх акций в PS Store компания решила начать летнюю распродажу со множеством скидок на различные проекты.

Политика Госбюро расследований Украины повторно вызвало Порошенко на допрос Ранее директор Госбюро расследований Роман Труба анонсировал вызов бывшего лидера страны на допрос по делу об отмывании денег при продаже завода "Кузница на Рыбальском".

Энергетика «Транснефть» утвердила размер выплат за грязную нефть в «Дружбе» На заседании совета директоров «Транснефть» утвердила порядок выплат грузоотправителям из-за ситуации с загрязненной нефти в трубопроводе «Дружба», говорится в сообщении компании.

Общество Госдума приняла закон о выплате детских пособий до трех лет С 1 января 2020 года ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка смогут получать куда больше семейных россиян, чем сейчас.

Музыка Гитарист «Кино» сыграл композицию группы Metallica Гитарист группы «Кино» Юрий Каспарян исполнил композицию Enter Sandman американской группы Metallica на концерте оркестра «Симфоническое КИНО».

Общество Россияне назвали самые популярные иностранные сериалы Почти две трети россиян (62%) смотрели, по крайней мере, один из современных зарубежных сериалов, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".

Политика От президента Грузии потребовали публично извиниться перед Россией Володин заявил, что грузинское руководство должно принести извинения российского народу за высказывания об агрессии со стороны РФ и оккупации территорий страны.

Транспорт Госдума приняла закон о платных дорогах на севере России Госдума в третьем чтении приняла закон о платных дорогах в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, то есть примерно на 60% территории России, передает корреспондент ИА REGNUM 24 июля.