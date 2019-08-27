Общество
Privet-Rostov.ruВ Арктике открыто пять новых российских островов
Открытие подтвердили гидрологи Северного флота. Все пять островов находятся на архипелаге Земля Франца-Иосифа в Карском море, а именно в бухте Виза. Площадь островов варьируется от 900 до 54 500 квадратных метров.
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с чего всё началось
Впервые новые территории заметили в 2016 году при анализе спутниковых снимков. Предполагается, что ранее острова скрывал ледник. В 2015-2018 годах гидрографы Северного флота помогли обнаружить более 30 новых островов, мысов и бухт в районе архипелагов Земля Франца-Иосифа и Новая Земля.РИА Новостивчера в 07:06
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Исследователи Северного флота России обследуют арктические архипелаги
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