Впервые новые территории заметили в 2016 году при анализе спутниковых снимков. Предполагается, что ранее острова скрывал ледник. В 2015-2018 годах гидрографы Северного флота помогли обнаружить более 30 новых островов, мысов и бухт в районе архипелагов Земля Франца-Иосифа и Новая Земля.

с чего всё началось

Гидрографы Северного флота подтвердили открытие в Арктике пяти новых островов. Они находятся в бухте Визе к западу от острова Северный в районе ледника Вылки. Впервые эти объекты заметили в 2016 году при анализе спутниковых снимков.

В Арктике открыли пять новых российских островов

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