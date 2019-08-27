Общество

RT на русскомRT на русскомВ Арктике открыли пять новых российских островов

Гидрографы Северного флота подтвердили открытие в Арктике пяти новых островов. Они находятся в бухте Визе к западу от острова Северный в районе ледника Вылки. Впервые эти объекты заметили в 2016 году при анализе спутниковых снимков.
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В Арктике открыли пять новых островов

Впервые новые территории заметили в 2016 году при анализе спутниковых снимков. Предполагается, что ранее острова скрывал ледник. В 2015-2018 годах гидрографы Северного флота помогли обнаружить более 30 новых островов, мысов и бухт в районе архипелагов Земля Франца-Иосифа и Новая Земля.
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Полярник назвал открытие новых российских островов в Арктике бесполезным

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Исследователи Северного флота России обследуют арктические архипелаги

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В Арктике открыли пять новых островов

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В Арктике открыли пять новых российских островов

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Скрипачка Линдси Стирлинг провела концерт в виртуальной реальности

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Экономика

МВД поддержало инициативу банков о блокировке карт на 30 дней

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РБК вчера в 13:45
Кино

Названы любимые жанры кино у россиян

Наибольшей популярностью у россиян пользуются комедии и военные фильмы. Такие жанры кино предпочитают 80% и 77% опрошенных соответственно.
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Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осмотрели новейший истребитель пятого поколения Су-57 в рамках международного авиационно-космического салона МАКС-2019 в Подмосковье, сообщает ФАН.
Газета.Ru вчера в 09:57
Экономика

Раскрыт объем «секретной» экономики России

Расходы России на закупку вооружения и продуктов интеллектуальной собственности в 2017 году составили 4,85 триллиона рублей.
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Telegram выпустит собственную криптовалюту

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Петербургский дневник вчера в 22:52
Происшествия

Видео схода селя во Владивостоке опубликовали в Сети

Видео, где запечатлен момент схода селя во Владивостоке, появилось на сайте "РЕН ТВ".
Народные новости вчера в 06:24
Общество

Поменявший имя на Пельмень россиянин испугался проблем в армии

Житель города Троицк Челябинской области Роман, поменявший имя на Пельмень, опасается, что его имя создаст ему проблемы во время службы в армии.
РИА Новости вчера в 14:12
Происшествия

ЕСПЧ вынес вердикт по делу Магнитского

Европейский суд по правам человека признал Россию виновной в нарушении нескольких пунктов Конвенции по правам человека в деле аудитора фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского.
Rambler News Service вчера в 05:45
Шоу-бизнес

У 79-летнего Эммануила Виторгана родилась дочка

На снимке Эммануил Виторган фотографии вместе с женой Ириной, которая держит на руках новорожденную дочку, вокруг них бегает старшая дочь Этель.
RuNews24.ru вчера в 20:21
Экономика

Бразилия разрешила ввоз российской говядины

RT на русском вчера в 09:21
Политика

Болтон рассказал о планах Трампа на встречу с Зеленским

Напомним, что 9 августа временный поверенный США на Украине Уильям Тейлор рассказал детали встречи Трампа и Зеленского.
ИА Новороссия вчера в 08:13
Религия

Православные христиане отмечают Успение Пресвятой Богородицы

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ТАСС вчера в 17:13
Армия и оружие

Ростех представил модернизированный вертолет Ми-24П на МАКС-2019

Ростех представил на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 модернизированный транспортно-боевой вертолет Ми-24П-1М с обновленным бортовым радиоэлектронным оборудованием.
ТАСС вчера в 03:50
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Краснодар — Олимпиакос 1:2

Российская газета вчера в 16:50
Шоу-бизнес

Певец Юлиан срочно госпитализирован в тяжелом состоянии

OAnews вчера в 04:54
Армия и оружие

В России разрабатывают новый вертолёт на основе проектов КБ Миля

Директор по инновациям холдинга «Вертолёты России» (входит в «Ростех») Андрей Шибитов рассказал о разработке нового типа вертолётов на основе проектов конструкторских бюро Камова и Миля, а также Казанского вертолётного завода.
RT на русском вчера в 21:23
Происшествия

Житель Арканзаса открыл стрельбу по полицейским

Житель города Уэст-Хелена (штат Арканзас, США) забаррикадировался в доме и начал стрелять по полицейским, передаёт Fox News.
REGNUM вчера в 22:10
Политика

Волкер выдвинул условие для возвращения России в G8

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что РФ вернется в G8 лишь после ухода из Крыма.
ФАН вчера в 23:42
Музыка

Хористы «серебряного» возраста установили мировой рекорд

Вечерняя Москва вчера в 15:14
Происшествия

Актера «Ленфильма» избили на остановке в Петербурге

Актера киностудии «Ленфильм» Марка Коваля избили в Санкт-Петербурге. Об этом в среду, 28 августа, сообщает телеканал РЕН ТВ.
Известия вчера в 22:11
Технологии

Электронный паспорт предложили оснастить сим-картой

Сотовые операторы предложили добавить в электронные паспорта функцию Mobile ID.
Телеканал 360° 00:22
Политика

Handelsblatt: санкции против «Северного потока-2» нанесут ущерб США

Деловая газета Германии Handelsblatt сообщила, что американские санкции против компаний, занимающихся строительством "Северного потока-2" могут нанести ущерб США.
Pravda.Ru вчера в 03:31
Здоровье

Хирург из Нижнего Тагила назвал причины массового увольнения коллег

Заведующий хирургическим отделением ГКБ №1 в Нижнем Тагиле Юрий Изотеев назвал причины массового увольнения коллег.
RT на русском вчера в 16:28
Транспорт

Утверждены тарифы на Московских центральных диаметрах

"Пассажир доезжает до границ МЦД, стоимость каждой зоны — 23 рубля, и соответственно пересекая зоны МЦД, будет добавляется 45 рублей, и также бесплатная пересадка на метро и МЦК", — рассказал Андрей Акимов, начальник дирекции Московских центральных диаметров столичного департамента транспорта.
Вести.Ru вчера в 14:11
Кино

Умерла известная актриса Людмила Мальцева

На 70 году жизни умерла известная актриса Людмила Мальцева, она снималась в кино с 1978 года и имеет обширную фильмографию: от боевиков и комедий до драм и документальных фильмов, сообщается на сайте союза кинематографистов Российской Федерации.
РИАМО вчера в 10:41
Наука

Ученые впервые успешно провели эксперимент по квантовой телепортации

Evo-rus.com вчера в 10:28
Политика

Еще один сенатор США пожаловался на отказ России выдать ему визу

Ранее другой сенатор-республиканец Рон Джонсон заявил, что Россия отклонила его просьбу о визе для посещения страны в следующем месяце в составе делегации конгресса.
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Армия и оружие

В ВМС Украины объяснили заход своего корабля в зону российских учений

Малый разведывательный корабль "Переяслав" ВМС Украины находился в зоне проведения российских военных учений в Черном море, сообщил телеканалу UA.TV заместитель начальника штаба командования украинских ВМС по вопросам евроатлантической интеграции полковник Андрей Рыженко.
Газета.Ru вчера в 03:35
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