"Они находятся в бухте Визе на западном - Карском морском побережье острова Северный Новой Земли в районе ледника Вылки (Нансена). Площадь объектов варьируется от 900 до 54500 квадратных метров", - говорится в сообщении СФ, поступившем в "Интерфакс" во вторник.

с чего всё началось

Гидрографы Северного флота подтвердили открытие в Арктике пяти новых островов. Они находятся в бухте Визе к западу от острова Северный в районе ледника Вылки. Впервые эти объекты заметили в 2016 году при анализе спутниковых снимков.

В Арктике открыли пять новых российских островов

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