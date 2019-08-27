Общество
RT на русскомВ Арктике открыли пять новых российских островов
Гидрографы Северного флота подтвердили открытие в Арктике пяти новых островов. Они находятся в бухте Визе к западу от острова Северный в районе ледника Вылки. Впервые эти объекты заметили в 2016 году при анализе спутниковых снимков.
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с чего всё началось
"Они находятся в бухте Визе на западном - Карском морском побережье острова Северный Новой Земли в районе ледника Вылки (Нансена). Площадь объектов варьируется от 900 до 54500 квадратных метров", - говорится в сообщении СФ, поступившем в "Интерфакс" во вторник.Интерфакс07:13
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Армия и оружие
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Московский Комсомолец 12:06
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В Анапе сотрудников МВД заподозрили в понуждении девушки к сексу
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Park72.ru 07:00
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Минфин анонсировал изменение системы пенсионных накоплений
Минфин и ЦБ РФ в начале сентября представят новую модель формирования пенсионных накоплений.
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Космический корабль Dragon приводнился в Тихом океане
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Житель Троицка Челябинской области, 19-летний Роман Грошев, который ради 200 килограммов пельменей назвал себя Пельмень Кондольский, решил вернуть себе прежние имя и фамилию.
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Происшествия
Полковника Медоева убрали из ФСБ из-за двойного гражданства
Издание Russian Deadline назвало официальную причину увольнения из ФСБ полковника Марата Медоева, помощника главы столичного управления ФСБ Алексея Дорофеева и «героя» расследования журналиста Ивана Голунова о похоронном бизнесе в Москве.
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Авто
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Новый Land Rover Defender участвует в съемках 25-го фильма о Джеймсе Бонде «Нет времени умирать».
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Смартфон Redmi Note 8 получит пять камер
Megaobzor.com 25 августа в 08:53
Экономика
Пенсионный фонд переходит на электронные трудовые книжки
Руководство Пенсионного фонда заверило граждан России, что проблем с переходом на новый формат трудовых книжек не будет, поскольку в ведомстве наработан большой опыт по ведению базы данных о пенсионных правах.
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На поверхности Рюгу увидели подобные хондритам камни
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Экс-министр здравоохранения Украины задержана в аэропорту Киева
Сотрудники правоохранительных органов во вторник в киевском аэропорту Жуляны задержали Раису Богатыреву, которая в период президентства Виктора Януковича возглавляла Министерство здравоохранения Украины.
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Как сообщает пресс-служба Первого канала, в восьмом сезоне шоу «Голос» наставниками стали Сергей Шнуров, Полина Гагарина, Константин Меладзе и Валерий Сюткин, сообщает пресс-служба Первого канала.
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Путин прибыл в Казань на закрытие чемпионата WorldSkills-2019
Президент России Владимир Путин днём 27 августа прибыл в Татарию, где завершается чемпионат WorldSkills-2019.
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Экономика
Мосбиржа наградила ВТБ за продвижение индивидуальных инвестсчетов
Банк ВТБ получил награду Московской биржи за вклад в развитие и продвижение индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), сообщает пресс-служба банка.
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Макрон ответил бразильскому лидеру на насмешки в адрес жены
Президент Франции Эмманюэль Макрон ответил в социальной сети Facebook на насмешки в адрес первой леди Франции Брижит Макрон.
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В Турции обрушился мост с пешеходами
Как видно на записи с камер наружного наблюдения, часть моста внезапно начала падать в реку, когда по ней шли два пешехода.
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