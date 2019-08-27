Общество

RT на русскомRT на русскомВ Арктике открыли пять новых российских островов

Гидрографы Северного флота подтвердили открытие в Арктике пяти новых островов. Они находятся в бухте Визе к западу от острова Северный в районе ледника Вылки. Впервые эти объекты заметили в 2016 году при анализе спутниковых снимков.
Читать в источнике
Комментировать52
с чего всё началось

Северный флот подтвердил открытие пяти новых островов в Арктике

"Они находятся в бухте Визе на западном - Карском морском побережье острова Северный Новой Земли в районе ледника Вылки (Нансена). Площадь объектов варьируется от 900 до 54500 квадратных метров", - говорится в сообщении СФ, поступившем в "Интерфакс" во вторник.
Интерфакс07:13

Подробнее о событии

У России появилось пять новых островов

Lenta.ru17:02

Исследователи Северного флота России обследуют арктические архипелаги

НИА - Заполярьевчера в 22:54

В Минобороны подтвердили открытие пяти островов в Арктике

URA.Ru10:47

Северный флот подтвердил открытие пяти новых островов в Арктике

Говорит Москва10:43

В Арктике нашли пять новых островов

Эхо Москвы10:20

В Арктике открыли пять новых островов

РИА Новости07:06

В Арктике открыли пять новых российских островов

RT на русском15:05
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 18:17, Вашингтон
Происшествия

Сухая трава горит под Ростовом на площади 1,5 тыс. кв. м

ТАСС 13:41
Футбол

«Краснодар» снова проиграл «Олимпиакосу» и вылетел из Лиги чемпионов

Российский клуб "Краснодар" потерпел поражение от греческого клуба "Олимпиакос" в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.
Газета.Ru 16:57
Транспорт

Шереметьево откроет третью взлетно-посадочную полосу 1 сентября

Аэропорт Шереметьево откроет третью взлетно-посадочную полосу 1 сентября, говорится в сообщении пресс-службы Шереметьево, распространенном во вторник.
ТАСС 13:57
Политика

Путин разрешил Эрдогану купить Су-57

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осмотрели новейший истребитель пятого поколения Су-57 в рамках международного авиационно-космического салона МАКС-2019 в Подмосковье, сообщает ФАН.
Газета.Ru 09:57
Армия и оружие

Генштаб Украины уточнил свои потери в «иловайском котле»

Бои под Иловайском шли в августе 2014 года, крупная группировка украинских войск оказалась в котле и при попытке прорваться понесла тяжелые потери.
РБК 17:27
Футбол

Футболист побежал целовать жену после забитого гола, который отменили

На 79-й минуте встречи игрок хозяев Вандерсон забил гол и решил отпраздновать успех вместе со своей супругой, которая находилась на трибуне.
Матч ТВ 09:45
Происшествия

В жилом доме на юге Москвы загорелась электропроводка

Вести.Ru 17:43
Наука

Плёнка из многослойного графена защищает от укусов комаров

Газета DAILY 14:17
Армия и оружие

Срочный визит Эрдогана в Москву: Турция беспокоится за Идлиб

Срочный визит в Москву для переговоров с Владимиром Путиным нанес президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 27 августа, сообщает РИА Новости.
Красная весна 12:35
Армия и оружие

На Украине рассказали о заходе своего корабля в зону российских учений

Телеканал Санкт-Петербург 07:09
Гаджеты

В России выпустили недорогой смартфон со сверхмощным аккумулятором

Ferra 07:08
Армия и оружие

На Украине сохраняют призыв в армию

В украинской президентской партии "Слуга народа" заявили, что призыв на срочную службу в стране отменять не планируют.
Московский Комсомолец 12:06
Общество

Для педагогов разработали нормы поведения в соцсетях

Новый документ отвечает вызовам цифровой среды, но ориентирован не на вмешательство в частную жизнь, а на установление единственного ограничения - воздержания от размещения в сети "Интернет" и в доступных детям местах информации, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей.
Российская газета 17:51
Происшествия

В Анапе сотрудников МВД заподозрили в понуждении девушки к сексу

Российская газета 02:26
Религия

Православные отметят Успение Пресвятой Богородицы

28 августа верующие отмечают Великий двунадесятый праздник Успения Пресвятой Богородицы, которому предшествовал довольно строгий, двухнедельный пост.
Park72.ru 07:00
Экономика

Минфин анонсировал изменение системы пенсионных накоплений

Минфин и ЦБ РФ в начале сентября представят новую модель формирования пенсионных накоплений.
BFM.ru 07:09
Космос

Космический корабль Dragon приводнился в Тихом океане

Грузовой корабль Dragon, который 27 августа расстыковался с Международной космической станцией, совершил приводнение в Тихом океане.
Life.ru 17:05
Общество

Россиянин Пельмень Кондольский решил сменить имя

Житель Троицка Челябинской области, 19-летний Роман Грошев, который ради 200 килограммов пельменей назвал себя Пельмень Кондольский, решил вернуть себе прежние имя и фамилию.
Lenta.ru 09:04
Происшествия

Полковника Медоева убрали из ФСБ из-за двойного гражданства

Издание Russian Deadline назвало официальную причину увольнения из ФСБ полковника Марата Медоева, помощника главы столичного управления ФСБ Алексея Дорофеева и «героя» расследования журналиста Ивана Голунова о похоронном бизнесе в Москве.
Первое антикоррупционное 04:15
Авто

Новый Land Rover Defender снимается в «бондиане»

Новый Land Rover Defender участвует в съемках 25-го фильма о Джеймсе Бонде «Нет времени умирать».
Автоновости дня 01:52
Гаджеты

Смартфон Redmi Note 8 получит пять камер

Megaobzor.com 25 августа в 08:53
Экономика

Пенсионный фонд переходит на электронные трудовые книжки

Руководство Пенсионного фонда заверило граждан России, что проблем с переходом на новый формат трудовых книжек не будет, поскольку в ведомстве наработан большой опыт по ведению базы данных о пенсионных правах.
Go64.ru 07:32
Космос

На поверхности Рюгу увидели подобные хондритам камни

Индикатор вчера в 13:55
Политика

Экс-министр здравоохранения Украины задержана в аэропорту Киева

Сотрудники правоохранительных органов во вторник в киевском аэропорту Жуляны задержали Раису Богатыреву, которая в период президентства Виктора Януковича возглавляла Министерство здравоохранения Украины.
ТАСС 13:26
Политика

Против Парубия возбудили дело из-за трагедии в Одессе в 2014 году

Ведомство проверит причастность Парубия к организации массовой гибели людей в Одессе 2 мая 2014 года.
РИА Новости 11:11
Музыка

Шнуров и Гагарина стали наставниками нового сезона шоу «Голос»

Как сообщает пресс-служба Первого канала, в восьмом сезоне шоу «Голос» наставниками стали Сергей Шнуров, Полина Гагарина, Константин Меладзе и Валерий Сюткин, сообщает пресс-служба Первого канала.
Live24 вчера в 10:00
Политика

Путин прибыл в Казань на закрытие чемпионата WorldSkills-2019

Президент России Владимир Путин днём 27 августа прибыл в Татарию, где завершается чемпионат WorldSkills-2019.
REGNUM 11:40
Экономика

Мосбиржа наградила ВТБ за продвижение индивидуальных инвестсчетов

Банк ВТБ получил награду Московской биржи за вклад в развитие и продвижение индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), сообщает пресс-служба банка.
РИА Новости 09:23
Политика

Макрон ответил бразильскому лидеру на насмешки в адрес жены

Президент Франции Эмманюэль Макрон ответил в социальной сети Facebook на насмешки в адрес первой леди Франции Брижит Макрон.
Мойка78 вчера в 19:25
Происшествия

В Турции обрушился мост с пешеходами

Как видно на записи с камер наружного наблюдения, часть моста внезапно начала падать в реку, когда по ней шли два пешехода.
Газета Кемерова 01:16
Как работают Яндекс.Новости?
Главное