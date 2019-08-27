Гидрографы Северного флота подтвердили открытие пяти новых островов в бухте Визе у западного побережья Новой Земли. Как сообщает РИА Новости, новые территории были замечены на снимках, сделанных из космоса, еще в 2016 году.

В Арктике открыли пять новых островов

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