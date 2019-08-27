Общество
РИА НовостиВ Арктике открыли пять новых островов
Впервые новые территории заметили в 2016 году при анализе спутниковых снимков. Предполагается, что ранее острова скрывал ледник. В 2015-2018 годах гидрографы Северного флота помогли обнаружить более 30 новых островов, мысов и бухт в районе архипелагов Земля Франца-Иосифа и Новая Земля.
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Экспедиция Северного флота идет по пути первопроходцев и заполняет «белые пятна» на картах
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