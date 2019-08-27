"Они находятся в бухте Визе на западном - Карском морском побережье острова Северный Новой Земли в районе ледника Вылки (Нансена). Площадь объектов варьируется от 900 до 54500 квадратных метров", - говорится в сообщении СФ, поступившем в "Интерфакс" во вторник.

с чего всё началось

Гидрографы Северного флота открыли пять новых островов в Карском море. Они располагаются на архипелаге Земля Франца-Иосифа, который является частью Архангельской области. При этом их площадь варьируется от 900 до 54 500 кв. м.

В Арктике открыли еще пять новых островов

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