Общество

Газета.RuГазета.RuВ Арктике открыли еще пять новых островов

Гидрографы Северного флота открыли пять новых островов в Карском море. Они располагаются на архипелаге Земля Франца-Иосифа, который является частью Архангельской области. При этом их площадь варьируется от 900 до 54 500 кв. м.
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В Арктике открыли пять новых островов

Впервые новые территории заметили в 2016 году при анализе спутниковых снимков. Предполагается, что ранее острова скрывал ледник. В 2015-2018 годах гидрографы Северного флота помогли обнаружить более 30 новых островов, мысов и бухт в районе архипелагов Земля Франца-Иосифа и Новая Земля.
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