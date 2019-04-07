Общество

В Архангельской области снова прошли митинги против ввоза московских отходовКоммерсантъ 13:02

В Архангельской области снова прошли митинги против ввоза московских отходов Более полугода жители Архангельской области протестуют против строительства полигона на станции Шиес, который предполагается использовать для захоронения мусора из Москвы.
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Архангельск выступил против московского мусора: ВИДЕО

Двина Сегодня12:20

В Архангельской области снова прошли митинги против ввоза московских отходов

Коммерсантъ13:02

«Полигон на Шиесе — начало конца»: фоторепортаж с несогласованной акции протеста в Архангельске

Новости Архангельска 29.ru10:40

«Шелупонь» ответила архангельскому губернатору многотысячным антимусорным митингом

News29.ru16:33

В Архангельске участники митинга против строительства мусорного полигона в Шиесе потребовали отставки губернатора. Обновлено

Новая газета06:02

Столица Поморья вышла на несанкционированное шествие

SM News06:42

Противники экотехнопарка «Шиес» провели несанкционированную акцию протеста в центре Архангельска

Регион 2908:41
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Политика

Ягланд назвал возможный выход России из СЕ потрясением для Европы

Возможный выход России из Совета Европы и Brexit могут стать для Старого Света настоящим потрясением.
Обновлено в 19:16
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Что будет, если ежедневно съедать куриное яйцо, выяснили учёные

Эксперты уже много лет спорят о реальной пользе употребления свежих куриных яиц.
Обновлено 05 апреля в 15:18
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YouTube заблокировал клип «На заре» группы «Альянс»

Обновлено в 15:10
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Певец Лоза отреагировал на призыв Лебединского «поклониться» Украине

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лебединский заявил, что отношения России и Украины могут стать лучше, если Москва согласится «вернуть все захваченные территории и поклониться в ноги».
Обновлено в 19:00
Шоу-бизнес

Фото: модная прическа Аллы Пугачевой вызвала восторг фанатов

Свежайшее фото артистки, размещенное сегодня в Instagram отраслевого журналиста Артура Гаспаряна, стяжало "лайки" и одобрительные комментарии, в духе "Ого, как хорошо выглядит", "Будто снова юная" и "Браво, Алла".
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Происшествия

«Скорая» сбила пешехода в центре Москвы, сообщил источник

Машина скорой помощи сбила пешехода в центре Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Обновлено в 19:16
Шоу-бизнес

Звезда «Счастливы вместе» Дарья Сагалова родила третьего ребенка

33-летняя звезда сериала "Счастливы вместе" Дарья Сагалова в третий раз стала мамой.
Обновлено в 12:18
Шоу-бизнес

Глеб Матвейчук: «Я сейчас счастливее, чем 10 лет назад»

Обновлено в 17:00
Политика

Порошенко высмеяли за попытку использовать молодежный сленг

В сети высмеяли президента Украины Петра Порошенко за попытку использовать молодежный сленг. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 19:07
Политика

Трамп объявил об отставке министра внутренней безопасности США

Министр внутренней безопасности США Кирстен Нильсен уходит в отставку, сообщил в твиттере президент США Дональд Трамп.
Обновлено в 19:49
Политика

В Британии создадут регулятор для защиты пользователей от онлайн-угроз

Независимый регулятор для защиты пользователей от онлайн-угроз создадут в Великобритании, сообщило министерство по цифровым технологиям, культуре, СМИ и спорту Соединенного Королевства.
Обновлено в 19:15
Общество

ФСИН отказалась запрещать йогу в СИЗО из-за жалобы Мизулиной

Ранее газета "Московский комсомолец" сообщила, что в СИЗО планируют приостановить занятия йогой.
Обновлено в 08:48
Политика

Марш против закона о запрете религиозной одежды прошел в Канаде

В центре Монреаля прошел марш протеста против планов властей Квебека запретить госслужащим в рабочее время носить религиозные атрибуты одежды, сообщили СМИ.
Обновлено в 20:10
Шоу-бизнес

Дочь Юлии Началовой впервые появилась на публике после похорон мамы

Недавно Вера впервые после трагедии появилась перед большой аудиторией.
Обновлено в 08:30
Наука

Физики «усовершенствовали» теорию концентрированного электролита

Американские физики построили модель, с помощью которой можно быстро и точно оценить проводимость раствора с высокой концентрацией ионов.
Обновлено 05 апреля в 09:29
Политика

Зеленский рассказал о планах прекращения войны в Донбассе

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу «Украина» 7 апреля рассказал, как будет решать проблемы в Донбассе.
Обновлено в 19:03
Космос

Названа дата очередного запуска спутника ГЛОНАСС-М

Очередной запуск навигационного спутника ГЛОНАСС-М планируется осуществить с космодрома Плесецк уже 13 мая.
Обновлено в 01:17
Политика

Фарион хочет запретить русскоязычным украинцам работать и учиться

В эфире украинского телеканала бывший депутат Верховной рады Украины Ирина Фарион назвала русскоязычных жителей страны «рабами и оккупантами».
Обновлено в 20:18
Политика

Посольство: пострадавший в Эймсбери не просил Россию о медобследовании

Британец Чарли Роули, который пострадал в результате инцидента в Эймсбери, не обращался к российской стороне с просьбой о проведении медицинского обследования.
Обновлено в 17:45
Технологии

«Яндекс.Маркет» решил приобрести сервис самостоятельной оплаты товаров

О покупке сервиса Scan to buy, позволяющего самостоятельно сканировать штрихкоды и оплачивать товары, объявил «Яндекс.Маркет».
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Космос

ESO покажет первый снимок горизонта событий чёрной дыры 10 апреля

Обсерватория ESO покажет первый снимок горизонта событий чёрной дыры Стрелец А* 10 апреля.
Обновлено 05 апреля в 04:02
Хоккей

«Рейнджерс» хотят подписать контракты с Кравцовым и Шестёркиным

Генеральный менеджер «Нью-Йорк Рейнджерс» Джефф Гортон сообщил, что клуб постарается подписать контракты с голкипером Игорем Шестёркиным и нападающим Виталием Кравцовым.
Обновлено в 15:54
Армия и оружие

СМИ узнали об авиаударе войск Сараджа по аэродрому недалеко от Триполи

Самолет Военно-воздушных сил (ВВС) правительства национального согласия (ПНС) Ливии совершил авианалет к юго-западу от Триполи.
Обновлено в 17:52
Гаджеты

Прошло 30 лет: Windows 10 научилась безопасно извлекать USB-накопители без вмешательства

В Windows 10 в сборке 1809 Microsoft меняет настройку по умолчанию, которая применяется к USB-накопителям и другим съемным носителям.
Обновлено в 16:00
Футбол

Мы посмотрели за вас новый Z+. Стало корректнее, но скучнее

Андрей Аршавин стал героем самой смешной рубрики. Дети – В новом выпуске Z + показали, как Бранислав Иванович пришел в школу "Зенита".
Обновлено в 16:35
Транспорт

Для автомобилистов могут появиться два новых налога

Российских автомобилистов может ждать введение двух дополнительных налогов.
Обновлено в 08:25
Армия и оружие

Аэропорты Москвы ограничат работу из-за репетиций военной авиации к параду Победы

Работу московских аэропортов временно ограничат из-за подготовки воздушной части парада Победы, сообщает ФГУП "Государственная корпорация по организации воздушного движения в РФ" (ГК по ОрВД).
Обновлено в 19:47
Интернет

Названы способы увеличения скорости беспроводного интернета

Обновлено в 18:04
Происшествия

Сотрудница ПФР незаконно начисляла 150-тысячную пенсию

Житель Воронежской области более двух лет получал пенсию в размере 150 тыс. рублей в месяц, которую ему начисляла дочь — сотрудница Пенсионного фонда России (ПФР).
Обновлено в 19:38
Происшествия

Лидеру «тамбовской» ОПГ предъявили обвинение в убийстве Старовойтовой

Обновлено в 09:12
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