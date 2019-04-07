В Архангельской области снова прошли митинги против ввоза московских отходовКоммерсантъ 13:02

В Архангельской области снова прошли митинги против ввоза московских отходов Более полугода жители Архангельской области протестуют против строительства полигона на станции Шиес, который предполагается использовать для захоронения мусора из Москвы.

В Архангельской области снова прошли митинги против ввоза московских отходов

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