Общество
В Архангельской области снова прошли митинги против ввоза московских отходовКоммерсантъ 13:02
В Архангельской области снова прошли митинги против ввоза московских отходов Более полугода жители Архангельской области протестуют против строительства полигона на станции Шиес, который предполагается использовать для захоронения мусора из Москвы.
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«Полигон на Шиесе — начало конца»: фоторепортаж с несогласованной акции протеста в Архангельске
Новости Архангельска 29.ru10:40
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