Общество

В Архангельской области снова прошли митинги против ввоза московских отходовКоммерсантъ 13:02

В Архангельской области снова прошли митинги против ввоза московских отходов Более полугода жители Архангельской области протестуют против строительства полигона на станции Шиес, который предполагается использовать для захоронения мусора из Москвы.
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«Шелупонь» ответила архангельскому губернатору многотысячным антимусорным митингом

News29.ru16:33

В Архангельской области снова прошли митинги против ввоза московских отходов

Коммерсантъ13:02

Столица Поморья вышла на несанкционированное шествие

SM News06:42

Архангельск выступил против московского мусора: ВИДЕО

Двина Сегодня12:20

В Архангельске участники митинга против строительства мусорного полигона в Шиесе потребовали отставки губернатора. Обновлено

Новая газета06:02

«Полигон на Шиесе — начало конца»: фоторепортаж с несогласованной акции протеста в Архангельске

Новости Архангельска 29.ru10:40

Противники экотехнопарка «Шиес» провели несанкционированную акцию протеста в центре Архангельска

Регион 2908:41
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Музыка

YouTube заблокировал клип «На заре» группы «Альянс»

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Гаджеты

Xiaomi Redmi 7 разряжался 18 дней на глазах у 28 миллионов человек

Трансляцию посмотрели 28 миллионов человек, из них 5 миллионов репостнули запись. Стрим длился 435 часов — это примерно 18 дней и 3 часа.
Обновлено в 14:41
Политика

Вице-спикер Рады требует возбудить против Зеленского уголовное дело

Первый вице-спикер Верховной рады Украины, депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» (БПП) Ирина Геращенко требует возбудить уголовное дело против кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского из-за ряда высказываний, которые сделал его герой президент Голобородько в сериале «Слуга народа».
Обновлено в 00:33
Происшествия

На МКАД столкнулись пять автомобилей

На МКАД столкнулись пять автомобилей. Об этом 8 апреля сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД.
Обновлено в 18:43
Армия и оружие

«Исламское государство» опубликовало видео с телами российских военных

Новостное агентство Amaq, связанное с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), распространило видео, на котором, предположительно, запечатлены тела погибших российских военнослужащих.
Обновлено в 17:46
Футбол

«Зенит» и «Локомотив» сыграли вничью

Обновлено в 14:47
Наука

Генетики объяснили отличие между алкоголизмом и пьянством

Генетики пояснили в чём заключается отличие алкоголизма и пьянства.
Обновлено вчера в 11:22
Здоровье

Как вы умерли в прошлой жизни – в зависимости от вашего знака Зодиака

Смелые, яркие, страстные Овны в прошлой жизни наверняка были не менее страстными любовниками – и, скорее всего, умерли в результате преступления, тоже совершенного из страсти или ревности.
Обновлено в 17:00
Политика

Профессор Лебединский потребовал от России «поклониться» Украине

Лебединский добавил, что на родину, в Россию, ему возвращаться не хочется.
Обновлено в 14:46
Политика

Совет Европы пригрозил потрясениями из-за выхода России из организации

Чтобы избежать приостановки членства или полного выхода России из организации и создания «новой разделительной линии» на континенте, Москва, как считает глава организации, должна восстановить свои избирательные права в Совете Европы, несмотря на продолжающийся конфликт на Украине.
Обновлено в 16:23
Происшествия

Выжившие моряки рассказали о гибели подлодки «Комсомолец»

Торжественно-траурные мероприятия, посвященные 30-й годовщине гибели атомной подводной лодки 3-го поколения «Комсомолец» в Норвежском море, проходят в России 7 апреля.
Обновлено в 04:11
Происшествия

Лидеру «тамбовской» ОПГ предъявили обвинение в убийстве Старовойтовой

Обновлено в 09:12
Шоу-бизнес

Умерла вдова Валерия Золотухина

Тамара Золотухина, жена выдающегося актера Валерия Золотухина, скончалась 6 апреля в возрасте 70 лет.
Обновлено вчера в 23:41
Кино

Фильм "Шазам!" возглавил российский прокат по итогам выходных

Картина режиссеров Кевина Колша и Денниса Уидмайера, вышедшая в российском прокате 4 апреля, заработала 192,6 млн рублей.
Обновлено в 17:29
Происшествия

Житель Воронежской области два года получал пенсию в 150 тыс. рублей

Житель Воронежской области около двух лет получал пенсию в размере 150 тыс. рублей благодаря мошенническим схемам своей дочери.
Обновлено в 15:25
Экономика

Azimut указал на Ближний Восток

Гендиректор сети Максим Бродовский указывает, что это будет первый отель в Израиле под брендом Azimut.
Обновлено в 18:07
Происшествия

Задержанных в Москве британцев отпустили под подписку о невыезде

Ранее информированный источник сообщил "Интерфаксу", что в районе Чистых прудов, предположительно, с наркотиками были задержаны двое британцев.
Обновлено в 11:18
Шоу-бизнес

Сестра Фриске опубликовала видео с зовущим маму сыном певицы

Видео с сыном Жанны Фриске, зовущим маму, опубликовали в соцсетях. Сегодня мальчику, оставшемуся без матери, исполнилось 6 лет.
Обновлено в 09:37
Общество

Основатель «Магнита» Сергей Галицкий дал большое видеоинтервью

Основатель «Магнита» Сергей Галицкий дал большое видеоинтервью проекту «Русские норм!»
Обновлено в 16:02
Общество

В Москве на 8 апреля объявили желтый уровень погодной опасности

Синоптики объявили желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье 8 апреля.
Обновлено в 05:27
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Болезнь недовольных. Какие симптомы говорят о начале проблем с сердцем

Особняком стоят врождённые болезни сердца (причина которых – неправильная внутриутробная закладка органов) и те, к которым приводят перенесённые болезни.
Обновлено в 17:13
Политика

Главу Министерства внутренней безопасности США отправили в отставку

Президент США Дональд Трамп объявил об отставке главы Министерства внутренней безопасности (МВБ) Кирстьен Нильсен.
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Шоу-бизнес

Звезда «Счастливы вместе» Дарья Сагалова родила третьего ребенка

33-летняя звезда сериала "Счастливы вместе" Дарья Сагалова в третий раз стала мамой.
Обновлено в 12:18
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СКА и ЦСКА довели полуфинальную серию Кубка Гагарина до седьмого матча

Обновлено в 15:38
Политика

Владимир Соловьев выгнал в прямом эфире эксперта из студии

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Армия и оружие

Стреляющий дровами танк Т-80 попал на видео

Появились кадры необычного тестирования обновленной пушки российского танка Т-80.
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В честь первого дня рождения центр «СахСлух» разыграет три цифровых слуховых аппарата

21 мая исполнится год с начала работы центра продаж цифровых слуховых аппаратов "СахСлух" на Сахалине.
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Tesla защитит Fiat Chrysler от европейских штрафов

Как считают эксперты UBS, общая сумма штрафов может достичь €7,4 млрд, а сильнее всего пострадают Peugeot, Fiat Chrysler и Volkswagen, которые продают на европейском рынке больше автомобилей, чем другие компании.
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Супруга Порошенко скрывала, что родилась на ядерном полигоне

Обновлено в 13:20
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Xiaomi выпустит велосипедный замок со сканером отпечатка пальца

В сети появилось изображение замка для велосипедов от Xiaomi, оснащенного сканером отпечатка пальца.
Обновлено в 07:21
Как работают Яндекс.Новости?
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