Общество

В Архангельской области прошли митинги против строительства мусорного полигона
Интерфакс
09:04

Митинги против строительства мусорного полигона собрались в Архангельске, Северодвинске и ряде поселков области в воскресенье. Митингующие требовали не использовать территорию региона для переработки отходов и остановить строительство полигона в Шиесе.
Интерфакс09:04

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В Архангельской области около семи тысяч человек вышли на протестные акции

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Общество

В США коллекцию личных вещей Хью Хефнера продали на аукционе

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МВД Германии предложило мусульманам есть кровяную колбасу из свинины

Министерство внутренних дел Германии извинилось перед участниками немецкой исламской конференции, которая прошли в Берлине, за то, что в качестве одной из закусок была подана кровяная колбаса из свинины, передает РИА "Новости" со ссылкой на немецкие СМИ.
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Транспорт

Спасатели предупредили о снегопаде и гололедице в Москве

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Крупнейший в мире музей батискафов создали в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге создали единственный в России и крупнейший в мире музей малых подводных самоходных аппаратов.
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Общество

Минстрой предложит новую программу для поддержки обманутых дольщиков

Программа финансовой поддержки субъектов для решения проблемы обманутых дольщиков разрабатывается в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, заявил журналистам глава министерства Владимир Якушев на встрече в Уссурийске.
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Общество

В Петербурге замёрз бассейн, где содержался детёныш нерпы Крошик

Очистить вручную от льда бассейн, где содержится детёныш балтийской нерпы Крошик, пришлось зоологам Санкт-Петербурга.
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Буша-старшего похоронят на территории библиотеки его имени в Техасе

Бывшего президента США Джорджа Буша-старшего похоронят на территории носящей его имя президентской библиотеки при университете города Колледж-Стейшен в Техасе.
Обновлено в 09:40
Общество

Московские библиотеки начали принимать единый читательский билет

Единый читательский билет заработал в московских библиотеках в Северном и Зеленоградском округах, с 2020 года универсальный пропуск будут принимать во всех читальнях столицы.
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Погода

В Дагестане 46 населенных пунктов остались без света

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Обновлено в 15:26
Общество

В Таиланде сотни акул оккупировали знаменитый закрытый пляж

Опубликовано видео, на котором сотни акул плавают в водах знаменитого пляжа Майя (Maya Beach) на острове Пхи-Пхи-Ле в Таиланде, где снимался фильм "Пляж" с Леонардо Ди Каприо в главной роли, сообщает AFP.
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Врачи отмечают положительную динамику в состоянии академика Алферова

Специалисты оценили состояние ректора Академического университета, нобелевского лауреата по физике Жореса Алферова, которого доставили в одну из московских клиник, как положительное.
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Общество

Стартовал заключительный этап конкурса «Лидеры России»

Заключительный этап тестирования по оценке управленческого потенциала стартовал на конкурсе управленцев "Лидеры России" 2 декабря, по его результатам будут определены полуфиналисты состязания, сообщает пресс-служба АНО "Россия — страна возможностей".
Обновлено в 09:16
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