Общество
В Архангельской области прошли митинги против строительства мусорного полигона
В Архангельской области прошли митинги против строительства мусорного полигонаИнтерфакс09:04
Митинги против строительства мусорного полигона собрались в Архангельске, Северодвинске и ряде поселков области в воскресенье. Митингующие требовали не использовать территорию региона для переработки отходов и остановить строительство полигона в Шиесе.
Интерфакс09:04
Оценить
94 человека отреагировали
Подробнее о событии
Показать все источники
Организаторы Дня протестов: в Поморье на митинги вышло около 30 тысяч человек
Новости Архангельска 29.ru12:57
Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 23:53, Ашберн
Общество
Самые высокие зарплаты в России получают жители ЯНАО и Чукотки
Самые высокие зарплаты в России у жителей Ямало-Ненецкого автономного округа, Чукотки и Ненецкого автономного округа, самые низкие — в Дагестане и Карачаево-Черкесии, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на исследование "РИА Рейтинг".
Обновлено в 23:50
Общество
В Белоруссии обнаружили полмиллиона бездельников
Костевич пояснила, что белорусы могут получить сведения о своем статусе в базе через единый портал электронных услуг Белоруссии.
Обновлено в 23:41
Общество
Милонов предложил Деду Морозу повысить пошлины на срубленные ели
«Предлагаю Вам совместными усилиями подготовить законопроект по установлению высоких заградительных пошлин и сборов на продажу срубленных деревьев», — цитирует Милонова «РИА Новости».
Обновлено в 23:52
Здоровье
Скворцова рассказала о высоких показателях по раннему выявлению ВИЧ
В России удалось добиться раннего выявления ВИЧ у 73% инфицированных взрослых и у 80% детей.
Обновлено в 23:50
Общество
Пишущая машинка основателя Playboy ушла с молотка за $160 тысяч
Как отмечается, пишущая машинка основателя Playboy ушла с молотка за $162,5 тыс. При этом также были проданы капитанская фуражка, смокинги и личная коллекция журналов Playboy Хефнера.
Обновлено в 21:21
Общество
Элементарное решение: власти хотят утилизировать все батарейки
Батарейки относятся к отходам II класса опасности, инфраструктура по их переработке сегодня в стране практически отсутствует.
Обновлено в 23:50
Общество
МВД Германии предложило мусульманам есть кровяную колбасу из свинины
Министерство внутренних дел Германии извинилось перед участниками немецкой исламской конференции, которая прошли в Берлине, за то, что в качестве одной из закусок была подана кровяная колбаса из свинины, передает РИА "Новости" со ссылкой на немецкие СМИ.
Обновлено в 22:37
Транспорт
На Комсомольской трассе ограничили движение транспорта
Обновлено в 22:40
Транспорт
МЧС предупредило о снеге и гололедице в Москве
Обновлено в 21:49
Транспорт
В московском метро откроют 35 станций к 2023 году
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что к 2023 году столичный метрополитен пройдет большую эволюцию.
Обновлено в 17:26
Общество
На Аляске зафиксировано более тысячи афтершоков после землетрясения
На Аляске специалисты за три дня зафиксировали более тысячи афтершоков магнитудой 1,5 и более.
Обновлено в 18:44
Общество
Крупнейший в мире музей батискафов создали в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге создали единственный в России и крупнейший в мире музей малых подводных самоходных аппаратов.
Обновлено в 12:24
Общество
Опрос: приоритетом молодёжи России являются семейные ценности
Самыми важными в жизни молодых людей являются семейные ценности.
Обновлено в 22:30
Общество
В Петербурге замёрз бассейн, где содержался детёныш нерпы Крошик
Очистить вручную от льда бассейн, где содержится детёныш балтийской нерпы Крошик, пришлось зоологам Санкт-Петербурга.
Обновлено в 15:50
Путешествия
Крымский и московский отели подтвердили звание лучших в мире
Крымский курорт Mriya Resort & Spa и московский отель Swissotel Krasnye Holmy стали победителями премии World Travel Awards, одной из главных мировых профессиональных наград в сфере туристического рынка.
Обновлено в 23:22