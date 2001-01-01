Общество

В Архангельской области прошли митинги против строительства мусорного полигона
Интерфакс
09:04

Митинги против строительства мусорного полигона собрались в Архангельске, Северодвинске и ряде поселков области в воскресенье. Митингующие требовали не использовать территорию региона для переработки отходов и остановить строительство полигона в Шиесе.
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