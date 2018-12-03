Митинги против строительства мусорного полигона собрались в Архангельске, Северодвинске и ряде поселков области в воскресенье. Митингующие требовали не использовать территорию региона для переработки отходов и остановить строительство полигона в Шиесе.

В Архангельской области прошли митинги против строительства мусорного полигона

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