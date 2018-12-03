Общество
В Архангельской области около семи тысяч человек вышли на протестные акции
В Архангельской области около семи тысяч человек вышли на протестные акцииРИА Новости14:15
Около 7-8 тысяч человек, по предварительным данным, приняли участие в массовых протестных мероприятиях в городах и поселках Архангельской области против создания новых мусорных полигонов, сообщили РИА Новости в областной администрации.
РИА Новости14:15
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Новости Архангельска 29.ru12:57
Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 17:46, Ашберн
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