Около 7-8 тысяч человек, по предварительным данным, приняли участие в массовых протестных мероприятиях в городах и поселках Архангельской области против создания новых мусорных полигонов, сообщили РИА Новости в областной администрации.

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