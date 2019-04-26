В Архангельске завели дело по «закону о фейках»REGNUM 19:15

Протокол о нарушении «закона о фейках» на одного из организаторов «антимусорного митинга» 7 апреля 2019 г. составлен в Архангельске, сообщает 29.ru. Отмечается, что действия этого активиста, Елены Калининой, подпадают под «закон о фейках». По данным издания, в регионе это первый подобный случай.

В Архангельске завели дело по «закону о фейках»

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