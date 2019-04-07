Общество

В Архангельске на митинг против полигона для мусора вышли 2 тыс. человекРБК 11:04

Активисты общественного движения «Поморье — не помойка!» провели в центре Архангельска несанкционированный митинг против планов строительстве в области центра для переработки отходов из Москвы. Акцию посетили 2,3 тыс. человек, сообщили РБК в пресс-службе администрации Архангельска.
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«Полигон на Шиесе — начало конца»: фоторепортаж с несогласованной акции протеста в Архангельске

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Противники экотехнопарка «Шиес» провели несанкционированную акцию протеста в центре Архангельска

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Роспотребнадзор предупредил о начале сезона активности клещей

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Что будет, если ежедневно съедать куриное яйцо, выяснили учёные

Эксперты уже много лет спорят о реальной пользе употребления свежих куриных яиц.
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СКА обыграл ЦСКА и сравнял счет в серии

Хоккеисты петербургского СКА нанесли поражение московскому ЦСКА в шестом матче серии 1/2 финала плей-офф КХЛ и сравняли счет в противостоянии.
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Общество

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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отмечает свой 70-летний юбилей в кругу семьи, прогуливаясь по Санкт-Петербургу, вечером планирует посетить концерт классической музыки.
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Первый тренер россиянина Мурата Гассиева Виталий Сланов рассказал, что боксер может дебютировать в супертяжелой весовой категории в июне.
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Задержанные работали в Москве преподавателями английского языка. Задержание было осуществлено на Чистых Прудах.
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Донецк: Республика празднует 5-летие со дня провозглашения

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Армия и оружие

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Кандидатуры министров президенту предлагает председатель правительства.
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