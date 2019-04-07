Общество
В Архангельске на митинг против полигона для мусора вышли 2 тыс. человекРБК 11:04
Активисты общественного движения «Поморье — не помойка!» провели в центре Архангельска несанкционированный митинг против планов строительстве в области центра для переработки отходов из Москвы. Акцию посетили 2,3 тыс. человек, сообщили РБК в пресс-службе администрации Архангельска.
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«Полигон на Шиесе — начало конца»: фоторепортаж с несогласованной акции протеста в Архангельске
Новости Архангельска 29.ru10:40
Архангельские экоактивисты намерены протестовать, несмотря на запрет властей
Коммерсантъ05 апреля в 14:02
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