В Архангельске на митинг против полигона для мусора вышли 2 тыс. человекРБК 11:04

Активисты общественного движения «Поморье — не помойка!» провели в центре Архангельска несанкционированный митинг против планов строительстве в области центра для переработки отходов из Москвы. Акцию посетили 2,3 тыс. человек, сообщили РБК в пресс-службе администрации Архангельска.

В Архангельске на митинг против полигона для мусора вышли 2 тыс. человек

Религия Православные верующие отметят Благовещение Пресвятой Богородицы В воскресенье Русская православная церковь отмечает праздник Благовещения, патриарх Кирилл совершит в воскресенье литургию в Благовещенском соборе Московского Кремля.

Политика Певец Лебединский призвал Россию «поклониться» Украине Российский певец Алексей "Профессор" Лебединский заявил в интервью "Обозревателю", что Москва должна попросить прощения у Украины и "поклониться в ноги".

Происшествия В Киеве автора фильмов о Майдане побили за жалобы на русскую музыку Кинорежиссера-документалиста Юрия Грузинова, снимавшего сюжеты о Майдане и событиях в Донбассе, побили в Киеве после жалоб на звучавшую в кафе русскую музыку.

Хоккей Определились все пары первого раунда плей-офф Кубка Стэнли В Национальной хоккейной лиге стали известны все восемь пар первого раунда плей-офф Кубка Стэнли.

Шоу-бизнес Гарик Харламов высмеял «интрижку» Собчак и Богомолова в песне Оказалось, что песня артиста была посвящена роману ведущей Ксении Собчак с режиссером Константином Богомоловым.

Политика Порошенко посмертно наградил погибшую в Донбассе пулеметчицу Ведьму Президент Украины Петр Порошенко посмертно наградил орденом Богдана Хмельницкого пулеметчицу Яну Червоную (позывной Ведьма), погибшую в Донбассе а результате обстрела ополченцев.

Армия и оружие Стреляющий дровами танк Т-80 попал на видео На 61-м бронетанковом заводе под Санкт-Петербургом танк Т-80 произвел выстрел поленом, для того чтобы оценить состояние пушки после ремонта боевой машины.

Недвижимость Цены на новостройки с начала года выросли В первом квартале текущего года средняя стоимость жилья в новостройках выросла в России на 2,3% относительно аналогичного периода прошлого года.

Армия и оружие Силы Хафтара начали воздушную операцию над Триполи Ливийская национальная армия (ЛНА) под руководством маршала Халифы Хафтара начала в воскресенье, 7 апреля, воздушную часть военной операции в небе над столицей Триполи.

Хоккей Александр Могильный: приятно, что мой рекорд побил именно Кучеров Президент хабаровского "Амура" и член тройного золотого клуба Александр Могильный признался, что ему импонирует игра российского нападающего "Тампы-Бэй Лайтнинг" Никиты Кучерова, который накануне побил его рекорд по количеству очков в "регулярке" НХЛ.

Армия и оружие Украинские радикалы и пограничники устроили бой в Донбассе Снайпер «Правого сектора» (организация запрещена в России) открыл огонь по украинским пограничникам, сообщил официальный представитель оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Даниил Безсонов.

Происшествия Жители Самары сняли на видео падение метеорита Жители Самары стали свидетелями яркой вспышки в небе и успели снять ее на камеру.

Происшествия В Москве задержаны двое граждан Великобритании Задержанные работали в Москве преподавателями английского языка. Задержание было осуществлено на Чистых Прудах.

Здоровье В Омской области растет заболеваемость опасной и заразной инфекцией «Показатель заболеваемости в 9 раз превышает уровень заболеваемости по Сибирскому федеральному округу и в 18 раз превышает уровень заболеваемости по Российской Федерации», – заявили в Роспотребнадзоре по Омской области.

Шоу-бизнес Волочкова после Собчак пригласила в гости Малахова Танцовщица Анастасия Волочкова пригласила в дом телеведущую Ксению Собчак и ответила на ее вопросы.

Политика В Совфеде ответили на призыв G7 к России вернуться к выполнению ДРСМД В субботу, 6 апреля, страны-учасницы G7 обратились к Москве с призывом возобновить соблюдение условий Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).

Политика ЦИК Украины официально подвела итоги первого тура выборов президента Центральная избирательная комиссия Украины (ЦИК) опубликовала официальные итоговые результаты первого тура президентских выборов в стране.

Космос Зонд «Хаябуса-2» сбросил бомбу на астероид Заряд сработал, а зонд зафиксировал разлет осколков, образовавшихся при попадании снаряда в астероид.

Общество В Москве объявлен «желтый» уровень опасности из-за усиления ветра Гидрометцентр повысил уровень погодной опасности в московском регионе до «желтого» Это связано с тем, что 8 апреля ожидается усиление ветра, сообщает «Интерфакс».

Хоккей НХЛ снова выпишет Войнову дисквалификацию на длительный срок Национальная хоккейная лига (НХЛ) планирует повторно дисквалифицировать российского защитника Вячеслава Войнова на длительный срок, сообщает "Советский спорт".