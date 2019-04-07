В Архангельске на митинг против полигона для мусора вышли 2 тыс. человекРБК 11:04

Активисты общественного движения «Поморье — не помойка!» провели в центре Архангельска несанкционированный митинг против планов строительстве в области центра для переработки отходов из Москвы. Акцию посетили 2,3 тыс. человек, сообщили РБК в пресс-службе администрации Архангельска.

В Архангельске на митинг против полигона для мусора вышли 2 тыс. человек

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