Общество

В Архангельске на митинг против полигона для мусора вышли 2 тыс. человекРБК 11:04

Активисты общественного движения «Поморье — не помойка!» провели в центре Архангельска несанкционированный митинг против планов строительстве в области центра для переработки отходов из Москвы. Акцию посетили 2,3 тыс. человек, сообщили РБК в пресс-службе администрации Архангельска.
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В Архангельской области снова прошли митинги против ввоза московских отходов

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