Общество

В Архангельске на активистку составили протокол по закону о фейковых новостяхВедомости 13:39

В Архангельске на активистку Елену Калинину составили административный протокол за распространение фейковых новостей. Об этом изданию «29.ru» сообщил ее юрист Алексей Куроптев.
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В Архангельске на активистку составили протокол по закону о фейковых новостях

Ведомости13:39

На архангельскую активистку завели дело по новому закону о фейковых новостях

Медиазона13:02

В Архангельске впервые по новому «закону о фейках» будут судить организатора антимусорного митинга

Новости Архангельска 29.ru10:44

В России впервые применили закон о фейковых новостях

Эхо Москвы14:01

В России завели первое административное дело по новому закону о фейковых новостях

Говорит Москва13:55

В Архангельске применили «закон о фейк-ньюс» за анонсирование несогласованного митинга против мусорных свалок

Новая газета13:01

На архангельскую активистку составили протокол по новому закону о фейковых новостях

Дождь13:23
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 14:25, Ашберн
Шоу-бизнес

Топалов выложил в Сеть «постельное видео» с Тодоренко

Обновлено в 12:53
Шоу-бизнес

Сестра Быстрицкой намерена оспорить завещание прославленной актрисы

Как пишет портал "Дни.ру" со ссылкой на окружение умершей актрисы, всю свою недвижимость Быстрицкая сама решила завещать подруге.
Обновлено в 08:16
Политика

США отказали в визе эксперту по химоружию РФ для выступления в СБ ООН

«Посольство США отказало в визе эксперту-консультанту генерального секретаря ООН от России доктору биологических наук Дмитрию Поклонскому»,— рассказал источник.
Обновлено в 13:01
Политика

«Транснефть» заявила об умышленном загрязнении нефти в «Дружбе»

Возбуждено уголовное дело о загрязнении нефти в трубопроводе "Дружба", сообщил журналистам советник президента "Транснефти" Игорь Демин.
Обновлено в 11:43
Политика

Небензя объяснил Совбезу ООН цель указа по паспортам для жителей ЛДНР

Решение России упростить процедуру выдачи паспортов жителям Донбасса связано прежде всего с желанием помочь людям в сложной ситуации, заявил на Совбезе ООН постпред РФ Василий Небензя, отметив при этом, что Москва берет на себя значительные экономические обязательства.
Обновлено вчера в 20:13
Футбол

Нобель Арустамян рассказал, что бюджет «Динамо» будет на уровне ЦСКА

Журналист и комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян поделился сведениями о том, насколько сильно возрастут финансовые возможности московского «Динамо» в следующем сезоне.
Обновлено в 14:01
Происшествия

СК предъявил обвинение избившим до смерти отца бойца ММА полицейским

Обновлено в 10:31
Армия и оружие

ВКС РФ нанесли массированный авиаудар по боевикам в Сирии

Обновлено в 09:30
Политика

Глава ФБР назвал Россию главной угрозой для США в сфере разведки

Россия представляет собой «чрезвычайно существенную» угрозу для США в сфере разведки.
Обновлено в 11:49
Политика

В «Нафтогазе» признали, что беспомощны без российского газа

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в интервью YouTube-каналу "skrypin.ua" признался, что у компании нет технической модели работы украинской ГТС после прекращения транзита российского газа.
Обновлено в 05:40
Происшествия

Сегодня исполнилось 33 года со дня катастрофы в Чернобыле

Обновлено в 01:24
Шоу-бизнес

Алена Апина в откровенном образе выступила на открытии клуба

Российская певица Алена Апина удивила поклонников откровенным образом, который выбрала для выхода на сцену.
Обновлено в 11:32
Политика

Решение ВТО по транзитному спору России и Украины вступило в силу

Орган по разрешению споров Всемирной торговой организации (ВТО) по транзитному спору "Дело DS512: Россия – Меры по транзитным перевозкам" 26 апреля утвердил доклад третейской группы, передает ТАСС со ссылкой на сообщение Минэкономразвития.
Обновлено в 08:37
Политика

Daimler не смог объяснить наличие лимузинов Mercedes у Ким Чен Ына

В германском концерне Daimler удивились, узнав о люксовых автомобилях Mercedes в автопарке главы КНДР Ким Чен Ына.
Обновлено в 13:08
Экономика

Генпрокуратура нашла серьезные нарушения при установке дорожных камер

Обновлено в 02:34
Автоспорт

Организаторов Гран-при Азербайджана раскритиковали из-за аварии пилота

Джордж Расселл разбил свой "Уильямс" из-за плохо закрепленного дорожного люка, что привело к отмене целой сессии свободной практики.
Обновлено в 11:15
Политика

США выходят из Международного договора о торговле оружием

Президент США Дональд Трамп объявил о выходе Соединённых Штатов из Международного договора о торговле оружием.
Обновлено в 13:00
Происшествия

В Красноярском крае воспитателей детсада осудили за пытки детей иглами

"Следователям удалось установить, что в период с 2016 года по апрель 2017-го воспитатели неоднократно наносили уколы канцелярскими булавками в область языка, ягодиц, верхних и нижних конечностей и других частей тела малолетних детей, систематически причиняя тем самым физическую боль", - пояснили в ГСУ СК.
Обновлено в 08:13
Шоу-бизнес

Отец русской невесты Джонни Деппа прокомментировал отношения дочери

Отец новой возлюбленной Джонни Деппа, танцовщицы из России Полины Глен, прокомментировал отношения своей дочери с известным актером.
Обновлено в 09:05
Здоровье

Названы причины рака легких у тех, кто никогда не курил

Исследователи из Университетского колледжа Лондона заявили, что сегодня одним из самых труднодиагностируемых видов онкологии является рак легких у некурящих людей.
Обновлено в 09:52
Политика

Ким Чен Ын завершил первый визит в Россию

Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын покинул Владивосток, завершив первый визит в Россию, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 01:31
Шоу-бизнес

Селена Гомес вышла на красную дорожку впервые за долгое время

Обновлено в 11:25
Происшествия

Суд изменил меру пресечения фигуранту дела об изнасиловании в Уфе

Районный суд Уфы изменил меру пресечения фигуранту дела о групповом изнасиловании девушки-дознавателя, экс-полицейскому Павлу Яромчуку, на домашний арест.
Обновлено в 14:20
Политика

Глава МИД Венесуэлы прокомментировал новые санкции США

Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса заявил, что введённые против него санкции со стороны Министерства финансов США свидетельствуют о том, что Боливарианская Республика идёт по верному пути.
Обновлено в 13:40
Футбол

В Москве показали проект строительства нового стадиона «Торпедо»

Обновлено в 10:55
Политика

Команда Порошенко возмутилась отдыхом Зеленского с семьей в Турции

Обновлено в 07:36
Кино

Перенесший инсульт Федор Добронравов вышел в свет

Многие забеспокоились, ведь год назад мужчина перенес инсульт и долго восстанавливался.
Обновлено в 13:30
Политика

Посольство России назвало приговор Бутиной вопиющим беззаконием

В посольстве России в США прокомментировали решение американского суда приговорить россиянку Марию Бутину к 18 месяцам тюрьмы.
Обновлено в 13:50
Политика

Россияне смогут пребывать в Черногории без визы до 90 дней

В МИД России сообщили, что граждане страны в период с 15 апреля по 31 октября 2019 года смогут без оформления визы посетить Черногорию.
Обновлено в 13:34
Хоккей

Есмантович подтвердил интерес ЦСКА к Киселевичу

Президент ЦСКА Игорь Есмантович подтвердил, что армейцы заинтересованы в защитнике «Виннипега» Богдане Киселевиче.
Обновлено в 10:01
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