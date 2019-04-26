В Архангельске на активистку составили протокол по закону о фейковых новостяхВедомости 13:39

В Архангельске на активистку Елену Калинину составили административный протокол за распространение фейковых новостей. Об этом изданию «29.ru» сообщил ее юрист Алексей Куроптев.

В Архангельске на активистку составили протокол по закону о фейковых новостях

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