Происшествия

В Аргентине вратарь скончался, отбив пенальтиРоссийская газета 16:48

Трагически завершилась одна из игр Северной региональной футбольной лиги в Аргентина, судьба которой решилась в серии пенальти. Сообщается, что 17-летний голкипер Рамон Исмаэль Коронель скончался после того, как отбил решающий удар с "точки" грудью.
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17-летний голкипер отбил пенальти и умер

Советский спорт16:19

В Аргентине 17-летний вратарь умер от сердечного приступа. Перед смертью он отбил пенальти

Sport24.ru16:04

17-летний вратарь скончался после того, как отбил пенальти грудью

Чемпионат16:29

Вратарь отбил пенальти и умер

РЕН ТВ18:28

В Аргентине вратарь скончался, отбив пенальти

Российская газета16:48

СМИ: В Аргентине вратарь умер от сердечного приступа после отбитого пенальти

RT на русском16:38

Аргентинский вратарь отразил пенальти ценой жизни

Матч ТВ18:31
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Происшествия

35 человек пострадали из-за экстренной посадки самолета

Уточняется, что самолет следовал рейсом из Ванкувера в Сидней, однако недалеко от гавайских островов он попал в зону турбулентности и был вынужден совершить экстренную посадку.
Обновлено в 16:06
Экономика

Правительство одобрило законопроект об индивидуализации тарифов ОСАГО

Правительство одобрило законопроект о либерализации ОСАГО, который привяжет страховые тарифы к стилю вождения страхователя и количеству грубых нарушений ПДД, сообщила пресс-служба Минфина.
Обновлено в 14:35
Экономика

51% бизнесменов ждут ухудшения условий для работы в России

71% российских предпринимателей считают, что в России неблагоприятные условия для ведения бизнеса, и 51% - что в ближайшие пять ситуация ухудшится.
Обновлено в 05:48
Происшествия

В Ватикане вскрыли две могилы из-за пропавшей 36 лет назад девушки

Вскрытые могилы принадлежали двум принцессам, похороненным в 1836-м и 1840 годах.
Обновлено в 08:18
Театры

Умер актер и режиссер МДТ Олег Дмитриев

В Санкт-Петербурге скончался актер и режиссер Олег Дмитриев.
Обновлено в 11:58
Армия и оружие

Названы отличия нового российского авианосца «Ламантин»

Российский авианосец "Ламантин" могут оборудовать радиоэлектронным оружием, заявил РИА Новости заместитель гендиректора Невского проектно-конструкторского бюро Алексей Юхнин.
Обновлено в 14:03
Единоборства

Двое россиян подписали контракты с UFC

Аскаров и Гамзатов подписали контракты с UFC. Аскаров дебютирует в сентябре, приводит слова Магомедова ТАСС.
Обновлено в 17:12
Политика

Зеленский назвал ключевую тему разговора с Путиным

Президент России Владимир Путин в ходе разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским обсуждал освобождение арестованных в РФ украинских моряков и возвращение других граждан Украины на родину.
Обновлено в 12:52
Экономика

Суд в Лондоне заблокировал активы Минца и его семьи на $572 млн

Высокий суд Лондона утвердил приказ, запрещающий бизнесмену Борису Минцу и троим его сыновьям отчуждать имущество на сумму в пределах $572 млн по всему миру.
Обновлено в 13:51
Политика

Президент Бразилии может назначить сына послом в США

Президент Бразилии Жаир Болсонару не исключает возможности назначения своего сына Эдуарду Болсонару в качестве посла в Вашингтоне.
Обновлено в 19:00
Авто

Toyota разрабатывает новый кроссовер

Как отмечают источники, изначально на новом СП планировали собирать Toyota Corolla последнего поколения, но в последний момент японцы изменили решение, объяснив это желанием «подстроиться под меняющиеся требования рынка и растущий спрос на компактные кроссоверы и внедорожники».
Обновлено вчера в 23:30
Политика

В Судане предотвратили новый государственный переворот

Попытка госпереворота предотвращена в Судане. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на местное телевидение.
Обновлено в 17:19
Политика

Путин уволил губернатора Севастополя Овсянникова

Обновлено в 12:23
Происшествия

Врачи рассказали о состоянии избитой девочки из Ингушетии

Медики из НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля рассказали о самочувствии избитой в Ингушетии девочки, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 14:26
Экономика

Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум на 4%

Минтруд РФ предложил установить размер прожиточного минимума за второй квартал 2019 года на душу населения в размере 11185 рублей.
Обновлено в 12:42
Космос

12 июля на Земле снова наступит конец света, во всем виновата Нибиру

Конспирологи вновь удивили общественность и заговорили о скором конце света, который, по их мнению, наступит уже 12 июля.
Обновлено вчера в 23:30
Экономика

В Грузии подсчитали потери в случае введения Россией санкций

Министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава сообщила, что, в случае введения Россией полного эмбарго в отношении Тбилиси, страна могла потерять 4 миллиарда лари (около 1,5 миллиарда долларов).
Обновлено в 08:13
Происшествия

В отношении отца сестер Хачатурян возбудили уголовное дело

Обновлено в 14:03
Происшествия

Следователи задержали замглавы ПФР Алексея Иванова за взятку

Зампредседателя правления Пенсионного фонда России (ПФР) Алексей Иванов задержан по делу о взятке, подтвердил глава ПФР Антон Дроздов, передает РИА Новости.
Обновлено в 05:16
Гаджеты

Huawei в смартфоны серии Mate 20 добавила компилятор Huawei Ark

Стоит отметить, что Huawei Ark есть только в прошивке EMUI 9.1 для китайского рынка, а в обновлении для РФ компилятора пока нет.
Обновлено в 12:31
Общество

Появились доказательства инсценировки отравления Алибасова

Напомним: аналитики почти сразу заподозрили, что тяжелое отравление Алибасова средством для прочистки канализации "Крот" - инсценировка.
Обновлено в 05:38
Политика

Ответственный за производство Boeing 737 MAX покидает пост

Вице-президент Boeing Эрик Линдблад, ответственный за выпуск пассажирских самолетов Boeing 737 MAX, уходит в отставку.
Обновлено в 17:21
Происшествия

Элина Сушкевич остаётся под домашним арестом

Элина Сушкевич остаётся под домашним арестом.
Обновлено 09 июля в 07:33
Общество

Названы сроки исчезновения самых массовых профессий в России

В мае были названы самые востребованные профессии в России.
Обновлено в 18:13
Интернет

Работа Twitter восстанавливается после сбоя

Работа социальной сети Twitter постепенно восстанавливается после сбоев в США, Западной Европе и Японии.
Обновлено в 17:15
Экономика

«Ритейлеры не хотят показывать количество отходов»

Дмитрий Нестеров, координатор проекта "Ноль отходов" "Гринписа России" О мерах по борьбе с пластиковыми отходами "Ъ" рассказал координатор проекта "Ноль отходов" "Гринписа России" Дмитрий Нестеров.
Обновлено в 18:31
Технологии

Amazon за шесть лет потратит более $700 млн на переподготовку 100 тыс. сотрудников в США

Крупнейший в мире онлайн-ретейлер Amazon решил выделить более $700 млн на переподготовку 100 тыс. сотрудников в США до 2025 года, говорится в сообщении, опубликованном в четверг на сайте компании.
Обновлено в 13:51
Теннис

В финале Уимблдона сыграют Серена Уильямс и Симона Халеп

В финале Уимблдона встретятся американская теннисистка Серена Уильямс и спортсменка из Румынии Симона Халеп.
Обновлено в 13:54
Шоу-бизнес

Меган Маркл с двухмесячным сыном приехала на матч по конному поло

В отличие от Кейт Миддлтон, которая с каждым из своих новорожденных отпрысков не появлялась на публике минимум до полугодовалого возраста, Меган Маркл уже вовсю разгуливает с двухмесячным сыном Арчи Харрисоном.
Обновлено в 02:10
Здоровье

Пациент с половиной мозга обнаружен в Подмосковье

В Подмосковье врачи-неврологи нашли пациента, у которого полностью отсутствует левое полушарие мозга.
Обновлено в 13:50
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