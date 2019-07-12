Происшествия
В Аргентине вратарь скончался, отбив пенальтиРоссийская газета 16:48
Трагически завершилась одна из игр Северной региональной футбольной лиги в Аргентина, судьба которой решилась в серии пенальти. Сообщается, что 17-летний голкипер Рамон Исмаэль Коронель скончался после того, как отбил решающий удар с "точки" грудью.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 19:13, Вашингтон
Происшествия
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Обновлено в 05:16
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Стоит отметить, что Huawei Ark есть только в прошивке EMUI 9.1 для китайского рынка, а в обновлении для РФ компилятора пока нет.
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Напомним: аналитики почти сразу заподозрили, что тяжелое отравление Алибасова средством для прочистки канализации "Крот" - инсценировка.
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Названы сроки исчезновения самых массовых профессий в России
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Пациент с половиной мозга обнаружен в Подмосковье
В Подмосковье врачи-неврологи нашли пациента, у которого полностью отсутствует левое полушарие мозга.
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