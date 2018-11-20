Происшествия
Аргентинские эксперты восстановили возможный сценарий гибели подводной лодки "Сан-Хуан", которая могла занять несколько часов, сообщает портал Nacion.
РИА Новостивчера в 21:29
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Происшествия
Число погибших при стрельбе в Чикаго выросло до четырех
В результате стрельбы в больнице в Чикаго погибли четыре человека, включая самого стрелка и полицейского, передает CNN со ссылкой на представителя полиции Эдди Джонсона.
Обновлено в 00:38
Происшествия
СК возбудил дело после гибели шести человек при пожаре в Пермском крае
Следователи в городе Чусовой возбудили уголовное дело по факту пожара, в результате которого погибли шесть человек, в том числе ребенок, сообщается на сайте СУСК России по Пермскому краю.
Обновлено в 00:34
Происшествия
СК назвал число погибших от рук преступников в 2018 году детей
За девять месяцев 2018 года в России от «преступных посягательств» погибли 917 детей, сообщается на сайте Следственного комитета (СК) России.
Обновлено в 00:39
Происшествия
В Азербайджане в жилом доме прогремел взрыв
Взрыв произошел в жилом доме в Гяндже в Азербайджане, под завалами могут быть люди, предварительной причиной взрыва может быть утечка газа, сообщили РИА Новости в МЧС Азербайджана.
Обновлено в 00:39
Происшествия
На западе Москвы сгорел автобус
Автобус из Владимирской области сгорел на западе Москвы, движение транспорта на месте ЧП затруднено, информация о пострадавших уточняется, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 00:38
Происшествия
В Москве задержали подозреваемого в нападениях на работников АЗС
Полицейские задержали 28-летнего мужчину, который подозревается в серии разбойных нападений на работников автозаправочных станций в Москве, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено в 00:24
Происшествия
В Китае девять человек стали жертвами ДТП с участием 28 автомобилей
Девять человек погибли, еще девять пострадали в китайской провинции Хэнань в результате аварии с участием 28 автомобилей, говорится в сообщении местных властей.
Обновлено в 00:26
Происшествия
Два человека погибли при обрушении дороги в Португалии
На юге Португалии в результате продолжительных ливней обрушилась часть дороги, соединявшей города Борба и Вила-Висоза в регионе Алту-Алентежу.
Обновлено вчера в 23:12
Происшествия
В Питере ищут вандалов, закрасивших мемориальную надпись
Полиция разыскивает хулиганов, причастных к закрашиванию мемориальной блокадной надписи на фасаде дома № 14 на Невском проспекте в Петербурге.
Обновлено в 00:37
Происшествия
В Кабардино-Балкарии загорелось пустующее здание
Пустующее здание горит в Урванском районе Кабардино-Балкарии на площади 600 квадратных метров, пожар тушат около 30 специалистов, сообщает региональное ГУ МЧС.
Обновлено в 00:25
Происшествия
В Башкирии жертвами ДТП стали шесть человек
Шесть человек погибли в результате ДТП с участием Lada Kalina и Bogdan 2111, сообщается в блоге начальника УГИБДД МВД по Республике Башкортостан Динара Гильмутдинова.
Обновлено в 00:12
Происшествия
Участник ансамбля «Поющие гитары» попал в ДТП в Петербурге
Обновлено в 00:15
Происшествия
В Пакистане пассажир разозлился из-за отмены рейса и поджег свой багаж
Обновлено в 00:21
Происшествия
Гонщица Флёрш успешно перенесла операцию на позвоночнике
Попавшая в аварию на Гран-при Макао 17-летняя гонщица «Формулы-3» София Флёрш успешно перенесла операцию на позвоночнике.
Обновлено в 00:36
Происшествия
В Тульской области живую пенсионерку отвезли в морг
Обновлено в 00:05