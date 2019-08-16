Экономика

В Аргентине отменили НДС на некоторые продуктыКоммерсантъ вчера в 23:25

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Власти Аргентины решили отменить НДС на социально значимые продукты питания.
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