Экономика
В Аргентине отменили НДС на некоторые продуктыКоммерсантъ вчера в 23:25
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 03:38, Ашберн
Происшествия
Росприроднадзор подтвердил наличие свалки возле аэропорта «Жуковский»
Обновлено вчера в 14:02
Финансы
Япония стала крупнейшим держателем госбумаг США
Впервые с мая 2017 года страна стала крупнейшим держателем американских облигаций, обогнав Китай, который располагает госбумагами США на сумму 1,11 триллионов долларов.
Обновлено вчера в 17:45
Происшествия
Пилот аварийно севшего в поле А321 вернулся в Екатеринбург
Дамир Юсупов, командир экипажа самолета Airbus A321 «Уральских авиалиний», аварийно севшего на кукурузное поле в Подмосковье, вернулся домой в Екатеринбург, сообщили в пятницу, 16 августа, «РИА Новости» в авиакомпании.
Обновлено в 02:59
Общество
Россиян предложили штрафовать за выгул опасных собак без намордника
В России предложили ввести штраф за выгул собак опасных пород без поводка и намордника.
Обновлено в 00:59
Энергетика
Bloomberg: Санкции США увеличили спрос на российскую нефть
Спрос на российскую нефть марки Urals получил поддержку на фоне санкций США в отношении Ирана и Венесуэлы.
Обновлено в 03:27
Кино
В прокат выйдет считавшийся утраченным фильм Дзиги Вертова
Обновлено в 03:22
Политика
США сократят помощь другим странам на 4,3 млрд долларов
Администрация США в нынешнем финансовом году хочет на 4,3 млрд долларов сократить объем предоставляемой иностранным государствам помощи.
Обновлено в 01:05
Происшествия
Экипаж аварийно севшего лайнера А321 внесли в базу «Миротворца»
Обновлено вчера в 13:18
Происшествия
Минздрав оценит ставшее причиной ареста двух матерей лекарство
Минздрав оценит эффективность препарата «Фризиум», за покупку которого задержали двух матерей тяжелобольных детей, передает ТАСС.
Обновлено в 03:31
Происшествия
В Португалии задержан один из крупнейших в мире торговцев оружием
В португальском округе Эвора 14 августа был задержан Жак Месье, считающийся одним из крупнейших торговцев оружием в мире.
Обновлено вчера в 19:52
Политика
В Крыму оценили новую стратегию Зеленского по возвращению полуострова
Ранее команда Зеленского заявила о создании специальной группы, которой предстоит заниматься вопросами возвращения Крыма и самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
Обновлено в 02:15
Общество
В Роскачестве назвали признаки фейковых отзывов
Эксперты Роскачества объяснили, как при выборе товара или услуг в Сети отличить "фальшивые" отзывы от настоящих.
Обновлено в 02:08
Политика
Освобожденный в Гибралтаре танкер с иранской нефтью сменил название
Танкер с иранской нефтью Grace 1, освобожденный властями Гибралтара после задержания, продлившегося более месяца, направится в Средиземное море под другим названием, сообщил замглавы Организации портов и судоходства Ирана Джалил Эслами.
Обновлено в 02:06
Технологии
Сбербанк внедряет биометрическую технологию оплаты в магазинах
По информации издания, в ближайшее время Сбербанк сможет предоставить своим клиентам возможность оплаты покупок с помощью отпечатка пальца или изображения лица в торговых точках, где установлены соответствующие терминалы.
Обновлено в 03:27
Общество
Росстат выяснил, как рацион россиян изменился за 40 лет
В Росстате выяснили, как изменился рацион россиян за последние 40 лет.
Обновлено в 03:26
Политика
WSJ узнала о желании Трампа купить Гренландию
Как пишет издание, президент неоднократно спрашивал у своих советников, может ли США приобрести Гренландию, и с интересом слушал обсуждение ресурсов острова, его геополитического значения, в том числе возможности расширения американского военного присутствия в Арктике.
Обновлено вчера в 18:49
Общество
Google не ответил на требование удалить ролик с оскорблением герба РФ
Американская компания Google не отреагировала на три запроса Роскомнадзора об удалении контента на сервисе YouTube, оскорбляющего государственные символы России - флаг и герб, информирует пресс-служба ведомства.
Обновлено в 02:15
Шоу-бизнес
Жена Диброва на испанском курорте облачилась в красный купальник
Супруга журналиста Полина Диброва уже порадовала поклонников в блоге солнечными снимками.
Обновлено в 02:53
Футбол
«Лестер» отдал Кинга в аренду «Рейнджерс»
Футбольный клуб "Лестер" отдал полузащитника Энди Кинга в аренду шотландскому клубу "Рейнджерс", сообщается на сайте английской команды.
Обновлено вчера в 18:35
Происшествия
Пропавшего мальчика под Омском нашли живым
Мальчик, который недавно пропал в лесу под Омском, был обнаружен живым.
Обновлено вчера в 07:41
Космос
Роскосмос собирается обеспечить лазерную связь с МКС
Роскосмос собирается в 2021 году провести эксперимент по созданию высокоскоростной линии лазерной связи между МКС и Землей, сообщили в госкорпорации.
Обновлено 14 августа в 21:10
Футбол
«Спартак» пробился в плей-офф квалификации Лиги Европы
Московский "Спартак" на своем поле одержал победу над швейцарским "Туном" в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы.
Обновлено вчера в 14:46
Происшествия
Семь жителей Ульяновской области могли отравиться подсолнечным маслом
По словам министра здравоохранения Ульяновской области Сергея Панченко, все отравившиеся употребляли в пищу подсолнечное масло домашнего производства, купленное у одного и того же производителя.
Обновлено в 03:22
Происшествия
На супругу экс-президента Киргизии завели уголовное дело
Обновлено в 03:25
Политика
Захарова разъяснила слова Лаврова о Курилах
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы ведомства Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух Курильских островов.
Обновлено вчера в 11:14
Происшествия
Пьяный стрелок из Котельников оказался иностранцем
Обновлено вчера в 15:04
Армия и оружие
В результате обстрела ВСУ ранен мирный житель Горловки
Мирный житель поселка Зайцево на севере Горловки ранен в результате обстрела со стороны украинской армии.
Обновлено вчера в 13:15
Футбол
Татарстан может принять матч за Суперкубок УЕФА
Ранее Казань подала заявку на проведение матча за Суперкубок УЕФА в 2022 или 2023 году.
Обновлено в 02:24