Экономика
В Аргентине отменили НДС на некоторые продуктыКоммерсантъ вчера в 23:25
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Футбол
«Спартак» в плей-офф квалификации Лиги Европы сыграет с «Брагой»
Соперником московского «Спартака» в плей-офф квалификации Лиги Европы станет португальская «Брага».
Обновлено вчера в 17:03
Гаджеты
Apple назвала дату анонса iPhone 11
Согласно последней информации, анонс новых смартфонов Apple iPhone состоится во вторник, 10 сентября 2019.
Обновлено в 00:17
Происшествия
Пропавшего в омском лесу трехлетнего мальчика нашли живым
Пропавшего в омском лесу трехлетнего мальчика нашли живым.
Обновлено вчера в 05:27
Технологии
Сбербанк позволит клиентам платить в магазинах отпечатком пальца
Как напоминает издание, эксперимент по продаже товаров по отпечатку начали в конце 2016 года "Азбука вкуса" и Сбербанк, но заметного прироста по количеству покупок или удорожанию среднего чека это не принесло.
Обновлено в 02:44
Финансы
Банк «Возрождение» снизил ставки по кредитам перед новым учебным годом
На этой неделе банк «Возрождение» снизил ставки по кредитам «Для полного счастья», а также ставки по кредитам на рефинансирование обязательств, полученных ранее в других банках.
Обновлено в 03:04
Армия и оружие
Сеул сообщил о запуске КНДР баллистических ракет малой дальности
Пхеньян произвел запуск двух ракет малой дальности в сторону Японского моря.
Обновлено в 03:02
Политика
Захарова разъяснила слова Лаврова о Курилах
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы ведомства Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух Курильских островов.
Обновлено вчера в 11:14
Теннис
Рублев переиграл Федерера в Цинциннати
Российский теннисист Андрей Рублев вышел в четвертьфинал турнира серии «Мастерс-1000» в Цинциннати.
Обновлено вчера в 17:02
Политика
WSJ узнала о желании Трампа купить Гренландию
Как пишет издание, президент неоднократно спрашивал у своих советников, может ли США приобрести Гренландию, и с интересом слушал обсуждение ресурсов острова, его геополитического значения, в том числе возможности расширения американского военного присутствия в Арктике.
Обновлено вчера в 18:49
Космос
Молодой Юпитер мог столкнуться с формирующейся планетой
Обновлено вчера в 05:16
Происшествия
В Москве задержали женщину за покупку лекарств ребенку-инвалиду
В Москве вновь задержали мать ребенка-инвалида, которая через интернет купила незарегистрированное в России лекарство.
Обновлено в 02:53
Происшествия
В Петербурге у сына концертмейстера украли скрипку за три тысячи евро
По данным пресс-службы, 16 августа в полицию поступило заявление от 42-летней женщины-концертмейстера, что злоумышленник похитил у ее несовершеннолетнего сына скрипку стоимостью 3 тысячи евро.
Обновлено в 02:51
Армия и оружие
Болтон обвинил Россию в краже технологий США для гиперзвукового оружия
Обновлено вчера в 01:38
Финансы
Валютные вклады россиян выросли на 9% за полгода
В первом полугодии объем валютных депозитов россиян вырос на 9%, до $96 млрд, сообщили «Известиям» в Центробанке (ЦБ).
Обновлено вчера в 19:28
Происшествия
Экипаж аварийно севшего лайнера А321 внесли в базу «Миротворца»
Обновлено вчера в 13:18
Общество
Google не ответил на требование удалить ролик с оскорблением герба РФ
Американская компания Google не отреагировала на три запроса Роскомнадзора об удалении контента на сервисе YouTube, оскорбляющего государственные символы России - флаг и герб, информирует пресс-служба ведомства.
Обновлено в 02:15
Политика
Команда Зеленского создаст план возвращения Крыма и Донбасса
Направления деятельности будут определены в ближайшее время, план по возвращению Крыма и Донбасса озвучат в 2020 году.
Обновлено вчера в 13:01
Авто
В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых авто
Обновлено 13 августа в 19:56
Происшествия
Восемь человек пострадали в ДТП под Краснодаром
Информация о пострадавших уточняется, добавил представитель ведомства.
Обновлено в 02:05
Спорт
Логинов рассказал, что его не устраивает в контракте СБР
Российский биатлонист Александр Логинов и другие спортсмены национальной команды рассказали, в чем их не устраивает текущий контракт от Союза биатлонистов России.
Обновлено вчера в 07:35
Общество
Россиян предложили штрафовать за выгул опасных собак без намордника
В России предложили ввести штраф за выгул собак опасных пород без поводка и намордника.
Обновлено в 00:59
Общество
Пять 17-летних россиянок родили в 2018 году пятого ребенка
Пять детей, которые стали пятыми по счету у своих 17-летних матерей, родились в России в 2018 году. Четыре 12-летние девочки стали мамами.
Обновлено 14 августа в 20:42
Общество
Минприроды предлагает пересмотреть права губернаторов после пожаров
Устанавливать зоны контроля лесных пожаров на федеральном, а не на региональном уровне предлагает Министерство природных ресурсов и экологии РФ.
Обновлено в 02:27
Общество
В Приморье семь сел оказались отрезаны из-за тайфуна «Кроса»
Подъезд к семи селам в Приморском крае отрезан из-за вызванного тайфуном "Кроса" паводка, сообщил журналистам врио вице-губернатора региона Олег Мельников.
Обновлено в 01:34
Шоу-бизнес
44-летняя Екатерина Архарова впервые стала мамой
Бывшая супруга актера Марата Башарова, 44-летняя российская актриса Екатерина Архарова родила своего первого ребенка.
Обновлено в 00:38
Армия и оружие
В Индии «наелись» дорогими Су-30МКИ
Источники издания рассказали о том, что предприятие отправило индийскому правительству официальный запрос на выпуск дополнительной партии на 72 единицы Су-30МКИ на сумму в пять миллиардов долларов.
Обновлено в 01:51
Общество
В Роскачестве назвали признаки фейковых отзывов
Эксперты Роскачества объяснили, как при выборе товара или услуг в Сети отличить "фальшивые" отзывы от настоящих.
Обновлено в 02:08
Общество
Генконсульство в Гонконге предупредило россиян о готовящихся протестах
Генеральное консульство РФ в Гонконге рекомендовало россиянам воздержаться от посещения мест массовых скоплений люди в связи с ожидаемыми новыми демонстрациями в городе.
Обновлено в 02:00