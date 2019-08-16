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Общество Минприроды предлагает пересмотреть права губернаторов после пожаров Устанавливать зоны контроля лесных пожаров на федеральном, а не на региональном уровне предлагает Министерство природных ресурсов и экологии РФ.

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Армия и оружие В Индии «наелись» дорогими Су-30МКИ Источники издания рассказали о том, что предприятие отправило индийскому правительству официальный запрос на выпуск дополнительной партии на 72 единицы Су-30МКИ на сумму в пять миллиардов долларов.

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