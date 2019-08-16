Экономика
В Аргентине отменили НДС на некоторые продуктыКоммерсантъ вчера в 23:25
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Политика
Офис Зеленского разработает план возвращения Крыма и Донбасса
Украинские власти разрабатывают способы возвращения Донбасса и Крыма под контроль Киева, рассказал заместитель руководителя офиса президента Украины Руслан Рябошапка.
Обновлено вчера в 15:39
Происшествия
Пропавший в омской тайге мальчик найден живым
Трехлетний мальчик, пропавший в омской тайге, найден живым спустя два дня.
Обновлено вчера в 06:06
Политика
Экипаж аварийно севшего лайнера А321 внесли в базу «Миротворца»
Обновлено вчера в 13:18
Теннис
Свитолина проиграла в третьем круге турнира в Цинциннати
Ранее сообщалось, что россиянин Даниил Медведев проиграл во втором круге турнира в Цинциннати в паре.
Обновлено в 00:00
Политика
Госдеп пригрозил последствиями экипажу иранского танкера Grace 1
Официальный представитель Госдепа Морган Ортагус заявила, что экипаж иранского танкера Grace 1 ждут последствия.
Обновлено вчера в 23:21
Политика
«Яндекс.Новости» назвали прозрачным алгоритм появления новостей в топе
Алгоритм попадания новостей в топ «Яндекса» является прозрачным, заявила пресс-служба компании в ответ на предложение депутата Госдумы Адальби Шхагошев изменить этот алгоритм.
Обновлено вчера в 13:37
Армия и оружие
Американский самолет совершил круговой облет Калининградской области
Обновлено вчера в 21:38
Общество
В Росгвардии посчитали стихотворение от имени дочери сотрудника ОМОН пиар-акцией
Обновлено вчера в 10:30
Происшествия
Покупка лекарства больному сыну обернулась уголовным делом для матери
16 июля в Москве на почте задержали мать смертельно больного ребенка Елену Боголюбову, когда она забирала посылку с «Фризиумом».
Обновлено вчера в 16:03
Музыка
Юрий Шатунов отказался исполнять песни «Ласкового мая»
Юрий Шатунов решил больше не исполнять песни из репертуара «Ласкового мая». Об этом сообщил руководитель группы Андрей Разин.
Обновлено вчера в 07:13
Армия и оружие
Пентагон предупредил о росте влияния России в Африке
Россия и Китай расширяют свое влияние по всей Африке. Об этом представители Пентагона предупредили в конгрессе США, сообщает The Intercept.
Обновлено вчера в 21:42
Общество
Непал ужесточит правила для покорителей Эвереста
Обновлено вчера в 13:03
Игры
EDGE показал первый постер революционного шутера от автора Halo — Disintegration
Обновлено вчера в 07:44
Происшествия
Командир аварийно севшего А321 на поле отказался считать себя героем
Пилот аварийно севшего в Подмосковье самолета А321 «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов заявил, что не ощущает себя героем, так как выполнял свой долг.
Обновлено вчера в 13:42
Армия и оружие
В Южной Корее заявили о пуске КНДР неопознанных снарядов
Обновлено вчера в 20:03
Здоровье
Морозов создаст медицинскую инспекцию для контроля за медучреждениями
Своеобразная медицинская инспекция, как сообщил губернатор, будет создана для усиления контроля за работой учреждений здравоохранения.
Обновлено вчера в 23:24
Шоу-бизнес
44-летняя Екатерина Архарова родила первенца
У Екатерины Архаровой и Артема Илясова родился сын. 44-летняя Екатерина Архарова впервые стала мамой.
Обновлено вчера в 12:10
Кино
Представлен трейлер документального фильма о Деннисе Родмане
Телеканал ESPN снял документальный фильм о бывшей звезде «Чикаго» и «Детройта», члене Зала славы Деннисе Родмане.
Обновлено вчера в 16:21
Экономика
Богатейшие люди мира за день потеряли 18 млрд долларов
Девять самых богатых бизнесменов мира в общей сложности потеряли в среду около 18 млрд долларов, сообщает Forbes, основываясь на рейтинге, который обновляертся в режиме реального времени.
Обновлено вчера в 16:28
Кино
Первый кинофестиваль о проблемах подростков пройдет на Сахалине
В течение четырех дней - с 16 по 19 августа - молодые режиссеры будут представлять на смотре картины о проблемах взросления, о сложностях взаимоотношений со сверстниками и родителями, сообщил в пятницу журналистам генеральный продюсер фестиваля Алексей Агранович.
Обновлено вчера в 22:22
Общество
Жители России назвали слова пилота «Уральских авиалиний» новым символом эпохи
Слова пилота «Уральских авиалиний», который сегодня в связи с аварийной ситуацией совершил жесткую посадку после взлета возле деревни Рыбинское на окраине Жуковского — в кукурузном поле, назвали новым символом эпохи.
Обновлено вчера в 09:01
Политика
Захарова прокомментировала слова Лаврова о Курилах
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» прокомментировала слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова о Курильских островах.
Обновлено вчера в 12:54
Армия и оружие
В России ответили на обвинения США в «краже гиперзвука»
Член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич прокомментировал заявление помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, который выразил мнение, что новейшие российские гиперзвуковые летательные аппараты состоят из «украденных» американских технологий.
Обновлено вчера в 11:29
Происшествия
Росприроднадзор подтвердил наличие свалки у аэропорта Жуковский
«В связи с повышенным вниманием к несанкционированной свалке в районе аэропорта Жуковский Федеральная служба по надзору в сфере экологии сообщает: в районе не более двух километров от взлетно-посадочной полосы размещены следующие объекты по обращению с отходами: мусороперегрузочная станция ООО „Экосерсвис“ и несанкционированная свалка отходов» - цитирует «Интерфакс» сообщение ведомства.
Обновлено вчера в 15:03
Общество
Как рацион россиян изменился за 40 лет, узнал Росстат
Обновлено вчера в 21:14
Происшествия
В Москве проходят обыски по делу о хищении у подрядчика РЖД
Следственные действия начались сегодня утром по нескольким адресам, связанным с совладельцами группы компании "1520", - пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.
Обновлено 14 августа в 10:30
Авто
В России могут ужесточить правила техосмотра
Требование об обязательном оснащении пассажирских и грузовых автомобилей системами ЭРА-ГЛОНАСС ввели в 2017 году.
Обновлено вчера в 03:16
Футбол
Определились все пары раунда плей-офф Лиги Европы
Завершились заключительные матчи 3-го квалификационного раунда Лиги Европы сезона-2019/20.
Обновлено вчера в 17:16
Происшествия
Камчатская больница выплатит пациенту 1,4 млн рублей за сломанную руку
Камчатская краевая больница выплатит пациенту 1,4 млн рублей за сломанную при операции руку, сообщили в пресс-службе Камчатского суда.
Обновлено вчера в 19:24
ЖКХ
Одну из улиц Хабаровска перекрыли из-за подтопления
В результате сильных дождей уровень Амура у Хабаровска к 19-23 августа может превысить отметку опасного явления (600 сантиметров) и подняться до 630-680 сантиметров.
Обновлено вчера в 23:15