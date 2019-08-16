Экономика
В Аргентине отменили НДС на некоторые продуктыКоммерсантъ вчера в 23:25
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Происшествия
Почти 60 пассажиров аварийно севшего в Подмосковье А321 улетели в Крым
Обновлено вчера в 14:26
Политика
Команда Зеленского разработает план по возвращению Крыма и Донбасса
Заместитель руководителя администрации президента Украины Руслан Рябошапка сообщил о начале разработки стратегии по «реинтеграции» Крыма и Донбасса.
Обновлено вчера в 20:41
Армия и оружие
Сирийские комплексы ПВО отразили ракетный удар со стороны Ливана
Обновлено вчера в 18:59
Футбол
«Спартак» пробился в плей-офф квалификации Лиги Европы
Московский "Спартак" на своем поле одержал победу над швейцарским "Туном" в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы.
Обновлено вчера в 14:46
Финансы
Россия сократила вложения в госбумаги США почти до $10 млрд
Россия в июне 2019 года продолжила сокращать вложения в госбумаги США, доведя их до $10,848 млрд, свидетельствуют данные американского Минфина.
Обновлено вчера в 19:39
Авто
Вторичный рынок пикапов в России вырос на 4,7% в июле
Объем реализации пикапов марки Toyota на вторичном рынке сократился на 29,5% и составил 511 штук.
Обновлено в 01:00
Общество
Клиенты Сбербанка смогут оплачивать покупки лицом
Из условий следует, что держатель карты при оплате товаров может быть идентифицирован при помощи биометрических данных — отпечатка пальца или изображения лица.
Обновлено в 00:07
Шоу-бизнес
44-летняя Екатерина Архарова родила первенца
У Екатерины Архаровой и Артема Илясова родился сын. 44-летняя Екатерина Архарова впервые стала мамой.
Обновлено вчера в 12:10
Общество
Россиян предложили штрафовать за выгул опасных собак без намордника
В России предложили ввести штраф за выгул собак опасных пород без поводка и намордника.
Обновлено в 00:59
Происшествия
Посадивший А321 в поле Юсупов стал командиром экипажа всего год назад
Командир воздушного судна Дамир Юсупов с отключенными двигателями, полными баками горючего и убранными шасси на ручном управлении посадил самолет в кукурузном поле.
Обновлено вчера в 09:55
Наука
У неандертальцев часто встречалось «ухо пловца-серфера»
Обновлено вчера в 09:03
Происшествия
Покупка лекарства больному сыну обернулась уголовным делом для матери
16 июля в Москве на почте задержали мать смертельно больного ребенка Елену Боголюбову, когда она забирала посылку с «Фризиумом».
Обновлено вчера в 16:03
Армия и оружие
В России рассказали о «контролировавшей полмира» АПЛ
Один тяжелый ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта 941 «Акула» был способен контролировать полмира, заявил ТАСС механик атомной подводной лодки ТК-20 «Северсталь» капитан-лейтенант Дмитрий Краснов.
Обновлено вчера в 21:34
Технологии
Власти Москвы к выборам улучшат систему онлайн-голосования
Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября, на них впервые в России опробуют дистанционное электронное голосование.
Обновлено вчера в 15:44
Экономика
Передел рынка краба может стоить бизнесу свыше 150 млрд рублей
Стоимость квот на крабовых аукционах может существенно вырасти – в правительство внесены документы, меняющие формулу расчета начальной стоимости лота, рассказали сотрудники нескольких рыбопромышленных компаний и подтвердил федеральный чиновник.
Обновлено вчера в 17:38
Путешествия
В Турции хотят отменить систему «все включено»
Обновлено вчера в 21:18
Армия и оружие
Болтон обвинил Россию в краже технологий США для гиперзвукового оружия
Россия украла американские технологии, в том числе для создания гиперзвукового оружия, заявил помощник американского президента национальной безопасности Джон Болтон.
Обновлено вчера в 01:38
Политика
Захарова разъяснила слова Лаврова о Курилах
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы ведомства Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух Курильских островов.
Обновлено вчера в 11:14
Происшествия
Скитавшегося в тайге под Омском мальчика переводят из реанимации
Трехлетнего мальчика, который был найден в тайге в Омской области после двух дней поисков, переводят из реанимации в детское отделение.
Обновлено вчера в 23:51
Армия и оружие
В Южной Корее заявили о пуске КНДР неопознанных снарядов
Военные Южной Кореи сообщили, что КНДР произвела пуск двух неопознанных снарядов в сторону Японского моря.
Обновлено вчера в 20:03
Политика
WSJ узнала о желании Трампа купить Гренландию
Как пишет издание, президент неоднократно спрашивал у своих советников, может ли США приобрести Гренландию, и с интересом слушал обсуждения ресурсов острова, его геополитического значения, в том числе возможности расширения американского военного присутствия в Арктике.
Обновлено вчера в 18:49
Здоровье
Жалобы россиян из-за пожаров в Сибири признали среднестатистическими
Режим чрезвычайной ситуации из-за пожаров действует в Красноярском крае, Иркутской области, Бурятии и Якутии.
Обновлено вчера в 11:03
Политика
Израиль отказал во въезде двум членам конгресса США
Израильские власти отказали во въезде двум членам конгресса США, известным своими пропалестинскими взглядами и критикой израильской оккупации, сообщила радиостанция "Кан" со ссылкой на замглавы МИД страны Ципи Хотовели.
Обновлено вчера в 11:23
Происшествия
Камчатская больница выплатит пациенту 1,4 млн рублей за сломанную руку
Обновлено вчера в 19:24
Происшествия
Пожар в ангаре на севере Москвы ликвидирован
Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание в металлическом ангаре на севере Москвы. Об этом информирует пресс-служба ГУ МЧС по столице.
Обновлено вчера в 14:52
Общество
Непал ужесточит правила для желающих подняться на Эверест
Правительственная комиссия предлагает допускать к подъему на Эверест и другие горы выше 8000 м только альпинистов, которые ранее хотя бы однажды поднимались на высоту не ниже 6500 м. Кроме того, чтобы получить разрешение на восхождение, альпинисты должны будут предоставлять справки о хорошем здоровье и физической подготовленности.
Обновлено вчера в 11:16
Здоровье
Дефицит йода в рационе приводит к набору лишнего веса
На дефицит минерала в организме указывают быстрая утомляемость, хрупкость ногтей, выпадение волос, увеличение размеров щитовидной железы и ее дисфункция, отечность, нарушение сна.
Обновлено вчера в 13:22
Армия и оружие
Противостояние Индии и Пакистана: 10 человек погибли в Кашмире
По данным агентства Associated Press Of Pakistan, которое ссылается на заявление пакистанских ВС, жертвами перестрелки в Кашмире стали 10 человек: три пакистанских солдата, пять индийских военных и два мирных жителя.
Обновлено вчера в 19:54