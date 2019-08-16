Экономика
В Аргентине отменили НДС на некоторые продуктыКоммерсантъ вчера в 23:25
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Авто
Новый УАЗ-452 «Буханка» показали на изображениях
Обновлено в 06:23
Политика
Советник президента Глазьев станет министром ЕЭК
Советник президента Российской Федерации Сергей Глазьев заменит Татьяну Валовую на посту министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии.
Обновлено в 07:15
Политика
Глава ГБР обвинил Порошенко в попытке сместить его с должности
Депутаты партии "Европейская солидарность" готовят представление в КС Украины о признании неконституционными отдельных норм закона "О Государственном бюро Украины" (ГБР), представители политсилы считают, что пятый президент страны Петр Порошенко не имел права делегировать своих представителей в конкурсную комиссию по избранию директора ведомства, сообщил в четверг глава бюро Роман Труба.
Обновлено вчера в 14:48
Технологии
Власти Москвы к выборам улучшат систему онлайн-голосования
Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября, на них впервые в России опробуют дистанционное электронное голосование.
Обновлено вчера в 15:44
Происшествия
Командир аварийно севшего в поле А321 извинился перед пассажирами
Командир рейса А321, совершившего аварийную посадку в Подмосковье, извинился перед пассажирами за то, что не смог доставить их в Симферополь.
Обновлено в 05:06
Политика
Захарова разъяснила слова Лаврова о Курилах
Обновлено вчера в 11:14
Происшествия
В Москве задержали женщину за покупку лекарств ребенку-инвалиду
В Москве вновь задержали мать ребенка-инвалида, которая через интернет купила незарегистрированное в России лекарство.
Обновлено в 02:53
Энергетика
Bloomberg: американские санкции увеличили спрос на российскую нефть
Американские санкции против Ирана и Венесуэлы непреднамеренно привели к увеличению спроса на российскую марку сырой нефти, пишет Блумберг.
Обновлено в 02:00
Происшествия
Еще один самолет вернулся в Москву из-за попадания птиц в двигатель
Самолет авиакомпании UTair вернулся в аэропорт вылета из-за попадания птиц в двигатель. Об этом сообщает агентство «Москва».
Обновлено в 06:09
Происшествия
Экипаж аварийно севшего лайнера А321 внесли в базу «Миротворца»
Обновлено вчера в 13:18
Экономика
Фигурант дела «Росагролизинга» заявил в СК на генерала ФСБ Воронина
Заявления после арестов силовиков Скрывающийся в Лондоне от российских правоохранительных органов бывший заместитель министра сельского хозяйства Алексей Бажанов из Лондона обратился в Следственный комитет с заявлением о преступлении, обвинив в рейдерском захвате своего бизнеса по производству растительного масла бизнесмена Аркадия Фосмана и экс-начальника Управления "К" ФСБ Виктора Воронина.
Обновлено в 05:07
Происшествия
В Ульяновске два человека умерли от отравления подсолнечным маслом
В Ульяновске двое пациентов из числа семи госпитализированных после отравления неизвестным веществом, содержавшимся, предположительно, в подсолнечном масле, скончались.
Обновлено в 06:41
Шоу-бизнес
Instagram Бузовой требуют заблокировать из-за шутки про блокадников
Instagram Бузовой требуют заблокировать из-за шутки про блокадников Поведение певицы, облизавшей тарелку и назвавшей себя блокадницей, по-настоящему взбесило общественность.
Обновлено в 06:07
Происшествия
Двое рабочих погибли при обрушении стены на заводе в Ленобласти
В Волхове Ленинградской области на промплощадке завода "Пикалевская сода" под завалами обрушившейся при демонтаже стены погибли двое рабочих, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в пресс-службе областного управления МЧС.
Обновлено в 06:12
Происшествия
Суд отменил особый порядок в деле экс-министра Подмосковья Кузнецова
Басманный суд Москвы постановил отменить особый порядок судебного процесса по делу экс-министра финансов Московской области Алексея Кузнецова, обвиняемого в 22 эпизодах преступлений с общим ущербом в 14 млрд руб. Такое решение приняла судья Ирина Вырышева, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 07:02
Армия и оружие
Минобороны показало полет беспилотника «Охотник» в паре с истребителем
На новом видео показаны не только взлет и посадка «Охотника», но и то, как ударный беспилотник выполняет маневры в воздухе в паре с «обычным» истребителем.
Обновлено в 05:44
Армия и оружие
В Сирии подтвердили, что ракеты, выпущенные по российским военным, были израильскими
Представители Министерства обороны Сирии сообщили о том, что неизвестные ракеты, по другим данным – барражирующие боеприпасы, запущённые со стороны Ливана и Средиземного моря по позициям российских военных в Тартусе и на местах расположения ЗРС С-400 вблизи Масьяфа, были выпущены израильской армией.
Обновлено в 07:27
Происшествия
На шахте «Денисовская» в Якутии произошел пожар
Обновлено в 07:33
Здоровье
Врачи назвали продукты, которые убивают раковые клетки
Обновлено вчера в 22:13
Происшествия
В Подмосковье создали комиссию по свалкам около аэропорта Жуковский
Росприроднадзор и власти Московской области создали комиссию для поверки мусорных полигонов, располагающихся вблизи аэропорта Жуковский.
Обновлено в 07:45
Происшествия
Трехлетний мальчик провел двое суток в омской тайге и выжил
Пропавший мальчик был найден в состоянии сильного обезвоживания, его направили в отделение анестезиологии и реанимации Большереченской больницы.
Обновлено вчера в 10:41
Авто
В Германии отзовут 1,5 тысячи автомобилей Lada 4x4
Обновлено вчера в 09:40
Политика
Гибралтар освободил задержанный месяц назад иранский танкер
Обновлено вчера в 10:25
Происшествия
Американец сбежал от СБУ за несколько минут до экстрадиции в Израиль
Гражданин США сбежал в киевском аэропорту "Борисполь" от сотрудников СБ Украины за несколько минут до экстрадиции в Израиль, сообщила в пятницу пресс-служба прокуратуры Киева.
Обновлено в 07:53
Политика
Кадыров раскрыл детали разговора с Путиным после смерти отца
Обновлено в 04:41
Экономика
Владельцы гостиниц в Грузии вышли на митинг из-за срыва турсезона
Представители грузинского гостиничного бизнеса вышли на улицы курортного города Кобулети, требуя от властей государственной поддержки на фоне сокращения туристического потока из России.
Обновлено в 07:43
Здоровье
Овощная диета улучшает состояние пациентов с рассеянным склерозом
Более высокий уровень липопротеинов высокой плотности в крови (ЛПВП) - или хорошего холестерина - может снизить утомляемость у пациентов с рассеянным склерозом, согласно новому исследованию Университета в Буффало, - пишет eurekalert.org.
Обновлено вчера в 15:41
Финансы
Россия сократила вложения в госдолг США на миллиард долларов
Максимальный объем вложения России в американский госдолг был в октябре 2010 года — 176,3 миллиарда долларов.
Обновлено в 02:00
Футбол
Тарасов назвал Фарфана жадным, а Баринова — отморозком
Обновлено в 04:03