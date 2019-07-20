Политика

В ArcelorMittal на Украине после критики Зеленского пришли с обыскомРБК 13:23

Сотрудники Службы безопасности Украину (СБУ) 20 июля пришли с обысками в «АрселорМиттал Кривой Рог» (украинская структура ArcelorMittal).
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Металлургический комбинат, крупнейшее металлургическое предприятие Украины. Комбинат находится в городе Кривой Рог, Днепропетровская область, Украина.
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