Сотрудники Службы безопасности Украину (СБУ) 20 июля пришли с обысками в «АрселорМиттал Кривой Рог» (украинская структура ArcelorMittal).

В ArcelorMittal на Украине после критики Зеленского пришли с обыском

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