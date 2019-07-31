Экономика
В Apple сообщили о снижении чистой прибыли на 8,4%РИА Новости 17:42
Чистая прибыль компании Apple по итогам 9 месяцев 2018/19 финансового года (квартал завершился 29 июня 2019 года) сократилась на 8,44%, до 41,57 миллиарда долларов, говорится в отчете корпорации. Разводненная прибыль в пересчете на одну акцию составила 8,86 доллара против 8,99 доллара годом ранее.
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