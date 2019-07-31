Экономика

В Apple сообщили о снижении чистой прибыли на 8,4%РИА Новости 17:42

Чистая прибыль компании Apple по итогам 9 месяцев 2018/19 финансового года (квартал завершился 29 июня 2019 года) сократилась на 8,44%, до 41,57 миллиарда долларов, говорится в отчете корпорации. Разводненная прибыль в пересчете на одну акцию составила 8,86 доллара против 8,99 доллара годом ранее.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

В Apple отметили снижение чистой прибыли на 8,4%

Life.ru19:36

Компания Apple сообщила о снижении чистой прибыли на 8,4%

Росбалт19:05

Чистая прибыль P&G по итогам 2018-2019 фингода снизилась в 2,6 раза

ПРАЙМ07:47

Чистая прибыль Apple упала

News.ru18:14

В Apple сообщили о снижении чистой прибыли на 8,4%

РИА Новости17:42

Прибыль Apple упала в третьем квартале на 13% по сравнению с прошлогодними показателями

ТАСС17:36

Компания Apple отчиталась за третий квартал 2019 финансового года

iXBT.com18:23
Показать все источники
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 20:05, Ашберн
Политика

Мосгоризбирком отменил отказ в регистрации Митрохина на выборы

Мосгоризбирком отменил решение об отказе в регистрации Сергея Митрохина кандидатом в депутаты Мосгордумы.
Обновлено в 11:09
Общество

В Москве 30 июля стало самым холодным днём месяца

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что 30 июля в Москве стало самым холодным днём с начала месяца.
Обновлено в 14:59
Культура

Освистанный в Германии Гергиев ответил на критику

Немецкие критики назвали выступление Гергиева разочарованием, невнятным бормотанием, его самого отстраненным, игру музыкантов размытой и неточной, и даже заявили о свисте публики в ходе концерта.
Обновлено в 07:57
Политика

Трамп пообещал разобраться с возможным отравлением Навального

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что изучит ситуацию с возможным отравлением политика Алексея Навального, передает ABC News.
Обновлено в 14:56
Политика

Суд закрыл дело Демпартии США против России

Федеральный суд в Нью-Йорке прекратил рассмотрение иска, поданного Национальным комитетом Демократической партии (DNC) против России, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 18:17
Авто

Видео: КрАЗ с мотором от танка завели впервые за 30 лет

Блогеры опубликовали в Сети ролик об истории грузовика, на котором, в том числе, запечатлен момент запуска мотора после 30-летней стоянки.
Обновлено в 10:38
Экономика

Медведев утвердил правила расчета прожиточного минимума пенсионеров

Глава правительства России Дмитрий Медведев утвердил единые правила расчета прожиточного минимума пенсионеров.
Обновлено в 13:22
Происшествия

Останки известного гангстера эксгумируют в США

В CIF власти разрешили провести эксгумацию останков известного грабителя банков Джона Диллинджера в штате Индиана, сообщает ТАСС.
Обновлено в 16:03
Экономика

В команде Зеленского раскрыли план реформ на Украине

Заместитель главы офиса президента Украины Алексей Гончарук в интервью Bloomberg рассказал, какие экономические реформы власти планируют осуществить.
Обновлено в 17:35
Политика

Кличко записал видеообращение к Зеленскому

Мэр Киева Виталий Кличко в своём Facebook опубликовал видеообращение с призывом к президенту Украины Владимиру Зеленскому относительно заявлений главы президентского офиса Андрея Богдана.
Обновлено в 17:19
Футбол

Бывший хавбек «Краснодара» Перейра стал игроком «Орландо Сити»

Бывший полузащитник "Краснодара" Маурисио Перейра стал игроком "Орландо Сити", сообщает официальный сайт американской команды.
Обновлено в 16:12
Армия и оружие

Северная Корея запустила несколько неопознанных снарядов

Северная Корея осуществила запуск нескольких неопознанных снарядов в среду, 31 июля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.
Обновлено в 17:31
Космос

Анализ гравитационных волн на краю пространства

Когда-то считалось, что на этот регион влияет только ультрафиолетовый свет и частицы Солнца, но более поздние анализы показали, что гравитационные волны, создаваемые погодными условиями на Земле, также оказывают влияние.
Обновлено в 12:15
Игры

Sony продала уже 100 миллионов консолей PlayStation 4

Японская компания Sony в первом квартале текущего года отгрузила дилерам 3,2 миллиона игровых консолей PlayStation 4. Тем самым она преодолела общую отметку в 100 миллионов продаж популярной приставки.
Обновлено в 19:45
Путешествия

«Турпомощь» прокомментировала гибель десятков россиян в Анталье

Директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко прокомментировал информацию о гибели десятков россиян в Анталье.
Обновлено в 15:35
Футбол

Скалони продолжит тренировать сборную Аргентины до 2022 года

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони официально продлил свой контракт до 2022 года.
Обновлено в 16:47
Футбол

Карасев извинился перед «Оренбургом» за судейство в матче с «Зенитом»

Обновлено в 09:37
Политика

Путин упростил получение автомобильных номеров

Владимир Путин подписал закон, дающий россиянам возможность самостоятельно получать регистрационные номера на автомобили у изготовителей этих знаков.
Обновлено в 13:37
Общество

В Тулуне резко поднялся уровень воды в реке Ия

Уровень воды в реке Ия в Тулуне поднялся выше 7,5 м. В городе вновь остановлена работа котельных, эвакуированы люди.
Обновлено в 05:34
Футбол

Чемпион Англии в составе «Лестера» Окадзаки перешел в «Малагу»

Обновлено в 10:53
Футбол

«Ювентус» выдвинул «МЮ» условия обмена Дибалы на Лукаку

Обновлено вчера в 22:00
Теннис

Медведев вышел в третий круг турнира ATP в Вашингтоне

Россиянин Даниил Медведев одержал победу над американцем Бьорном Фрэтэнджело во втором круге турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в столице США — Вашингтоне.
Обновлено в 19:09
Политика

На Украине арестовали российский танкер

Украинский суд наложил арест на российский танкер Nika Spirit (ранее назывался Neyma), сообщил в Facebook главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.
Обновлено в 09:47
Финансы

Объем выданной в России за полгода ипотеки упал впервые с кризиса

Последний раз объем выдачи ипотечных кредитов в России в январе—июне снижался в 2015 году, после падения рубля и резкого повышения Центробанком ключевой ставки, что привело к росту ипотечных ставок у банков.
Обновлено в 14:56
Общество

В Лондоне начался процесс развода правителя Дубая со сбежавшей женой

Британский таблоид Sun сообщил ранее, что жена шейха сбежала из страны с 11-летней дочерью и семилетним сыном, взяв с собой 31 миллион фунтов (около 39 миллионов долларов).
Обновлено в 11:03
Наука

Против рака последней стадии найдено эффективное лекарство

Исследование показало, что новая терапия увеличила выживаемость пациентов с последней стадией меланомы до 34 процентов, рака легких – до 15 процентов и почечно-клеточного рака – до 27 процентов.
Обновлено в 06:10
Политика

США отказали Украине в расширении «нормандского формата»

США дали понять властям Украины, что расширения «нормандского формата» в переговорах по Донбассу не будет.
Обновлено в 19:46
Политика

54% россиян хотели бы видеть Путина президентом и после 2024 года

54% россиян хотят, чтобы Владимир Путин остался президентом после 2024 года, показали опросы "Левада-центра".
Обновлено в 01:24
Авто

Объявлена российская стоимость кроссовера Changan CS35 Plus

Обновлено в 12:07
Экономика

S7 раскрыла экономический эффект от блокчейна

Продажи идут через подключившихся к системе расчетов блокчейн новых агентов, ранее не работавших с S7, а также тех, кто раньше уже работал с авиаперевозчиком через посредника и теперь подключился к блокчейн-расчетам напрямую, поясняет замдиректора S7 по информационным технологиям Павел Воронин.
Обновлено в 13:55
Главное