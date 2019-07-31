Экономика
В Apple сообщили о снижении чистой прибыли на 8,4%РИА Новости вчера в 17:42
Чистая прибыль компании Apple по итогам 9 месяцев 2018/19 финансового года (квартал завершился 29 июня 2019 года) сократилась на 8,44%, до 41,57 миллиарда долларов, говорится в отчете корпорации. Разводненная прибыль в пересчете на одну акцию составила 8,86 доллара против 8,99 доллара годом ранее.
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ФИФА назвала 10 номинантов на приз лучшему тренеру сезона
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На Украине арестовали танкер РФ
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Футбол
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Защитник сборной Украины Евгений Хачериди может перейти в московский ЦСКА.
Обновлено в 06:54
Происшествия
Михаила Светова арестовали на 30 суток
Пресненский районный суд Москвы арестовал на 30 суток одного из лидеров Либертарианской партии России (ЛПР) Михаила Светова, сообщает «Медиазона».
Обновлено в 07:09
Экономика
Медведев утвердил правила расчёта прожиточного минимума пенсионеров
Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил порядок определения размера прожиточного минимума для пенсионеров для расчёта социальной доплаты к пенсии.
Обновлено вчера в 08:42
Политика
Названы возможные сроки возвращения украинских моряков на Украину
По словам адвоката, в настоящее время уже есть письменные доказательства того, что моряки продолжат фигурировать в судебных и следственных действиях после их возвращения на Украину.
Обновлено в 02:39
Общество
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Путешествия
Десятки россиян погибли в Анталье с начала года
С начала года в Анталье зарегистрировано несколько десятков смертей российских граждан.
Обновлено вчера в 04:38
Гаджеты
Huawei заняла второе место на мировом рынке смартфонов
Доля Huawei на мировом рынке смартфонов (17%) по итогам второго квартала 2019 финансового года позволила компании занять второе место среди всех производителей смартфонов.
Обновлено в 03:58
Шоу-бизнес
Прокуратуру попросили проверить особняк Галкина и Пугачевой
Российский юрист Ярослав Михайлов обратился в подмосковную прокуратуру с просьбой проверить законность строительства известным юмористом Максимом Галкиным особняка в деревне Грязь.
Обновлено в 07:05
Политика
Зеленский не принял в подарок свой гипсовый бюст
Обновлено в 08:04
Технологии
Полет человека-ракеты над катером ВМФ Британии сняли на видео
Изобретатель Ричард Браунинг по прозвищу "человек-ракета" продемонстрировал ВМФ Британии, на что способен его реактивный ранец.
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Политика
Twitter заблокировал аккаунт посольства РФ в Сирии
Сервис микроблогов Twitter заблокировал аккаунт российского посольства в Сирии.
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Технологии
X5 выбрала победителей конкурса стартапов в Израиле
X5 Retail Group подвела итоги конкурса стартапов X5 Retail-Tech Challenge, который проводился совместно с Торгово-Промышленной палатой Израиля-России (IRCC).
Обновлено в 04:52
Гаджеты
Более 100 тыс. смартфонов Honor 9X и Honor 9X Pro продали за 2 минуты
В компании уже поделились успехами в продажах моделей, заявив, что более 100 тыс. смартфонов Honor 9X и Honor 9X Pro они продали за 2 минуты.
Обновлено вчера в 10:20
Экономика
План Зеленского: Украина распродаст все земли и заводы
Ну, а как китайские агропредприятия работают на земле в других странах можно легко найти в Сети, и что потом от этой земли остается (ядерная пустошь и то плодороднее).
Обновлено в 06:33
Происшествия
Силовики предотвратили теракт в Татарстане
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Политика
Путин упростил получение автомобильных номеров
Владимир Путин подписал закон, дающий россиянам возможность самостоятельно получать регистрационные номера на автомобили у изготовителей этих знаков.
Обновлено вчера в 13:37