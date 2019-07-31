Экономика
Компания Apple отчиталась за третий квартал 2019 финансового годаiXBT.com вчера в 18:23
Компания Apple опубликовала финансовые показатели своей деятельности за очередной квартал. У нее 29 июня завершился третий квартал 2019 финансового года. Доход компании за отчетный период составил 53,809 млрд долларов.
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Происшествия
На Крите произошло сильное землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,2 произошло на острове Крит, информация о пострадавших или ущербе не поступала, сообщает греческое государственное телевидение (ЭРТ) со ссылкой на данные афинского Геодинамического института.
Обновлено в 01:55
Общество
Россияне променяли семью на деньги
Большинство россиян (68 процентов) выразили готовность сократить время, которое они проводят с семьей, ради карьерного и зарплатного роста.
Обновлено в 02:46
Армия и оружие
Запущенные КНДР снаряды не достигли территориальных вод Японии
Северокорейские снаряды, запущенные в среду утром, не достигли территориальных вод Японии или исключительной экономической зоны страны в водах Японского моря.
Обновлено вчера в 19:57
Армия и оружие
Участники боевых действий из Южной Осетии получили санаторное лечение в РФ
Одиннадцать граждан Южной Осетии, ставших инвалидами в ходе боевых действий на территории республики, получили возможность отдохнуть в санаториях Северной Осетии.
Обновлено в 02:22
Политика
Киевский эксперт сомневается в возвращении Порошенко на Украину
Бывший президент Украины Петр Порошенко, покинувший пределы страны, может не вернуться обратно.
Обновлено вчера в 22:35
Политика
Названы возможные сроки возвращения украинских моряков на Украину
По словам адвоката, в настоящее время уже есть письменные доказательства того, что моряки продолжат фигурировать в судебных и следственных действиях после их возвращения на Украину.
Обновлено в 02:39
Экономика
В команде Зеленского раскрыли план реформ на Украине
Заместитель главы офиса президента Украины Алексей Гончарук в интервью Bloomberg рассказал, какие экономические реформы власти планируют осуществить.
Обновлено вчера в 17:35
Происшествия
Самолет SSJ100 экстренно сел в Самаре из-за неисправности
Направляющийся из Краснодара в Тюмень самолет SSJ100 был вынужден срочно приземлиться в аэропорту Самары.
Обновлено в 01:58
Происшествия
Подозреваемый признался в убийстве девушки-блогера в Москве
Подозреваемый признался в убийстве девушки-блогера в Москве, чье тело нашли в чемодане, следует из опубликованного СК РФ видео допроса.
Обновлено в 03:20
Происшествия
В Челябинске прооперировали пострадавшего в резонансном ДТП
В Челябинске прооперировали екатеринбуржца, который попал в резонансное ДТП с участием бывшего вице-губернатора Челябинской области Андрея Косилова.
Обновлено в 02:37
Политика
Глава Иркутской области отреагировал на слова об «экологическом Чернобыле»
Заявления Росприроднадзора о «новом Чернобыле», местом которого может стать Иркутская область, являются безответственными.
Обновлено в 03:36
Шоу-бизнес
Леонардо Ди Каприо посвятил пост пожарам в Сибири
Пока российские пользователи атакуют Instagram голливудского актера с русскими корнями Леонардо Ди Каприо по поводу спасения Байкала, звезда отозвался на другое ЧП в России.
Обновлено вчера в 16:52
Общество
В России назвали самые похищаемые в магазинах товары
Разработчики применяемой в российских сетях магазинов системы распознавания лиц с алгоритмом NtechLab подсчитали, какие товары чаще всего привлекают шоплифтеров (магазинных воров).
Обновлено в 01:12
Политика
Климкин рассказал о «ссоре» с Лавровым
Глава украинского МИД Павел Климкин прокомментировал сообщения о том, что он «поссорился» с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Париже.
Обновлено вчера в 09:57
Интернет
Выручка Huawei за первую половину 2019 года выросла на 23,2%
В подразделении операторского бизнеса Huawei выручка за первую половину года достигла 146,5 млрд юаней ($21,3 млрд).
Обновлено в 03:11
Кино
Охотники становятся добычей в трейлере фильма «Охота»
Кинокомпания Universal Pictures выложила на своем ютьюб-канале трейлер фильма «Охота» («The Hunt»), премьера которого в России запланирована на 17 октября этого года.
Обновлено в 02:21
Политика
США официально выходят из ДРСМД через два дня
Согласно заявлению советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, 2 августа 2019 года Соединённые Штаты Америки официально выходят из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Обновлено в 00:41
Путешествия
Польская журналистка рассказала о росте популярности отдыха в Крыму
Популярность Крыма как туристического направления растет в том числе из-за подешевевших авиабилетов, пишет журналистка польского издания Rzeczpospolita Ивона Трусевич.
Обновлено в 02:10
Общество
Добровольный помощник Навального рассказал, как охранял его на митингах
Кандидат в мастера спорта по вольной борьбе 23-летний Пётр Проскуркин четыре года (2015—2018) работал в команде Алексея Навального.
Обновлено в 02:14
Финансы
Рубль слабо снижается к доллару и евро в начале торгов
Курс рубля в начале дня слабо снижается к доллару и евро, следует из данных Московской биржи.
Обновлено 29 июля в 03:11
Общество
В одном из городов Приамурья паводок побил «рекорд» 2013 года
Рост уровня воды в реке Томь в городе Белогорске до отметки выше 430 сантиметров, которая была достигнута во время наводнения в 2013 году, несколько дней назад предсказали гидрологи.
Обновлено в 03:06
Кино
Тарантино составил топ песен из своих фильмов
Обновлено вчера в 11:55
Экономика
Медведев утвердил правила расчёта прожиточного минимума пенсионеров
Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил порядок определения размера прожиточного минимума для пенсионеров для расчёта социальной доплаты к пенсии.
Обновлено вчера в 08:42
Политика
На Украине призвали убивать всех воевавших в Донбассе
Бывший первый заместитель генпрокурора Украины Николай Голомша считает, что решать конфликт в Донбассе нужно «милитарным путём».
Обновлено в 01:40
Происшествия
Полиция пришла с обысками к двум участникам акции 27 июля в Москве
Московская полиция проводит обыски по делу об организации массовых беспорядков (ч. 1 ст. 212 УК) на несанкционированной акции 27 июля.
Обновлено в 01:39
Политика
Сенаторы из США предложили ввести санкции против госдолга РФ
Два американских сенатора, Марко Рубио и Крис Ван Холлен, предложили включить в проект оборонного бюджета санкции в отношении российского суверенного долга.
Обновлено вчера в 09:32
Политика
Путин упростил получение автомобильных номеров
Владимир Путин подписал закон, дающий россиянам возможность самостоятельно получать регистрационные номера на автомобили у изготовителей этих знаков.
Обновлено вчера в 13:37
Финансы
Украинская гривна рекордно подорожала
Украинская гривна рекордно укрепилась к доллару. По данным Нацбанка страны, во вторник, 30 июля, 1 доллар стоит 25,25 гривны.
Обновлено вчера в 23:44
Происшествия
Два человека погибли при взрыве газа в Тюменской области
Обновлено вчера в 23:02