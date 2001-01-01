Спорт
В «Анжи» рассчитывают на лицензию от РФС в условном порядкеРИА Дагестан 08:11
Руководство махачкалинского «Анжи» рассчитывает, что клубу будет предоставлена лицензия на следующий сезон в условном порядке.
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«Анжи»: попросим дать лицензию ФНЛ условно, предоставим финансовые гарантии позже
Bookmaker-ratings.ruвчера в 01:56
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Футбол
«Динамо» проявляет интерес к Джорджевичу
По информации "СЭ", московское "Динамо" проявляет интерес к форварду Луке Джорджевичу.
Обновлено в 16:05
Транспорт
СМИ сообщили о двукратном росте цен на плацкарт
Общероссийское объединение пассажиров зафиксировало резкое повышение стоимости поездок в плацкартных вагонах на билеты в период с июня по июль 2019 года.
Обновлено в 18:30
Общество
Госдума одобрила проект о запрете передачи коллекторам долгов по ЖКХ
Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, запрещающий передачу коллекторам права на работу с задолженностями по жилищно-коммунальным платежам.
Обновлено в 08:05
Происшествия
В парке у Белого дома загорелся мужчина
Очевидцы обнаружили в центре Вашингтона в парке напротив Белого дома горящего мужчину.
Обновлено в 14:57
Экономика
В Госдуме рассказали о проекте оплаты пенсий НПФ на старых условиях
Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с газетой «Известия» сообщил о планах внести на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о том, что клиенты негосударственных пенсионных фондов (НПФ) смогут получать выплаты по старым возрастным критериям.
Обновлено в 21:59
Космос
Названы примерные даты запуска спутников OneWeb с Байконура
Обновлено в 21:36
Происшествия
Напавший на редакцию газеты в Ставрополе арестован на два месяца
«По ходатайству следователя СКР по Ставропольскому краю судом в отношении 72-летнего мужчины, напавшего на сотрудников редакции газеты ''Родина'', избрана мера пресечения в виде заключения под стражу»,— говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 13:57
Общество
Путин повысил штрафы за кражу электроэнергии
Президентом РФ Владимиром Путиным подписан закон, увеличивающий санкции за повторное самовольное подключение к электрическим и тепловым сетям.
Обновлено в 19:25
Экономика
Реальные доходы россиян продолжат падение
Вопреки ожиданиям правительства реальные доходы россиян в 2019 году продолжат падение, а годовую цель по снижению уровня бедности выполнить не удастся, уверены специалисты РАНХиГС и ВШЭ.
Обновлено в 05:22
Общество
Гороскоп на 29 мая: Козерогу не стоит отступать от задуманного, а у Львов откроются новые перспективы
Астролог рекомендует не отступать от задуманного.
Обновлено вчера в 10:19
Общество
В ивановских школах сорвана сдача ЕГЭ
В настоящее время наш корреспондент выясняет, что же такого произошло в Ивановской области, что сорвало сдачу ЕГЭ по математике.
Обновлено в 05:51
Общество
WikiLeaks заявил о госпитализации Ассанжа
Основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа переместили в лечебное отделение британской тюрьмы Белмарш, заявили в одноименной организации.
Обновлено в 21:29
Происшествия
В Мурманской области украли крупный мост через реку
В Мурманской области исчез мост через реку Умба, заявила представитель местного управления МВД Валерия Филиппова, сообщает "РГ".
Обновлено в 10:11
Финансы
Власти предложили выделить четыре миллиарда рублей на доплаты к пенсии
"Изменение расходов по государственной программе включает: увеличение бюджетных ассигнований, предусмотренных на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации по осуществлению региональной социальной доплаты к пенсии в сумме 4 343,3 миллиона рублей", - следует из документа.
Обновлено в 16:50
Общество
Гороскоп на 29 мая: Много романтики и немного прибыли
Гороскоп на 29 мая 2019 года предупреждает: сегодня вам нужно сделать окончательный выбор и остановиться на том человеке, с которым хотите построить длительные отношения.
Обновлено вчера в 18:00
Космос
Космонавты забрали провисевшее 10 лет в космосе полотенце
Российские космонавты Международной космической станции Олег Кононенко и Алексей Овчинин в ходе работы в открытом космосе провели операцию вне графика - забрали полотенце, которое провисело на внешней стороне станции десять лет, передает РИА "Новости".
Обновлено в 17:29
Происшествия
Суд арестовал напавшего на школьницу в Вольске подростка
Обновлено в 11:54
Шоу-бизнес
Софья Каштанова назвала 4-месячного сына именем Джордж
Актриса Софья Каштанова по возвращении в Москву из Мексики решила порадовать поклонников, рассекретив имя 4-месячного сына.
Обновлено в 09:23
Политика
ПЦУ признала недействительными выданные в 2019 году документы УПЦ КП
Предстатель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний подписал указ, который признал недействительными все документы Киевского патриархата Украинской православной церкви (УПЦ КП), выданные после 30 января 2019 года.
Обновлено в 20:15
Кино
Умер звезда фильма «Крестный отец»
Обновлено в 18:10
Происшествия
Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах
Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено в 08:29
Армия и оружие
Эксперты генпрокуратуры Украины назвали войну в Донбассе незаконной
Эксперты генпрокуратуры Украины признали незаконным использование Киевом Вооруженных сил в Донбассе.
Обновлено в 15:26
Политика
Пушков назвал призыв Зеленского есть шаурму юмористическим концертом
Российский сенатор Алексей Пушков 29 мая прокомментировал призыв украинского президента Владимира Зеленского есть шаурму, который он адресовал политикам с напряженным рабочим графиком.
Обновлено в 16:09
Происшествия
В Башкирии ищут кассира, укравшую из банка 23 млн рублей
Обновлено вчера в 12:15
Транспорт
Первые поезда по Крымскому мосту поедут в Москву и Петербург
Первые поезда по Крымскому мосту пойдут по маршрутам Севастополь — Санкт-Петербург и Симферополь — Москва.
Обновлено в 06:01
Политика
Зеленский назначил главу Службы безопасности президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский назначил на должность начальника Службы безопасности президента страны Максима Донца.
Обновлено в 15:53
Экономика
Около 180 млн рублей не хватает на выплаты зарплаты бюджетникам в Чите
Порядка 180 млн рублей не хватает в бюджете Читы на выплату заработной платы работникам бюджетной сферы за половину ноября и декабрь текущего года.
Обновлено в 21:33
Политика
Спецпрокурор США Мюллер подает в отставку
Спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший «вмешательство России в американские выборы» заявил, что закрывает свой офис и покидает Министерство юстиции США.
Обновлено в 12:30