Спорт

В «Анжи» рассчитывают на лицензию от РФС в условном порядкеРИА Дагестан 08:11

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Руководство махачкалинского «Анжи» рассчитывает, что клубу будет предоставлена лицензия на следующий сезон в условном порядке.
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«Анжи» готов предоставить РФС финансовые гарантии позже

Mirmol.ru08:41

В «Анжи» рассчитывают на лицензию от РФС в условном порядке

РИА Дагестан08:11

«Анжи»: попросим дать лицензию ФНЛ условно, предоставим финансовые гарантии позже

Bookmaker-ratings.ruвчера в 01:56
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Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении "Почты России", сообщила пресс-служба ведомства.
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Порошенко просил США о помощи на выборах президента

Экс-президент Украины Петр Порошенко пожаловался на слабую помощь Вашингтона в ходе президентских выборов на Украине, передает РИА "Новости".
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении гражданства россиянину Александру Костикову, сообщает пресс-служба главы государства.
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Сирийские военные уничтожили около 100 боевиков и несколько единиц техники в ходе отражения нападения боевиков группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" (ранее "Джебхат ан-Нусра", запрещена в России) на севере провинции Хама.
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Ранее считалось, что первым кандидатом «Ромы» является Джанпьеро Гасперини, но в среду итальянский тренер продлил контракт с «Аталантой».
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Выход изделия ожидается в 2020 году. В дальнейшем, как сообщается, на смену решению Kirin 990 придёт процессор Kirin 1020.
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