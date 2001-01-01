Спорт
В «Анжи» рассчитывают на лицензию от РФС в условном порядкеРИА Дагестан 08:11
Руководство махачкалинского «Анжи» рассчитывает, что клубу будет предоставлена лицензия на следующий сезон в условном порядке.
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«Анжи»: попросим дать лицензию ФНЛ условно, предоставим финансовые гарантии позже
Bookmaker-ratings.ruвчера в 01:56
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Общество
Госдума одобрила проект о запрете передачи коллекторам долгов по ЖКХ
Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, запрещающий передачу коллекторам права на работу с задолженностями по жилищно-коммунальным платежам.
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Кино
Вышли новые карикатуры на «Игру престолов» в стиле «Союзмультфильма»
В Сети появились новые пародии на героев сериала «Игра престолов», выполненные в духе известных персонажей «Союзмультфильма».
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Здоровье
Роспотребнадзор дал рекомендации по защите от аномальной жары
Роспотребнадзор опубликовал на своем сайте рекомендации, которым стоит следовать для защиты от аномальной жары.
Обновлено в 04:24
Происшествия
Заброшенный мост украли в Мурманской области
Неизвестные в Мурманской области украли мост через реку Умба, сообщила «Российская газета» со ссылкой на начальника отдела информации и общественных связей регионального Управления МВД Валерию Филиппову 29 мая.
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Политика
Закрытые опросы выявили регион с самым низким рейтингом Путина
Самый низкий электоральный рейтинг президента Владимира Путина зафиксирован в Магаданской области, свидетельствуют данные закрытого опроса ФОМа, проведенного для администрации президента.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
На украинской шахте погибли горняки: Зеленский вылетел на место ЧП
Сегодня в 3 часа ночи на шахте "Лесная" обвалилась порода. Пока известно о двух погибших шахтерах.
Обновлено в 08:49
Происшествия
Протестующие штурмом взяли здание горсовета во Львове
Обновлено в 09:10
Гаджеты
Xiaomi выпустила первый сверхбюджетный смартфон Redmi с NFC
Обновлено вчера в 08:58
Происшествия
В Башкирии кассир банка пропала после исчезновения 23 млн рублей
Полиция Башкирии объявила в розыск кассира банка, которую подозревают в хищении около 23 млн рублей.
Обновлено вчера в 13:57
Армия и оружие
США заподозрили Россию в запрещенных ядерных испытаниях
Американские военные полагают, что Россия может проводить запрещенные международными договорами ядерные испытания.
Обновлено в 10:39
Происшествия
Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах
Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено в 08:29
Футбол
Челси — Арсенал 3:0 (2-й тайм)
Сегодня, 29 мая, состоится матч Челси - Арсенал в рамках финала Лиги Европы. Начало встречи в 22:00 по московскому времени.
Обновлено в 02:36
Кино
РЕН ТВ завоевал восемь наград конкурса «МедиаБренд»
Телеканал РЕН ТВ взял сразу восемь призов ежегодной премии в сфере телевизионного продвижения, дизайна и электронных СМИ «МедиаБренд».
Обновлено в 15:39
Общество
ФАС возбудила дело против «Почты России» из-за марок
Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении "Почты России", сообщила пресс-служба ведомства.
Обновлено в 11:21
Политика
Порошенко просил США о помощи на выборах президента
Экс-президент Украины Петр Порошенко пожаловался на слабую помощь Вашингтона в ходе президентских выборов на Украине, передает РИА "Новости".
Обновлено в 15:39
Технологии
В России представили первый квантовый телефон за 30 млн рублей
Базовый набор аппаратуры (один сервер и два телефона) стоит около 30 млн рублей, сообщают «Ведомости».
Обновлено вчера в 20:49
Происшествия
СК завел дело из-за оставленных в подмосковном хостеле годовалых детей
По данным следствия, 28 мая женщина с годовалыми мальчиком и девочкой пришла в один из хостелов в городе Котельники.
Обновлено в 13:54
Политика
Зеленский порекомендовал политикам переходить на шаурму
Обновлено в 10:28
Общество
МВД сократило список потенциально опасных пород собак
МВД России резко сократило список потенциально опасных пород собак с 71 позиции до 13.
Обновлено в 12:54
Наука
В реках по всему миру обнаружена опасная концентрация антибиотиков
Обновлено вчера в 14:05
Хоккей
Зеленский предоставил гражданство Украины российскому хоккеисту
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении гражданства россиянину Александру Костикову, сообщает пресс-служба главы государства.
Обновлено в 06:54
Армия и оружие
Сирийская армия отразила атаку боевиков на севере провинции Хама
Сирийские военные уничтожили около 100 боевиков и несколько единиц техники в ходе отражения нападения боевиков группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" (ранее "Джебхат ан-Нусра", запрещена в России) на севере провинции Хама.
Обновлено 27 мая в 15:53
Игры
Разработчики тизерят новую часть Call of Duty
Обновлено вчера в 08:42
Футбол
Тренер «Хетафе» может возглавить «Рому»
Ранее считалось, что первым кандидатом «Ромы» является Джанпьеро Гасперини, но в среду итальянский тренер продлил контракт с «Аталантой».
Обновлено в 13:49
Общество
Составлен рейтинг самых востребованных профессий в России
Составлен рейтинг самых востребованных профессий в России.
Обновлено в 01:21
Гаджеты
Huawei анонсирует производительный процессор Kirin 990 в 2020 году
Выход изделия ожидается в 2020 году. В дальнейшем, как сообщается, на смену решению Kirin 990 придёт процессор Kirin 1020.
Обновлено в 08:54
Футбол
Трансфер Гризманна в «Барселону» может не состояться
По сообщению Marca, нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн может не перейти в «Барселону» в ближайшее трансферное окно.
Обновлено 27 мая в 19:34
Шоу-бизнес
На могиле Юлии Началовой начал мироточить крест
Обновлено в 07:51
Политика
На Украине открыли дело по факту пропажи серверов
Следователи государственного бюро расследований (ГБР) открыли уголовное дело и начали досудебное расследование по факту пропажи мониторов и серверов с секретной информацией из ситуационной комнаты администрации президента Украины.
Обновлено в 08:01
Здоровье
Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить «чуть-чуть впроголодь»
Бывший главный санитарный врач, депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что пожилым людям для избавления от лишнего веса рекомендуется умеренное питание.
Обновлено в 15:21