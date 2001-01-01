В «Анжи» рассчитывают на лицензию от РФС в условном порядкеРИА Дагестан 08:11

Руководство махачкалинского «Анжи» рассчитывает, что клубу будет предоставлена лицензия на следующий сезон в условном порядке.

В «Анжи» рассчитывают на лицензию от РФС в условном порядке

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