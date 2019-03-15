Футбол

В «Анжи» не ведут переговоров с «Газпромом»Замана 09:37

Гендиректор Абсалутдин Агарагимов написал письмо на имя Александра Дюкова – президента Российского футбольного клуба. В письме он описал финансовые проблемы «Анжи».
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В «Анжи» опровергли сообщение о переговорах с Газпромом о финансовой помощи

АиФ Дагестан10:59

В «Анжи» не ведут переговоров с «Газпромом»

Замана09:37

«Анжи»: «На данный момент речи о переговорах с „Газпромом“ нет»

Матч ТВ09:05

«Анжи» не ведет переговоры с «Газпромом»

РИА Новости08:34

Президент «Анжи» подтвердил, что клуб ведет переговоры с «Газпромом» о финансовой помощи

Sport24.ru07:14

Теперь Газпром придет и в «Анжи»? Какие еще российские клубы спонсирует энергетическая компания

Спорт день за днем13:52

«Анжи» просит помощи у Газпрома

Sport.ru07:44
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Политика

Украинские депутаты пожаловались на немецких парламентариев в ПАСЕ

Депутат Рады Борислав Береза пожаловался на поведение немецкой делегации в ПАСЕ.
Обновлено в 11:00
Энергетика

«Газпром» видит в СПГ источник потерь бюджета

СПГ с проекта НОВАТЭКа «Ямал СПГ» вытеснял газ «Газпрома» с европейского рынка в 2018 году, считают в монополии: из-за этого бюджет недополучил 30 млрд руб. налогов и экспортной пошлины.
Обновлено в 09:52
Общество

«Расследование» ФБК о комбинате «Конкорд» потерпело крах в суде

На YouTube-канале «Навальный-live» было опубликовано видео, на котором бывшая сотрудница комбината «Московский школьник» Наталья Шилова, которую ошибочно связывают с компанией Евгения Пригожина «Конкорд», рассказала об антисанитарии на комбинате.
Обновлено в 15:36
Общество

Губернатор прокомментировал акцию протеста в Архангельске

Обновлено в 05:34
Общество

В Калининграде мужчина нашел старинную бутылку с ядовитыми конфетами

Обновлено в 11:11
Интернет

Microsoft Edge на основе Chromium доступен для скачивания

Новая версия Microsoft Edge базируется на движке Chromium, что позволяет ему использовать расширения для Chrome.
Обновлено в 15:02
Общество

Суд отпустил Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста

Мосгорсуд освободил художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова, обвиняемого по делу о хищениях бюджетных средств при реализации театрального проекта «Платформа», из-под домашнего ареста под расписку о надлежащем поведении.
Обновлено в 05:09
Авто

Дизельный седан Audi A8 пополнил модельный ряд в России

Номинальный расход топлива у дизельной версии равен 6,6 л/100 км, а ускорение с нуля до ста занимает у неё 6,5 с. Новое поколение седана Audi A8 начало свою карьеру в России в прошлом году с бензиновых модификаций («шестёрка» 3.0 и «восьмёрка» 4.0).
Обновлено в 05:33
Авто

Внедорожник-купе Haval F7x за миллион рублей выйдет на рынок 12 апреля

Компания Great Wall объявила дату старта продаж нового кросс-купе Haval F7x. Новинку можно будет заказать 12 апреля текущего года.
Обновлено в 10:35
Происшествия

В Риме ссора в социальной сети переросла в массовую драку

Около десяти молодых людей приняли участие в массовой драке в Риме (Италия), которая возникла после "полемики в социальной сети".
Обновлено в 12:19
Шоу-бизнес

Виталий Гогунский развелся с женой

Еще меньше двух лет назад Виталий Гогунский хвастался в Сети подробностями и фотографиями со своей шикарной свадьбы, а уже сегодня стало известно: актер развелся.
Обновлено в 04:00
Экономика

ФАС уличила российскую «дочку» Samsung в координации цен на гаджеты

Антимонопольная служба возбудила дело в отношении российской "дочки" Samsung по признакам координации цен на смартфоны в феврале после проведенной внеплановой проверки.
Обновлено в 12:10
Общество

Число браков в России опустилось до минимума с начала века

Коэффициент брачности (число зарегистрированных браков на 1 тыс. человек населения) составил 6,2 в прошлом году, тогда как в 2017-м показатель составлял 7,2. Этот коэффициент (как и абсолютное количество браков) опустился до минимального значения с 2000 года, когда показатель составлял те же 6,2.
Обновлено в 12:57
Спорт

Российскую фигуристку дисквалифицировали на год за допинг

Российская фигуристка Анастасия Шакун признана виновной в нарушении антидопинговых правил, сообщает пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU).
Обновлено в 08:13
Политика

Раскрыто настоящее место рождения жены Порошенко

Настоящим местом рождения Марины Порошенко оказался Семипалатинск, который располагается на востоке Казахстана.
Обновлено в 05:32
Авто

В России продолжают разработку электрокара с внешностью Ford Mustang

Компания заявила запас хода на одном заряде до 507 км. Стоит отметить, что карбоновый кузов Aviar R67 хоть и напоминает классический Ford Mustang, но все же это полностью уникальная разработка команды дизайн-ателье Антона Кужильного и конструкторов КБ Архипова.
Обновлено в 07:10
Армия и оружие

В ДНР вторая за день женщина получила ранения из-за обстрела ВСУ

Обновлено в 09:16
Авто

Новую Hyundai Sonata заметили на тестах в России

Седан Hyundai Sonata нового поколения, который уже месяц продается на родине в Южной Корее, готовится к выходу на российский рынок.
Обновлено в 14:50
Здоровье

Росздравнадзор просит Генпрокуратуру проверить свердловских чиновников

В регионе завершилась внеплановая проверка ведомства Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) подвела итоги внеплановых проверок в Свердловской области.
Обновлено в 12:47
Кино

Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище

Народного артиста России Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.
Обновлено в 08:59
Политика

Более половины россиян выступают против закона о неуважении к власти

Социологи «Левада-центра» оценили отношение россиян к двум резонансным законам – о наказании за неуважение к власти и за распространение фейковых новостей, вступивших в силу 29 марта.
Обновлено в 02:15
Космос

Скончался проектировщик корабля Гагарина Виктор Благов

Благов участвовал в проектировании космических кораблей "Восход" и "Восток" - на последнем в 1961 году совершил полёт космонавт Юрий Гагарин.
Обновлено в 11:16
Политика

В Кремле прокомментировали готовность Зеленского к диалогу с Путиным

Как сообщало ИА REGNUM, о своей готовности к встречам и переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным в случае победы на президентских выборах претендент на высший руководящий пост Украины Владимир Зеленский заявлял неоднократно.
Обновлено в 07:16
Общество

Росгвардия ответила на видеообращение ветеранов ОМОНа к Путину

Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин прокомментировал обращение пятерых представившихся ветеранами ОМОНа мужчин к президенту Владимиру Путину, в котором они пожаловались на то, что их выселяют из служебного жилья после увольнения.
Обновлено в 14:58
Политика

Ягланд: Выход России из Совета Европы станет потрясением для Европы

В интервью изданию Financial Times политик предупредил, что если российская делегация не сможет участвовать в выборах генерального секретаря организации Совета Европы, то возникает есть опасность, что Москва сделает вывод, что в организации ей делать нечего.
Обновлено в 02:31
Армия и оружие

Черноморский флот наблюдает за учениями НАТО

Российские ударные корабли Черноморского флота со стороны наблюдают за ходом учений НАТО в Черном море.
Обновлено в 07:01
Политика

Лукашенко назвал возможного победителя выборов на Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил уверенность в том, что действующий украинский лидер Пётр Порошенко станет победителем выборов главы государства на Украине.
Обновлено в 07:31
Экономика

РБК: Visa даст льготы микробизнесу на прием карт

Международная платежная система Visa установит межбанковскую льготную комиссию на прием карт для микробизнеса, работающего сейчас только с наличными, сообщил РБК со ссылкой на два источника в банковской сфере, получивших уведомление системы.
Обновлено вчера в 23:22
Политика

Бастрыкин раскрыл применяемую в СК методику вычисления лжи

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин рассказал о применении уникальной методики вычисления лжи, которую наработали эксперты СК.
Обновлено в 13:07
Авто

В Майами ВАЗ-2102 выставили на продажу за $8000

Житель Майами решил произвести переделку модели Lada-1200, которую мы знаем как ВАЗ-2102.
Обновлено вчера в 03:44
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Анжи
Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из Махачкалы, выступающий в премьер-лиге. Основан 12 мая 1991 года. Бронзовый призёр чемпионата России 2012/13, финалист Кубка России 2000/01 и 2012/2013. Домашние матчи чемпионата России проводит в Каспийске на стадионе «Анжи-Арена».
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