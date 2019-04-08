Футбол
В «Анжи» не ведут переговоров с «Газпромом»Замана 09:37
Гендиректор Абсалутдин Агарагимов написал письмо на имя Александра Дюкова – президента Российского футбольного клуба. В письме он описал финансовые проблемы «Анжи».
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Происшествия
Струя кипятка выбила окно и убила жительницу Петербурга
Обновлено в 03:19
Армия и оружие
Ливийская армия контролирует большую часть пригородных районов Триполи
Телеканал "Аль-Хадас" сообщил, что в этот понедельник, 8 апреля, Ливийская национальная армия фельдмаршала Халифы Хафтара объявила, что контролирует большую часть пригородных районов столицы.
Обновлено в 07:08
Политика
Более половины россиян выступают против закона о неуважении к власти
Социологи «Левада-центра» оценили отношение россиян к двум резонансным законам – о наказании за неуважение к власти и за распространение фейковых новостей, вступивших в силу 29 марта.
Обновлено в 02:15
Общество
Житель Калининграда нашел старинную бутылку с ядовитыми конфетами
Житель Калининграда нашел на одной из стройплощадок города старинную бутылку, внутри которой находилось больше 20 конфет с изображением перекрещенных костей на этикетке.
Обновлено в 11:33
Политика
Медведев назначил нового главу Роструда
Глава правительства Дмитрий Медведев освободил главу Роструда Всеволода Вуколова от должности главы Роструда и назначил его замминистра труда и социальной защиты.
Обновлено в 12:31
Происшествия
Арестован руководитель крупнейшего подрядчика РЖД по ремонту вагонов
«Самойлов подозревается в получении взятки в размере 1,06 млн руб. от компании-подрядчика из Кемерово», — рассказал РБК источник в Следственном комитете России.
Обновлено в 10:19
Политика
Порошенко назначил время и место дебатов с Зеленским
Официальное приглашение явиться на дебаты перед вторым туром выборов озвучил своему сопернику Владимиру Зеленскому действующий президент Украины Петр Порошенко.
Обновлено вчера в 13:54
Армия и оружие
Пьяный боец ВСУ подорвал блиндаж с сослуживцами
Обновлено в 09:00
Происшествия
В Дзержинске обрушилось здание завода. Есть жертвы
В результате обрушения кровли и стены одного из цехов завода «Химмаш» в Дзержинске погибли два человека, сообщает 8 апреля РИА Новости со ссылкой на региональное управление Следственного комитета.
Обновлено в 12:50
Транспорт
«Автодор» объявил о повышении стоимости проезда по платным дорогам
В компании сообщили также, что на трассе М-3 «Украина» с 15 апреля 2019 года для легковых машин вводятся тарифы выходного дня, которые будут на 10 руб. выше, чем тарифы в будни.
Обновлено в 06:44
Политика
В Раде пожаловались на немецких парламентариев в ПАСЕ
Депутат Рады Борислав Береза пожаловался на поведение немецкой делегации в ПАСЕ.
Обновлено в 11:00
Политика
Лукашенко назвал возможного победителя выборов на Украине
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил уверенность в том, что действующий украинский лидер Пётр Порошенко станет победителем выборов главы государства на Украине.
Обновлено в 07:31
Политика
Глава Одесской области отказался уходить вопреки указу Порошенко
Максим Степанов, которого президент Украины Петр Порошенко снял с должности главы Одесской областной госадминистрации, заявил, что «никаких заявлений не писал», и отказался покидать должность, передает агентство УНИАН.
Обновлено в 07:33
Общество
Серебренникова отпустили из-под домашнего ареста
Мосгорсуд отпустил режиссера Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 08:49
Шоу-бизнес
В Сети появилось видео с репетиций нового шоу Пугачевой
Певица со всей ответственностью готовится к концерту. Некоторое время назад в Сети появился видеоролик с репетиции масштабного турне.
Обновлено в 05:09
Технологии
Еврокомиссия назвала профессии, которые исчезнут из-за автоматизации
Профессии, связанные с выполнением рутинных задач, например, офисные клерки или операторы машин на сборочных линиях автомобилей, могут исчезнуть из-за автоматизации.
Обновлено в 10:53
Общество
Собянин встретился с победителями конкурса управленцев «Лидеры России»
Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник встретился с победителями II конкурса управленцев "Лидеры России", напомнив, что некоторые финалисты могут построить карьеру на государственной службе в столичном правительстве.
Обновлено в 11:05
Авто
Подмосковные Mercedes-Benz будут собирать с немецкими двигателями
Автомобили Mercedes-Benz, производство которых локализовано на новом заводе в Подмосковье, будут собирать с немецкими двигателями и трансмиссиями.
Обновлено в 05:51
Здоровье
Врач Алексей Парамонов советует что нельзя делать после еды
Как сообщает врач-гастроэнтеролог Алексей Парамонов, сразу после еды никогда не ложитесь.
Обновлено в 09:12
Футбол
Нападающий ПСЖ отметился невероятным промахом в матче со «Страсбургом»
Как ранее сообщало ИА REGNUM, ПСЖ сыграл вничью со «Страсбургом» в матче 31-го тура чемпионата Франции со счётом 2:2. Шупо-Мотинг всё-таки отметился забитым голом.
Обновлено в 07:59
Космос
Скончался проектировщик корабля Гагарина Виктор Благов
Обновлено в 11:16
Происшествия
В Петербурге суд не стал лишать мать-инвалида родительских прав
Выборгский районный суд в понедельник не удовлетворил иск органов опеки о лишении родительских прав жительницы Санкт-Петербурга, инвалида по слуху, которую разлучили с двумя маленькими детьми, а затем передали их из соцучреждений под опеку бабушке, сообщила Мария Эрмель, президент ассоциации "Ребенок дома", оказывающей женщине юридическую поддержку.
Обновлено в 10:20
Общество
Гору новой обуви обнаружили под мостом в Краснодаре
Обновлено в 09:33
Шоу-бизнес
Теща Певцова не попала на его концерт. Артист грозит судом
Певцов признался, что больше всего переживает из-за сорванного концерта в Находке, родном городе его жены и тещи.
Обновлено в 04:12
Политика
В конгрессе США заявили об «усталости» от антироссийских санкций
Американский конгресс постепенно теряет интерес к новым санкциям против России, сообщает агентство Блумберг, ссылаясь на слова сенатора от Республиканской партии Марко Рубио.
Обновлено в 07:29
Авто
Автомобили Ravon вернутся в Россию
Бренд Ravon постепенно возобновляет поставки своих моделей в страны СНГ, в том числе и в Россию.
Обновлено в 01:48
Энергетика
Стоимость нефти Brent превысила $71 впервые с ноября 2018 года
Стоимость июньского фьючерса на нефть марки Brent превысила $71. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Обновлено в 12:01