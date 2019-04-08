Футбол
В «Анжи» не ведут переговоров с «Газпромом»Замана 09:37
Гендиректор Абсалутдин Агарагимов написал письмо на имя Александра Дюкова – президента Российского футбольного клуба. В письме он описал финансовые проблемы «Анжи».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7306 источников, обновлено в 09:52, Ашберн
Транспорт
Тарифы на проезд по платным дорогам вырастут с 15 апреля
Госкомпания "Автодор" с 15 апреля на платных участках дорог М-3 "Украина", М-4 "Дон" и М-11 "Москва - Санкт-Петербург" проиндексирует тарифы на проезд на размер инфляции.
Обновлено в 06:58
Политика
Чубайс ответил Навальному на критику экс-министра Абызова
Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс на своей странице в Facebook выступил с критикой оппозиционного политика и основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.
Обновлено в 09:04
Кино
Актера Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище
Народный артист Российской Федерации Алексей Иванович Булдаков, скоропостижно скончавшийся 3 апреля в столице Монголии Улан-Баторе, похоронен на Троекуровском кладбище Москвы.
Обновлено в 09:13
Происшествия
Мосгорсуд оставил в СИЗО Рауфа Арашукова и его кузена
Мосгорсуд принял решение оставить без изменения постановление Басманного суда, таким образом подтвердив законность продления ареста отстраненного сенатора Рауфа Арашукова и его кузена Руслана.
Обновлено в 09:34
Общество
В Москву на этой неделе придет потепление до 17 градусов
Предполагается, что уже во вторник в Москве станет значительно теплее, а в среду температура достигнет 17 градусов выше нуля.
Обновлено в 03:18
Спорт
Российскую фигуристку дисквалифицировали на год за допинг
Обновлено в 08:23
Кино
Умерла еще одна девушка Джеймса Бонда
Сербская актриса Надя Регин умерла на 88-м году жизни. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте франшизы о Джеймсе Бонде.
Обновлено в 08:39
Происшествия
Суд изъял имущество Александра Шестуна на 10 млрд рублей
Обновлено в 08:24
Футбол
Леониду Слуцкому грозит дисквалификация за жесткую критику арбитра
Главный тренер голландского "Витесса" Леониду Слуцкому может грозить дисквалификация за жесткую критику арбитра Сердара Гезюбюйюка.
Обновлено в 07:57
Происшествия
Под Воронежем сотрудница ПФР назначила отцу пенсию 150 тысяч рублей
Потом афера вскрылась, женщину уволили и завели в отношении нее уголовное дело, а отцу назначили пенсию обычную.
Обновлено в 02:19
Экономика
Число ИП в России впервые превысило количество компаний
Количество индивидуальных предпринимателей в России впервые превысило число юридических лиц, свидетельствуют материалы агентства «Федеральная служба информации».
Обновлено в 01:00
Армия и оружие
ИГ опубликовало видео с телами российских военных
Новостное агентство Amaq, публикующее новости, связанные с радикальной исламистской группировкой «Исламское государство» (запрещена в России по решению Верховного суда), выложило в сеть видеоролик, на котором якобы запечатлены тела погибших в Сирии российских военных.
Обновлено в 01:21
Общество
Росконтроль назвал лучшие марки плавленого сыра
Обновлено в 05:23
Здоровье
Ъ: 35 регионов РФ отказались от закупки лекарств для пациентов с ВИЧ
Как отмечает газета, если в 2017 году от закупок лекарств для пациентов с ВИЧ отказался 21 регион, то в прошлом году количество таких регионов достигло уже 35.
Обновлено в 08:07
Политика
Губернатор Одесской области отказался покидать пост по указу Порошенко
Председатель Одесской областной администрации Максим Степанов отказался уйти в отставку, несмотря на соответствующий указ президента Украины.
Обновлено в 07:27
Армия и оружие
Войска Хафтара начали покидать аэропорт Триполи
Войска Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифа Хафтара начали покидать занятый ими ранее международный аэропорт в Триполи, пишут Aljazeera и Sky News Arabia.
Обновлено в 08:45
Происшествия
В работе приложения «Сбербанк Онлайн» произошел сбой
В работе мобильного приложения "Сбербанк Онлайн" произошел сбой, сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего российского банка.
Обновлено в 04:51
Спорт
Гимнастка сломала обе ноги во время соревнований
Во время соревнований Национальной ассоциации студенческого спорта гимнастка из Америки Саманта Керио неудачно исполнила прыжок.
Обновлено в 07:50
Общество
Серебренников выпущен из-под домашнего ареста
Режиссер Кирилл Серебренников освобожден из-под домашнего ареста.
Обновлено в 05:25
Авто
Продажи дизельных седанов Audi A8 стартовали в России
Продажи дизельных седанов Audi A8 45 TDI quattro стартовали в России, дилеры немецкой автомобилестроительной компании уже начали принимать заказы.
Обновлено в 07:42
Происшествия
Защита Мамаева обжаловала продление ареста футболиста
Обновлено в 08:00
Происшествия
Беглов поручил помочь семье женщины, погибшей при прорыве теплотрассы
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов распорядился оказать помощь семье женщины, погибшей в ночь на понедельник, 8 апреля, из-за прорыва теплотрассы в Красносельском районе Петербурга.
Обновлено в 08:41
Армия и оружие
Корабли ЧФ выведены на дежурство из-за учений НАТО в Чёрном море
Разведывательные и ударные корабли Черноморского флота выведены на дежурство в связи с учениями НАТО Sea Shield — 2019 в Чёрном море.
Обновлено в 04:33
Происшествия
Банкир рассказал, почему написал заявление на основателя Baring Vostok
Акционер Шерзод Юсупов, после заявления которого было возбуждено дело против американского инвестора Майкла Калви, заявляет, что не мог не обратиться в правоохранительные органы, так как был причинен вред интересам банка "Восточный".
Обновлено в 08:44
Наука
Ученые прогнозируют раскол антарктического ледника Бранта
В ближайшие пару месяцев от шельфового ледника Бранта в западной Антарктиде отколется айсберг площадью более 1,7 тыс. кв. км. Британские и австрийские гляциологи провели исследование и выяснили, что причина раскола заключается в естественной нестабильности шельфового ледника.
Обновлено в 07:29
Политика
ЦИК Украины потребовал от Зеленского и Порошенко провести дебаты на ТВ
Центральная избирательная комиссия Украины потребовала, чтобы кандидаты в президенты страны Владимир Зеленский и Петр Порошенко провели на телевидении дебаты перед вторым туром выборов.
Обновлено в 04:01