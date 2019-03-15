Футбол
В «Анжи» не ведут переговоров с «Газпромом»Замана 09:37
Гендиректор Абсалутдин Агарагимов написал письмо на имя Александра Дюкова – президента Российского футбольного клуба. В письме он описал финансовые проблемы «Анжи».
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Транспорт
Сахалинской области нужен 51 млрд на дороги: Лимаренко пообещал найти
Сахалинской области на реконструкцию дорог потребуется в общей сложности 51 млрд рублей.
Обновлено в 08:41
Экономика
Главе Twitter заплатили за год работы 140 центов
Глава социальной сети Twitter Джек Дорси получил $1,4 в качестве заработной платы за 2018 год, пишет Bloomberg.
Обновлено в 19:55
Шоу-бизнес
Кикабидзе не придет на похороны Данелии
Обновлено в 15:05
Футбол
Диего Коста летом может покинуть «Атлетико»
Мадридский «Атлетико» может расстаться с нападающим Диего Костой.
Обновлено в 10:44
Финансы
Золотовалютные резервы России побили пятилетний рекорд
Золотовалютные резервы России составили 487,8 миллиарда долларов, следует из опубликованных на сайте Центробанка данных.
Обновлено в 15:00
Транспорт
«Автодор» объявил о повышении стоимости проезда по платным дорогам
В компании сообщили также, что на трассе М-3 «Украина» с 15 апреля 2019 года для легковых машин вводятся тарифы выходного дня, которые будут на 10 руб. выше, чем тарифы в будни.
Обновлено в 06:44
Недвижимость
Субсидировать ипотеку на частные дома предложили в кабмине
Меры поддержки индивидуального жилищного строительства (ИЖС) предложили в кабмине.
Обновлено в 18:07
Общество
Актриса Эллисон Мэк признала, что вербовала женщин в секс-культ
Мэк за деньги заманивала в секту женщин, которых потом эксплуатировали в качестве секс-рабынь.
Обновлено в 18:25
Общество
Законы о землях ИЖС изменились с 8 апреля
Отмечается, что новый закон уточняет понятийный аппарат, исключая использование участков для выращивания ягод, фруктов, овощей, сохраняя возделывание сельскохозяйственных культур.
Обновлено в 05:50
Гаджеты
Раскрыты характеристики камеры следующей модели iPhone
Обновлено в 06:55
Шоу-бизнес
Дочь Владимира Винокура подала на развод с мужем
Главная балерина «Большого» Анастасия Винокур вместе с мужем принесла в суд заявление о разводе.
Обновлено в 11:27
Недвижимость
Банк «Дом.рф» начинает выдавать семейную ипотеку по новым правилам
Клиентам банка, которые уже воспользовались программой по старым условиям, достаточно подписать дополнительное соглашение, чтобы расширить действие льготной ставки на весь срок кредита.
Обновлено в 08:45
Политика
США предложили ввести новые пошлины на ряд товаров из Евросоюза
США рассматривают возможность введения новых пошлин на товары из Евросоюза в качестве ответной меры на субсидирование ЕС своей авиапромышленности.
Обновлено в 21:21
Политика
Эрдоган заявил, что Турция готова к операции в Сирии
На встрече 8 апреля президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Эрдоган планируют обсудить российско-турецкие отношения и вопросы урегулирования на Ближнем Востоке Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что Анкара полностью готова к проведению новой военной кампании в Сирии, передает ТАСС.
Обновлено в 04:30
Кино
Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище
Народного артиста России Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.
Обновлено в 08:59
Футбол
Григорян: «Ничья с „Локомотивом“ оформила чемпионство „Зенита“»
«Локомотив» великолепно играл во втором тайме, но голевые моменты создавал «Зенит». Эта ничья оформила чемпионство «Зенита».
Обновлено в 18:32
Происшествия
Макгрегор подрался в баре в Ирландии
Обновлено в 12:26
Финансы
Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум
Индекс Московской биржи утром 8 апреля обновил исторический максимум, превысив 2553 пункта (плюс 0,5 процента).
Обновлено в 03:32
Политика
Порошенко рассказал, когда жена видела его пьяным
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что жена видела его пьяным только до свадьбы.
Обновлено в 16:46
Общество
В Архангельске испытан новый протестный формат
В Архангельске задержан десяток активистов, которые решили продолжить бессрочно протестную акцию, состоявшуюся 7 апреля.
Обновлено в 12:46
Наука
Ученые выяснили, чем опасен отказ от секса
Как сообщаетТоDау News Ufa, американские исследователи заявили, что им удалось доказать опасность полного отказа от секса.
Обновлено вчера в 12:00
Общество
Доклад Чайки: в «Роскосмосе» и «Ростехе» похищено более 1,6 миллиарда
Из доклада следует, что на подведомственных предприятиях Роскосмоса и Ростеха были похищены более 1,6 миллиарда рублей, выделенных на модернизацию производственной базы и создание новейших перспективных разработок вооружения.
Обновлено в 21:53
Экономика
Новые налоги для водителей принудят их отказываться от автомобилей
Возможное появление нового налога — огромная нагрузка, которая может вынудить водителей отказываться от автомобилей.
Обновлено вчера в 18:45
Политика
Опрос показал, кому симпатизируют избиратели Бойко и Тимошенко
Заместитель директора социологической службы центра имени Разумкова Михаил Мищенко заявил, что большинство голосовавших в первом туре за Юлию Тимошенко и Юрия Бойко во втором туре отдадут свой голос за Владимира Зеленского.
Обновлено в 18:59
Политика
Чубайс раскритиковал Навального за высказывания об Абызове
Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс в своем Facebook раскритиковал оппозиционера Алексея Навального за его высказывания о бывшем министре по делам открытого правительства Михаиле Абызове.
Обновлено в 10:08
Армия и оружие
Россия изготовила второй полковой комплект С-400 для Китая
Российские оборонно-промышленные предприятия изготовили для Китая второй полковой комплект зенитно-ракетных комплексов С-400, сообщает ТАСС со ссылкой на военно-дипломатический источник.
Обновлено в 21:11
Политика
Украинские депутаты пожаловались на немецких парламентариев в ПАСЕ
Депутат Рады Борислав Береза пожаловался на поведение немецкой делегации в ПАСЕ.
Обновлено в 11:00
Политика
В США суд запретил высылать в Мексику беженцев из третьих стран
Суд в Калифорнии заблокировал исполнение указа президента США Дональда Трампа, предписывающего возвращать обратно в Мексику незаконно перешедших границу беженцев из третьих стран.
Обновлено в 20:30