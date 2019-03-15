В «Анжи» не ведут переговоров с «Газпромом»Замана 09:37

Гендиректор Абсалутдин Агарагимов написал письмо на имя Александра Дюкова – президента Российского футбольного клуба. В письме он описал финансовые проблемы «Анжи».

В «Анжи» не ведут переговоров с «Газпромом»

Спорт день за днем

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